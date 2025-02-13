В китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры. Азиада-2029 пройдет в Саудовской Аравии

19:23 14.02.2025

Казахстан положил в копилку 20 медалей на зимней Азиаде-2025



14 февраля в китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры, где казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград, сообщает Zakon.kz.



Из этих 20-ти казахстанских медалей 4 являются золотыми, 9 серебряными и 7 бронзовыми.



На высшую ступень пьедестала почета Игр в Харбине поднялись: казахстанская команда шорт-трекистов (5000 метров), наша мужская сборная по хоккею, фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев, а также биатлонист Владислав Киреев.



Немного не хватило до "золота" Азиады-2025 другим нашим спортсменам: Евгению Кошкину (конькобежный спорт), женской и смешанной сборной РК по шорт-треку, команде женского хоккея, Константину Борцову (лыжник) и женской лыжной сборной в эстафете, смешанной команде-фристайлистов, Вадиму Куралесу (биатлон) и мужской биатлонной команде в эстафете.



