Провокация Киева с ударом по ЧАЭС – итоговая сводка Readovka за 14 февраля

22:06 14.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 февраля в разрезе СВО. ВСУ в очередной раз провалили попытку пресечь формирование западной дуги охвата Покровска. Редакция Readovka рассмотрела провокацию Киева в виде имитации удара БПЛА "Герань-2" по ЧАЭС.



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