Монголия стремится стать страной-разработчиком искусственного интеллекта

01:27 15.02.2025

Улаанбаатар, 14 февраля, 2025 /МОНЦАМЭ/. Монголия сделала важный шаг на пути к цифровой трансформации, официально представив свою "Национальную стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) больших данных" на Форуме "Data + AI Conference-2025", который состоялся 13 февраля 2025 года в Государственном дворце.



Для разработки этой стратегии Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии в тесном сотрудничестве с Программой развития ООН провело всестороннюю оценку готовности страны к внедрению искусственного интеллекта. В процессе разработки были учтены мнения представителей государственных и частных организаций, ученых из Академии наук, преподавателей университетов, а также молодых специалистов, работающих в области искусственного интеллекта за рубежом. Все эти идеи и предложения были объединены и представлены для широкого обсуждения. Горнодобывающая промышленность и энергетика были выделены в качестве наиболее важных областей применения искусственного интеллекта в Монголии. Эти отрасли обладают уникальными возможностями для использования передовых технологий.



Монголия, с ее богатыми природными ресурсами и большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии, располагает всеми условиями для создания энергоэффективных центров обработки данных и инфраструктуры для искусственного интеллекта, что делает страну привлекательным местом для международных инвестиций. Искусственный интеллект (ИИ) сегодня стал одной из самых важных сфер конкуренции между странами и представляет собой возможность для государств значительно повысить свою производительность и внедрить новые продукты и услуги с использованием передовых технологий.



Согласно исследованиям, к 2030 году искусственный интеллект окажет влияние на мировую экономику на сумму 25,6 трлн долларов США. Более того, ИИ не ограничивается сферой экономики, но также активно используется в таких важных областях, как оборона, здравоохранение и образование, подчеркивая его роль в обеспечении безопасности и благополучия нации. Поэтому у стран по всему миру нет иного выбора, кроме как определить свои стратегии в этой области. В 2017 году Канада впервые объявила о своей стратегии в области искусственного интеллекта, и сегодня у 75 стран уже есть четкие планы на будущее в этой области.



-На форуме заместитель Премьер-министра С.Амарсайхан сказал: "Мир вступает в эпоху изменений, связанных с искусственным интеллектом, большими данными и цифровым развитием. Эти технологические достижения уже меняют структуру экономики, систему управления, национальную безопасность, развитие человеческого потенциала и влияют на распределение сил, глобальный мир и стабильность. В этот период Правительство Монголии сталкнулось с острой необходимостью разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта и активно поддерживать инвестиции в исследования и разработки.



Поэтому существует необходимость в создании стратегии, которая позволит грамотно использовать достижения технологий на уровне страны, генерировать большие данные в различных секторах экономики и гармонично интегрировать цифровую трансформацию с политикой экономического роста, социального и устойчивого развития.



У Монголии есть потенциал стать страной, развивающей искусственный интеллект. Поэтому наша цель - разработать стратегию, которая позволит нам стать не только пользователями, но и разработчиками технологий искусственного интеллекта. У нас есть возможность создать инновационный центр в области ИИ, привлечь инвестиции и развить стартап-экосистему. Оценка рисков кибербезопасности Монголии будет представлена общественности 19 февраля", - добавил С.Амарсайхан.



-Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Ц.Баатархуу: "Для Монголии искусственный интеллект – это, прежде всего технология, которую мы используем как потребители. В дальнейшем мы стремимся стать страной, производящей искусственный интеллект, и для этого важно понимать, в какие отрасли следует инвестировать больше, какие меры и решения должны приниматься государственными органами. Цель сегодняшнего форума - изучить пути совместной работы государства и частного сектора по этим вопросам. Искусственный интеллект стал основой цифровой трансформации нашего времени и ключевым элементом развития.



Правительство располагает большими объемами данных, которые должны быть доступны частному сектору и организациям, проводящих исследования в области искусственного интеллекта. Мы понимаем, что внедряемые нами технологии требуют значительных энергозатрат, поэтому мы запускаем проект по созданию центра, основанного на искусственном интеллекте и информационных технологиях. Кроме того, мы готовим технико-экономическое обоснование строительства дата-центра. Мы также планируем создать Национальный совет по искусственному интеллекту, который будет координировать усилия в этой области.



Особое внимание необходимо уделить развитию специалистов в области ИИ, так как они играют ключевую роль в реализации национальной стратегии. С этой целью мы намерены объявить о программе оплачиваемых стажировок и исследовательских проектов, пригласив к участию научных работников из Академии наук, университетов и частного сектора. Также важно, чтобы эти проекты не сталкивались с излишними юридическими и административными барьерами. Чтобы стимулировать частные исследования, государство предоставит специальные налоговые льготы и поддержку".



-Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Монголии Матильда Димовска отметила: "Правительство Монголии проводит важный форум для определения стратегии в области искусственного интеллекта. Для успешной реализации этой стратегии крайне важно активное участие частного сектора. Наше исследование поможет более точно определить, какие отрасли в Монголии больше нуждаются в использовании искусственного интеллекта. На данный момент исследование еще не завершено. Для того чтобы осуществить цифровую трансформацию, необходимо собрать большое количество качественных данных, а также развить зеленую инфраструктуру и улучшить человеческие ресурсы. Важно обеспечить достаточное количество квалифицированных специалистов для работы с искусственным интеллектом. Кроме того, для дальнейшего развития искусственного интеллекта необходима благоприятная правовая среда. Считаю, что Монголии следует разработать свою собственную схему финансирования и политику в области развития искусственного интеллекта".