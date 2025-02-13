|Специально для RT: бенефис Вэнса, который без предварительных ласк начал возить Европу мордой по столу
22:14 14.02.2025
Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy
Сегодня был большой день европейской политики.
Она умерла. И это было очень смешно.
Потому что в городе появился новый шериф, который собрал местную деревенщину и объяснил, как обстоят дела. И да - про шерифа это была точная цитата вице-президента США Джей Ди Вэнса: "Нынче новый шериф в городе". А шерифом в Мюнхене стал в этот день, собственно, сам Джей Ди. А дальше началось…
По большому счету, цитатами из того, что сегодня сказал Вэнс, политологам можно жить еще месяца два. Вэнс говорил, а унылая европейская политическая "элита" сидела и обтекала.
Хотя нет. Ощущая грядущий трындец, на открытии конференции по безопасности в Мюнхене внезапно возвысил дрожащий от собственной смелости голосок президент ФРГ Штайнмайер, который обычно сидит во дворце Бельвью и помалкивает, даже если по городам страны бегают убийцы с ножами, а убийцы на авто давят граждан пачками. А тут прям завопил.
Штайнмайер обвинил новое правительство США во главе с президентом Трампом в безрассудстве. Дескать, оно "не принимает во внимание устоявшиеся правила, устоявшиеся партнерства и доверие". Он также подверг критике "исторически беспрецедентную концентрацию технологической, финансовой и политической власти", которая в настоящее время формируется в Соединенных Штатах. "Небольшая элита предпринимателей имеет власть, средства и волю, чтобы пересмотреть существенную часть правил игры в либеральных демократиях". Ах вот оно что - они почуяли, что их мирок, "основанный на правилах", начинает крениться набок.
А дальше состоялся бенефис Вэнса, который без предварительных ласк начал возить Европу мордой по столу.
Да, в течение долгих лет Америка считала, что Европа разделяет ее демократические ценности, но оказалось, что это не так. Вот легкий список преступлений Европы (которые Вэнс озвучил): против свободы слова (кейсы из Бельгии, Швеции, Британии, Шотландии), наказания реально за мыслепреступления, введение государственной цензуры со времен ковида, потому что Байден заткнул всем глотки. Но Трамп будет делать все наоборот, потому что в Вашингтоне - новый шериф.
Редкие хлопки - аудитория, состоящая наполовину из людей в форме, которые мрачно смотрят куда-то вниз, помалкивает. Естественно. Потому что все приехали послушать, как они раздолбают Россию на поле боя, а им вместо этого Вэнс говорит, что самой большой угрозой для Европы являются не Россия и не Китай, а само нынешнее состояние европейской демократии. Он тычет пожилых щенков в погонах и без носом в лужу отмены результатов выборов в Румынии: если ваши демократические выборы можно исказить при помощи русской рекламы в интернете за несколько тысяч долларов, то грош цена такой демократии.
Вэнс возвращается все время к мысли о том, что "нравятся или не нравятся нам чьи-то идеи - все мнения должны звучать и обсуждаться в обществе". Кстати, говорит он, вот эти ваши уродские словечки desinformation и misinformation - это же про то, что вам не нравятся некоторые точки зрения и идеи и вы их хотите просто цензурировать, особенно если носители этих идей участвуют в выборах и даже еще хуже - выигрывают эти выборы.
Ну вы понимаете, к чему он ведет. Вот вы, типа, собираетесь "защищать континент в будущем", но можно я вас спрошу: а вы можете хотя бы сформулировать, что вы собираетесь защищать? А главное - от кого? И не будет у вас никогда никакой безопасности, если вы не желаете слышать голоса собственного народа, представленного избранными политиками, только потому, что они вам не нравятся.
А далее - про практику либералов по бойкоту (брандмауэру) всех партий, что правее Троцкого, имея в виду блокаду партии АдГ, даже если они выигрывают выборы. Если вы боитесь слышать голоса собственного народа, продолжает напирать Вэнс, Америка ничего не может для вас сделать. А еще вы кидаете в тюрьму политических оппонентов и преследуете журналистов, которые пытаются сказать правду.
Генералы и Кличко с лицом питекантропа слушают все это, окаменев, - ведь Вэнс говорит не про Россию и не про Путина. Он говорит вот про всех этих спесивых европейцев и про немцев в частности. Нет у вас больше демократии, Америка умывает руки, подходит к концу своей речи Вэнс. И сделайте что-нибудь с самым большим вызовом - массовой миграцией, потому что ваша политика привела к тому, что вот тут, в Мюнхене, два дня назад мигрант убил людей среди бела дня. Почему? Сколько можно? Где безопасность? И не бойтесь голосов своего народа, если он не согласен со своим руководством. "Если американская демократия смогла пережить десять лет критики Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев критики со стороны Илона Маска". God bless you ("Да благословит вас Господь"), до свиданья.
Ну что, можно суммировать: это было шикарно, Вэнс - красавчик. А навоз по европейским трубам уже начинает разгоняться.