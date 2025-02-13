|В китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры. Азиада-2029 пройдет в Саудовской Аравии
19:23 14.02.2025
Казахстан положил в копилку 20 медалей на зимней Азиаде-2025
14 февраля в китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры, где казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград, сообщает Zakon.kz.
Из этих 20-ти казахстанских медалей 4 являются золотыми, 9 серебряными и 7 бронзовыми.
На высшую ступень пьедестала почета Игр в Харбине поднялись: казахстанская команда шорт-трекистов (5000 метров), наша мужская сборная по хоккею, фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев, а также биатлонист Владислав Киреев.
Немного не хватило до "золота" Азиады-2025 другим нашим спортсменам: Евгению Кошкину (конькобежный спорт), женской и смешанной сборной РК по шорт-треку, команде женского хоккея, Константину Борцову (лыжник) и женской лыжной сборной в эстафете, смешанной команде-фристайлистов, Вадиму Куралесу (биатлон) и мужской биатлонной команде в эстафете.
Бронзовые медали харбинских состязаний везут на Родину наши атлеты: женская сборная (конькобежный спорт), Михаил Шайдоров (фигурное катание), лыжник Олжас Климин и сборная РК в лыжной эстафете, фристайлистка Аяна Жолдас (личные и синхронные прыжки), фристайлистка Ардана Маханова (синхронный прыжок) и женская биатлонная эстафета.
В итоге с 20-ю медалями Казахстан остановился на 4-й строчке общего зачета. А лидером в медальном зачете стали хозяева Азиады: у Китая 85 наград (32, 27, 26).
Далее следуют Республика Корея – 45 (16, 15, 14) и Япония – 37 (10, 12, 15).
На предыдущей Азиаде 2017 года в японском Саппоро казахстанские спортсмены завоевали 32 награды (9/11/12) и так же 4-е место в общем зачете.
14 февраля в китайском Харбине состоялся финальный поединок на мужском хоккейном турнире Азиады.
В этой встрече казахстанская сборная, являясь фаворитом встречи, одержала разгромную победу над японцами.
Азиатские Игры-2025. Хоккей. Мужчины. Финал
Казахстан – Япония – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: Буяльский, 17:34, Бреус, 21:02, Старченко, 37:59, Панюков, 42:24, Панюков, 44:23.
Добавим, что в поединке за бронзу на Азиаде-2025 Южная Корея обыграла Китай со счетом 5:2.
Сборная Казахстана продолжает доминировать на хоккейном турнире Азиады. Для казахстанской команды это уже восьмая золотая медаль в истории (с учетом женской сборной). У ближайших преследователей Китая и Японии по 4 подобных награды соответственно.
Если говорить только о мужской сборной Казахстана, то она взяла 5 золотых медалей на Азиатских играх, хоккейный турнир на которых проводится с 1986 года. Первый раз это произошло в 1996 году.