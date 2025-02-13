Заместителем премьер-министра Казахстана назначен бывший посол в России Ермек Кошербаев

16:54 14.02.2025

Заместителем премьер-министра назначен Ермек Кошербаев, ранее занимавший должность акима Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал Глава государства, передает Tengrinews.kz.



"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.



Кандидатуру Кошербаева согласовали на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.



