Журналист и профессиональная этика: в Узбекском государственном университете пройдет SputnikPRO

17:34 14.02.2025

Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO



Участники проекта узнают, что такое Кодекс профессиональной этики, для чего он нужен и какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.



ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный профессиональной этике журналиста.



Студенты факультета международной журналистики узнают:

- что такое Кодекс профессиональной этики;

- зачем он нужен журналистам;

- какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в РУз.



Спикером выступит старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская.



Мероприятие состоится 19 февраля в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).



Для справки: SputnikPro - это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.



