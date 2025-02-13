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Провокация Киева с ударом по ЧАЭС – итоговая сводка Readovka за 14 февраля
22:06 14.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 февраля в разрезе СВО. ВСУ в очередной раз провалили попытку пресечь формирование западной дуги охвата Покровска. Редакция Readovka рассмотрела провокацию Киева в виде имитации удара БПЛА "Герань-2" по ЧАЭС.

"Генерал-провал" снова взялся за дело



Как и предполагала редакция Readovka, период с 5 по 10 февраля не был последним для оперативной группировки ВСУ "Донецк", чтобы попытаться прорвать фронт ВС РФ. Однако, в отличие от первого этапа операции по срезанию Котлинского выступа русской армии, командование противника сменило направление главного удара. В прошедшие дни украинские войска концентрировались на атаке от Зверево к Песчаному. Задача ВСУ могла быть следующей. Подразделения неприятеля, заняв Песчаное, далее переносят вектор атаки на Волково, после чего фактически создают реальную угрозу к окружению частей ВС РФ в районе сел Котлино и Удачное. Командующий ОГ "Донецк" бригадный генерал Тарнавский бросил в прорыв на узком участке сводные силы 68-й егерской бригады и 425-го отдельного штурмового полка. Весьма высокая концентрация войск в атаке позволила неприятелю вклиниться в нашу оборону, но не более того. Как и в предыдущий раз, противник не смог решить главную задачу операции. Прорыва фронта ВС РФ добиться не получилось, и, соответственно, ни о какой ликвидации угрозы охвата Покровска с запада говорить невозможно.

В связи с провалом "плана максимум" украинское командование решило отказаться от амбиций занять Песчаное и этим хоть как-то отрапортовать в Киев о "великой перемоге". Однако даже с реализацией затеи у Тарнавского возникли проблемы. Овладеть Песчаным ВСУ не смогли.

Локальное микроскопическое достижение в виде возвращения контроля над частью села Зверево было оплачено несоразмерной ценой для украинских войск. В перспективе очередное кровопускание ОГ ВСУ "Донецк" снова приведет к тому, что при переходе к обороне ее состав окажется куда слабее, нежели мог быть.

Старая схема новой провокации

Этой ночью Украина предприняла очередную провокацию. Одиночный дрон ударил в кровлю саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Киев сразу же обвинил в этом Россию, надеясь вызвать определенную реакцию международного сообщества аккурат перед стартом Мюнхенской конференции по безопасности. Старая схема Киева, которая прежде не приносила результатов, снова была реализована в надежде, что на этот раз Украине поверят и сложившаяся неблагоприятная для незалежной обстановка развернется на 180 градусов.

Лишь по принципу cui prodest причастность Киева к инциденту является очевидной. Но, согласно принципу объективности, ситуация требует разоблачения и с технической точки зрения. В сети появились кадры взрыва, а затем украинские экстренные службы выложили фотоподборку повреждений саркофага. Среди снимков есть изображение двигателя, который может относиться к БПЛА "Герань-2". Все складно – двигатель отлично различим и удобно, как под "фотосессию", лежит на полу технического помещения под кровлей саркофага. Но провокация Киева прокололась на одной важной детали – на мощности боевой части аппарата, который они применяли, пытаясь выдать его за "Герань-2". Судя по фото поврежденной кровли, взрыв был мощностью не более 15-20 кг в тротиловом эквиваленте. А в "Герани-2" боевая часть – 50 кг. Стоит сравнить доступные в сети фото и видео силы взрыва и воздействия этого изделия с 50-килограммовой БЧ на разного рода объекты с повреждением кровли саркофага. По поводу самого двигателя также стоит заметить, что на Украину прилетело великое множество "Гераней", и в чем в чем, а в искореженных двигателях, оставшихся от попавших в цель дронов-камикадзе, на Украине дефицита нет.

Шоу продолжается. Зеленский снова набрал духа и выставляет условия

Мюнхенские переговоры сорвались. Обещанная Трампом встреча делегаций России, США и Украины так и не состоялась. Зато Владимир Зеленский выступил в своем любимом оригинальном жанре. По его словам, о мирном соглашении речи не идет. Единственный, с кем он готов общаться – это лично Путин, а без Украины и Европы переговоры невозможны.

Что означает вся эта клоунада?

Зеленский понимает, что о его судьбе – прямо о его личной судьбе – договариваются без него. Он также осознает и то, что Трамп намерен решить его судьбу без участия Европы. И, конечно, до последнего будет цепляться за благоприятные условия. Конечно, он будет до края отстаивать возможность выторговать себе наилучшие результаты за столом переговоров. Его самые фанатичные сторонники находятся в Европе, а не в США. Он это знает. И его бравада – это завуалированный призыв о помощи.

Сейчас мы только подступаемся к разрешению украинского вопроса. Это силовая дипломатия, и больше всего участники процесса бояться попасть в коалицию кинутых. Проигравший – умрет.

А значит, мы должны приложить все усилия, чтобы Зеленский понял: затягивать переговоры для него и для его товарищей по несчастью рискованно.

Вчера, 13 февраля, главным событием дня стал успех ВС РФ в штурме села Свердликово Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739559960


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