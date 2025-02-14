Золото растет к отметке в 3000 долларов за унцию на фоне опасений торговой войны

16:44 14.02.2025

Золото демонстрирует седьмой недельный рост на фоне опасений торговой войны



14.02.25



Трамп изложил план взаимных тарифов. Во вторник цена на золото достигла рекордного максимума в $2942,70. Все драгоценные металлы настроены на недельный рост. Высокие цены сдерживают розничный спрос на золото в Индии



В пятницу цены на золото выросли, продемонстрировав седьмой недельный рост подряд. Это произошло на фоне усиления опасений относительно потенциальной торговой войны между странами. Причиной для беспокойства послужило предложение президента США Дональда Трампа ввести ответные пошлины.



