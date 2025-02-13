|Заместителем премьер-министра Казахстана назначен бывший посол в России Ермек Кошербаев
16:54 14.02.2025
Заместителем премьер-министра назначен Ермек Кошербаев, ранее занимавший должность акима Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал Глава государства, передает Tengrinews.kz.
"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.
Кандидатуру Кошербаева согласовали на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.
Ермек Кошербаев - выпускник Казахского государственного университета имени Кирова ("историк") и Дипломатической академии МИД СССР ("дипломат").
Начинал карьеру в Министерстве иностранных дел Казахской ССР. Долгое время занимал разные должности в системе в МИД Казахстана, в том числе работал в посольстве в Швейцарии. Также был консультантом в Аппарате Президента, исполнял обязанности руководителя протокольной службы Президента, работал помощником премьер-министра.
Затем работал в "Фонде образования Нурсултана Назарбаева", "КазТрансОйл" и "КазМунайГаз".
В 2003 году стал генеральным директором "Рауан Медиа Групп". Позже вновь работал в "КазМунайГазе". Также занимал должности в союзе "Атамекен", партии "Отан", был директором финансово-промышленной группы "Беркут" и исполнительным директором ассоциации KazEnergy.
В 2008 году вновь вернулся на работу в "Рауан Медиа Групп", а в 2009 году возглавил СПК "Ертіс". В 2010 году стал заместителем акима Восточно-Казахстанской области (тогда регионом руководил Бердибек Сапарбаев). В 2014 году стал вице-министром сельского хозяйства, позже ответственным секретарем Минсельхоза.
Затем Ермек Кошербаев переходит на работу в МИД, где в разное время занимает должности ответственного секретаря и заместителя министра. В январе 2020 года становится послом Казахстана в России.
16 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначает Ермека Кошербаева акимом Восточной-Казахстанской области.
Ранее от должности вице-премьера освободили Тамару Дуйсенову. Она назначена помощником Президента.