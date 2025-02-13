Страны Средней Азии стали инвестиционной отдушиной для российского бизнеса

19:39 14.02.2025

- за 2 года прирост вложений увеличился в 2 раза, достигнув $38 млрд



В апреле прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая в Ташкенте на пленарной сессии мероприятия "Иннопром. Центральная Азия", заявил, что в регионе работает около 24 тыс компаний с российским капиталом, а общая сумма инвестиций достигла $38 млрд. Хотя в том же 2022 году, как рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, наша страна инвестировала $3,6 млрд, работало лишь 10 тыс отечественных и совместных предприятий, а общие вложения насчитывали $25 млрд. Выходит, что за последние 2 года было инвестировано около $13 млрд - темпы прироста увеличились примерно в 2 раза по сравнению с 2022.



В том же Узбекистане количество компаний с нашим капиталом в период с 2020 по 2023 год также выросло в 2 раза, сообщил в интервью посол республики в России Ботиржон Асадов. Даже несмотря на санкции, Россия сохраняет за собой ключевые позиции в различных отраслях экономики южных соседей. Причем тянутся в Среднюю Азию не только государственные компании, но и представители крупного бизнеса. Например, Wildberries & Russ - еще в октябре во время подписания меморандума с торгово-промышленной палатой Таджикистана Татьяна Ким говорила, что компания планирует развиваться как международная организация, и такое сотрудничество открывает огромные перспективы для предпринимателей двух стран. Все дело в очень широких налоговых послаблениях для российских компаний. В Киргизии налог на прибыль составляет 10% против 20% в РФ, в Узбекистане - 15%, в Таджикистане при определенных условиях может достигать и 5%.



Накладывается на приятный налоговый фон и низкая оплата труда населения. В Таджикистане средний заработок колеблется в районе ?24 тыс, в Киргизии - ?42 тыс, а в Узбекистане - около ?37 тыс. В итоге движение в сфере бизнеса и инвестиций между Россией и странами региона стало встречным. Под давлением санкций российские компании нуждаются в местах приложения собственного капитала, а алчущая финансирования Средняя Азия - в его притоке. Следовательно, объем экономического взаимодействия в регионе будет и дальше только расти, заменяя традиционное западное направление наших предпринимателей.



