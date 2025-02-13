Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко 2025. Регистрация до 16/05

19:29 14.02.2025

Открыта регистрация на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко. В конкурсе могут принять участие молодые исследователи в возрасте от 18 до 35 лет из стран СНГ.



Для участия необходимо до 23:59 16 мая 2025 года подать заявку, приложив научную статью по одной из конкурсных тем. Ознакомиться с темами и правилами участия можно на сайте АВИ.



Работы финалистов будут опубликованы в сборнике статей, победителей – в ведущих научных журналах. Победители получат ценные призы.



Не менее 50 человек будут приглашены на финал в Институт Европы РАН и МГИМО МИД России. Организаторы оплачивают проезд, проживание, питание и досуг участников.



Организаторы: АВИ имени А.А. Громыко, Институт Европы РАН, МГИМО, Академия управления при Президенте РБ.



