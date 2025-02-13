|В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны
19:12 14.02.2025
СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей
АЛМАТЫ, 14 фев - Sputnik. Аэропорты Астаны, Актау, Шымкента и Караганды хотят включить в специальные экономические зоны.
Нововведения предлагает Минпром. Таким образом в правительстве рассчитывают повысить экспортный потенциал регионов.
- Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев включат в СЭЗ "Астана – Технополис".
- Аэропорт Шымкента включат в СЭЗ "Онтустик".
- Карагандинский аэропорт "Сарыарка" планируют включить в состав одноименной СЭЗ.
- Аэропорт Актау включат в СЭЗ "Морпорт Актау".
СЭЗ в Казахстане предоставляют ряд преимуществ для инвесторов и предпринимателей. Вот основные из них:
- Налоговые льготы
- Таможенные преференции
- Инфраструктурная поддержка
- Упрощенные административные процедуры
Проект, размещенный на портале "Открытые НПА", будет обсуждаться до 28 февраля 2025 года.