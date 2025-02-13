Специально для RT: бенефис Вэнса, который без предварительных ласк начал возить Европу мордой по столу

22:14 14.02.2025

Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy



Сегодня был большой день европейской политики.



Она умерла. И это было очень смешно.



Потому что в городе появился новый шериф, который собрал местную деревенщину и объяснил, как обстоят дела. И да - про шерифа это была точная цитата вице-президента США Джей Ди Вэнса: "Нынче новый шериф в городе". А шерифом в Мюнхене стал в этот день, собственно, сам Джей Ди. А дальше началось…



По большому счету, цитатами из того, что сегодня сказал Вэнс, политологам можно жить еще месяца два. Вэнс говорил, а унылая европейская политическая "элита" сидела и обтекала.



Хотя нет. Ощущая грядущий трындец, на открытии конференции по безопасности в Мюнхене внезапно возвысил дрожащий от собственной смелости голосок президент ФРГ Штайнмайер, который обычно сидит во дворце Бельвью и помалкивает, даже если по городам страны бегают убийцы с ножами, а убийцы на авто давят граждан пачками. А тут прям завопил.



Штайнмайер обвинил новое правительство США во главе с президентом Трампом в безрассудстве. Дескать, оно "не принимает во внимание устоявшиеся правила, устоявшиеся партнерства и доверие". Он также подверг критике "исторически беспрецедентную концентрацию технологической, финансовой и политической власти", которая в настоящее время формируется в Соединенных Штатах. "Небольшая элита предпринимателей имеет власть, средства и волю, чтобы пересмотреть существенную часть правил игры в либеральных демократиях". Ах вот оно что - они почуяли, что их мирок, "основанный на правилах", начинает крениться набок.



