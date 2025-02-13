В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны

19:12 14.02.2025

СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей



АЛМАТЫ, 14 фев - Sputnik. Аэропорты Астаны, Актау, Шымкента и Караганды хотят включить в специальные экономические зоны.



Нововведения предлагает Минпром. Таким образом в правительстве рассчитывают повысить экспортный потенциал регионов.



- Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев включат в СЭЗ "Астана – Технополис".



- Аэропорт Шымкента включат в СЭЗ "Онтустик".



- Карагандинский аэропорт "Сарыарка" планируют включить в состав одноименной СЭЗ.



- Аэропорт Актау включат в СЭЗ "Морпорт Актау".



СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей. Вот основные из них:

- Налоговые льготы

- Таможенные преференции

- Инфраструктурная поддержка

- Упрощенные административные процедуры



Проект, размещенный на портале "Открытые НПА", будет обсуждаться до 28 февраля 2025 года.