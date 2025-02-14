|Золото растет к отметке в 3000 долларов за унцию на фоне опасений торговой войны
16:44 14.02.2025
Золото демонстрирует седьмой недельный рост на фоне опасений торговой войны
14.02.25
Трамп изложил план взаимных тарифов. Во вторник цена на золото достигла рекордного максимума в $2942,70. Все драгоценные металлы настроены на недельный рост. Высокие цены сдерживают розничный спрос на золото в Индии
В пятницу цены на золото выросли, продемонстрировав седьмой недельный рост подряд. Это произошло на фоне усиления опасений относительно потенциальной торговой войны между странами. Причиной для беспокойства послужило предложение президента США Дональда Трампа ввести ответные пошлины.
Спотовое золото выросло на 0,3% и достигло отметки в $2936,99 за унцию к 11:04 по Гринвичу. Это увеличило недельный рост до 2,6%. Во вторник цена достигла рекордного максимума в $2942,70.
Фьючерсы на золото в США выросли на 0,6% и составили $2961,30.
Николас Фраппелл, руководитель отдела глобальных институциональных рынков компании ABC Refinery, отметил, что неопределенность относительно торговой политики администрации Трампа, а также тарифов и внешней политики в целом, продолжает поддерживать спрос на золото.
В четверг Дональд Трамп поручил своей команде разработать планы введения взаимных тарифов для каждой страны, которая взимает налоги с импорта США. Этот шаг может привести к дальнейшему росту спроса на золото как на инструмент защиты от инфляции и геополитической неопределенности.
Однако опубликованный в четверг отчет по индексу цен производителей США ослабил опасения относительно инфляции в крупнейшей экономике мира. Это произошло после того, как отчет по потребительским ценам в начале недели оказался более позитивным, чем ожидалось.
Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки до сентября из-за опасений по поводу инфляции. В то же время снижение числа заявок на пособие по безработице указывает на устойчивость рынка труда.
По мнению Ильи Спивака из аналитического инвестиционного сайта Tastylive, золото продолжит расти и может достичь отметки в 3000 долларов за унцию.
С физической точки зрения, спрос на золото в Индии ослаб из-за рекордных цен, которые ограничили розничные покупки и вынудили дилеров предлагать скидки. Спрос в Китае также был сдержанным после праздников Лунного Нового года.
Что касается других драгоценных металлов, спотовое серебро выросло почти на 3% и достигло отметки в 33,30 доллара за унцию. Платина выросла на 1% и составила 1 004,57 доллара, а палладий снизился на 0,2% и составил 992,00 доллара. Все три металла продемонстрировали недельный рост.
Для большинства известных игроков на рынке все вернулось к обычному ритму.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters