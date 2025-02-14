USAID* гораздо серьезнее и страшнее, чем об этом говорят. "Мягкая сила" США: текущий кризис и риски

22:28 14.02.2025

"Мягкая сила" США: текущий кризис и риски

14 февраля 2025



Проходящее прямо сейчас реформирование USAID* не означает, что США и западные фонды прекратят вмешиваться в дела других стран, считают эксперты, которые приняли участие в круглом столе, организованном Центром политической конъюнктуры 13 февраля. "Актуальные комментарии" подготовили обзор ключевых тезисов.



Причины реформы. Система USAID* реформируется в первую очередь потому, что "обросла коррупцией". Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. "USAID* гораздо серьезнее и страшнее, чем об этом говорят. Изначально машина была настроена очень хорошо, но со временем обросла коррупционными наслоениями, как это бывает в капиталистических обществах. Работу USAID* курировало Бюро анализа и разведки Госдепа. 70% выделяемых средств уходило непонятно куда".



Вмешательство в выборы. Попытки вмешательства в электоральные процессы со стороны западных стран осуществляется сразу по нескольким направлениям, отметил член ЦИК Игорь Борисов. Среди таких направлений: кибератаки, деструктивное информационное воздействие на общество во время выборов, побуждение граждан к противоправным действиям, террористические атаки, запугивание избирателей и организаторов выборов, развертывание сети иностранных агентов и попытки незаконного проникновения на государственные должности. "Против нас развернута гибридная война по всем возможным направлениям. Атаки начались на чисто гражданские учреждения (в том числе СМИ), которые не готовы к ним. Гибридная война будет продолжаться. Ее методы будут совершенствоваться".



USAID* как помощник ЦРУ. По словам депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, "ЦРУ часто „палило" свою работу, и эту работу решили передать USAID*". "Менеджировать такую систему было легко, в отличие от секретных операций, которые тщательно продумываются. Коррупция по мере существования USAID* усилилась, но эффективность структуры была высокой - организовывались госперевороты и цветные революции. Многие страны, которые были дружественными России (Молдавия, Армения), такими средствами превратили во врагов. Можно ожидать, что структуру USAID* переформатируют, чтобы увеличить ее эффективность. Расслабляться не стоит. США ждет не величие, а свои 90-е годы. Эта „перестройка", которая там сейчас проводится, выльется в развал. Нам следует воспользоваться этим. Американцы в свое врем были не готовы к распаду СССР и не „дожали" нас, хотя могли. Теперь нам нужно их „дожать"".



Исторические корни. USAID* создали в ответ на кубинскую революцию и приход к власти Фиделя Кастро. И.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин отметил, что Кастро "сразу записали в коммунисты, хотя изначально он таковым не был, и в США стало расти осознание, что нужно выстраивать какие-то институты". "Изначальная миссия USAID* - укреплять доминирование США в тех странах, которые уже находились под их влиянием. Другие организации, такие как ЦРУ, занимались работой в государствах, которые находились вне американского влияния. В 90-е годы деятельность USAID* расширилась. Нужно обратить внимание на то, почему Трамп реформирует USAID*. Не потому, что они вмешивались в дела других государства, а потому что плохо вмешивались, чтобы создать новый, более эффективный инструмент. Неправильно говорить, что Трампа не интересует внутренняя политика других стран".



Опасность гратов. Реформирование USAID* не означает, что США прекратят вмешиваться в дела других стран. Такого мнения придерживается профессор МГИМО, программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов. "Если после переговоров Путина и Трампа запустится переговорный процесс, не исключено, что ситуация начнет смягчаться и с их стороны, и с нашей. Если в 2022 году зарубежные фонды в России сами стали закрываться, то теперь они начнут возвращаться. Сейчас многие зарубежные фонды не признаны в России нежелательными, и у них нет препятствий для того, чтобы начать работу в РФ. Для ограничения их деятельности в России необходимо объявить их нежелательными уже сейчас, до периода возможного смягчения обстановки. Нужно стимулировать своеобразную "грантофобию".



Новые инструменты. Вмешательство продолжится даже после реформирования USAID*. По словам исполнительного директора Российского общественного института избирательного права, Александра Игнатова, из названия департамента эффективности, который создали в США и который инициировал реформирование USAID*, следует, что нужно повысить эффективность вмешательства, а не отказаться от него. "Деятельность будет переформатирована, появятся иные организации и персоналии, которые будут этим заниматься".



Учитывать целеполагание. В США нет гуманитарной помощи и вмешательства только ради помощи или вмешательства. Руководитель программы "Глобальная политика" Центра политической конъюнктуры Даниил Пареньков обратил внимание, что деятельность таких агентств в США, как USAID*, идет в привязке к национальным интересам страны. "Это хорошо видно по тому, какую кампанию в СМИ развернули в защиту USAID* - например, информационные агентства пишут, что организация занималась противостоянием инфекциям или наркотрафику. Неслучайна также атака со стороны Маска на СМИ, которые запрещены в России. Это связано с попыткой перераспределения бюджета на другие информационные каналы воздействия, которые связаны с ИИ".



