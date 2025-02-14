 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.02.2025
01:44  Экологи: уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки
01:27  Монголия стремится стать страной-разработчиком искусственного интеллекта
Пятница, 14.02.2025
22:28  USAID* гораздо серьезнее и страшнее, чем об этом говорят. "Мягкая сила" США: текущий кризис и риски
22:22  Однажды в Африке. Зеленая повестка на Черном континенте, - Маргарита Образцова
22:14  Специально для RT: бенефис Вэнса, который без предварительных ласк начал возить Европу мордой по столу
22:06  Провокация Киева с ударом по ЧАЭС – итоговая сводка Readovka за 14 февраля
19:39  Страны Средней Азии стали инвестиционной отдушиной для российского бизнеса

19:29  Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко 2025. Регистрация до 16/05
19:23  В китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры. Азиада-2029 пройдет в Саудовской Аравии
19:12  В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны
17:34  Журналист и профессиональная этика: в Узбекском государственном университете пройдет SputnikPRO
16:54  Заместителем премьер-министра Казахстана назначен бывший посол в России Ермек Кошербаев
16:44  Золото растет к отметке в 3000 долларов за унцию на фоне опасений торговой войны
16:37  Тот самый Олень: Нетерпеливый "миротворец" Трамп втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом
15:40  Вспоминая героев: в Алматы откроют музей техники времен Великой Отечественной войны
15:38  Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате, - Виктория Никифорова
15:32  В Москве назвали удар по Чернобыльской АЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией
15:23  Съезд Африканского союза пройдет 15 февраля в Эфиопии. Бывшие рабы требуют компенсацию от работорговцев
15:01  Молодежный бизнес в Узбекистане получит 400 миллионов долларов поддержки. "Алокабанк" станет молодежным
14:55  Синьхуа: Китаю и Великобритании необходимо укреплять диалог и контакты
14:50  Госдолг Таджикистана достиг 3,6 млрд долларов - четверть ВВП
14:47  Налоговая служба Кыргызстана предупреждает о новых схемах мошенничества
14:43  Узбекистан нацелен попасть в десятку сборных на Олимпиаде 2028 - президент
14:39  В США прошла встреча премьер-министра Индии Моди с президентом Трампом
14:32  Россия не примет участия в Мюнхенской конференции
14:29  Центробанк России на очередном заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%
14:26  Медные трубы на 2 млн тенге похитили в Астане
07:34  Житель Астаны обманул любителей "Дубайского шоколада" и получил 3 года ограничения свободы
01:40  Главы МИД Таджикистана и России обсудили сотрудничество и миграционные вопросы в Москве
01:13  Синьхуа о телефонном разговоре Трамп - Путин
00:56  В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников
00:54  Азиада-2025. Хоккей. Казахстан сыграет в финале с Японией
00:49  Приятно, что мир приходит в норму. Далеко еще до Победы, рано радоваться, - Дмитрий Попов
00:40  Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву
00:34  Численность населения Таджикистана достигла 10,5 млн. человек и продолжает увеличиваться на 2,2% ежегодно
00:05  ВС РФ "просверливают" сопротивление ВСУ на Курском направлении - итоговая сводка Readovka к исходу 13 февраля
Четверг, 13.02.2025
21:15  Специально для RT: Судьбу Украины будут решать не только без Киева, но и без Брюсселя
21:00  Роль европейцев: "Платить за все. И молчать". Мирные инициативы Трампа ошеломили Европу
19:57  Директор Службы внешней разведки России Нарышкин - о неминуемом распаде и разделе Украины
17:07  Фигуранты дела о покушении на Комила Алламжонова получили сроки до 23 лет
17:00  Казахстан уступает Кыргызстану, Узбекистану, Монголии по скорости фиксированного интернета: почему так происходит и кто виноват?
16:51  Эксперт: главная задача USAID - ментально перепрошить население окружающих Россию стран
16:45  Почему власти Латвии, Литвы и Эстонии ополчились на своих "афганцев"?
16:43  USAID на перепутье: чего ждать Узбекистану
16:28  В Душанбе задержан администратор Instagram-страницы, шантажировавший девушек
16:15  Манасовед А.Джамиль жалуется на посла М.Мамытканова. Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?
15:41  Указы президента Таджикистана о кадровых перестановках в пограничных войсках
15:39  Саида Мирзиеева провела встречу с послом США
15:35  Соглашение о коридоре "Каспийское море – Черное море" между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном планируют подписать в 2025 году
15:33  Кому выгоден "ползучий переворот" в Афганистане
15:30  Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал руководству ОПЕК+
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Экологи: уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки
01:44 15.02.2025

14.02.2025

Уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки. Экологи бьют тревогу. По их мнению, самой крупной акватории страны грозит экологическая катастрофа.

Проблему и способы ее решения обсудили на круглом столе "Каспий на грани | You.Sea.Problem" в Астане. В мероприятии участвовали экоактивисты, представители общественных организаций, нефтегазовой промышленности и профильных министерств, передает корреспондент "24KZ".

Эльвира Лекерова, корреспондент: - По данным глобального движения Save the Caspian Sea, за последние 18 лет уровень Каспийского моря снизился почти на 2 метра. Прогнозы экологов неутешительны. К 2100 году он упадет до 18 метров. Морское дно ежегодно обнажается на 70 см. В Казахстане в некоторых районах береговая линия отступила на 50 км.

Снижение уровня Каспийского моря прогнозировали еще 40 лет назад. Ученые связывают это с изменением климата - повышением температуры, засухой и недостаточным объемом воды из впадающих рек. По словам основателя глобального экологического движения Save the Caspian Sea Вадима Ни, в период с 2005 по 2023 годы акватория потеряла больше 30 тысяч квадратных километров водной поверхности.



Вадим Ни, основатель глобального экологического движения "Save the Caspian Sea": - Уровень Каспийского моря падает, достиг рекордно низкой отметки; прежняя рекордная отметка была в 1977 году. Есть явные проявления того, что море постепенно умирает, но нет ответственной стороны. Поэтому мы ведем работы, чтобы сегодня сделать ситуацию по Каспию понятной и ясной для общественности, для государственных органов. С помощью ученых, экспертов из разных стран наладить диалог между разными сторонами и найти совместное решение, не только внутри Казахстана, но и на уровне стран, включая Азербайджан, Иран, Российскую Федерацию, Туркменистан.

Экосистеме Каспийского моря угрожает и сокращение биоразнообразия. Популяция тюленей за последние десятилетия уменьшилась с миллиона до 70 тысяч особей. Такие цифры приводит экоактивист Галина Чернова. Ежегодно на побережье Каспия находят тысячи мертвых туш.

Галина Чернова, директор НПО "Глобус": - Мы настаиваем на проведении независимого экологического аудита и более тщательных научных исследований, чтобы обнаружить первопричину, что изменилось в экосистеме и почему живые организмы, которые считали море своей стихией и средой обитания, почему выбрасываются на берег.

Эксперты говорили и о влиянии промышленной деятельности на экосистему. Они призвали нефтяные компании относиться с большей ответственностью за сохранение целостности Каспия. В Минэкологии в свою очередь заявили, что занимаются регулярным мониторингом качества воды.

Наталья Даулетьярова, и. о. директора Департамента экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК: - Министерство экологии в рамках бюджетной программы проводит мониторинг качества Каспийского моря на 50 прибрежных точках. Действительно, как подтверждают все 5 стран, транскордонных, уровень Каспийского моря снижается. Этот вопрос поднимается всеми странами. Обсуждается также в рамках Тегеранской конвенции, стороной которой мы являемся.

Сергей Пономарев, депутат Мажилиса Парламента РК: - Президент страны дал поручение организовать институт Каспийского моря. Сейчас выбрано здание, помещение, штат набирается ученых, чтобы были организованы соответствующие бригады, мониторить побережье всего Каспия, чтобы знать, что происходит, есть ли экологические какие-то пятна на море, если гибнут животные, для того, чтобы мы могли, наши ученые и соответствующие службы, принять экстренные меры.

Круглый стол "Каспий на грани | You.Sea.Problem" стал важной диалоговой платформой. Экоактивисты надеются, что привлечение общественного внимания и поддержки поспособствует реальным действиям для сохранения экосистемы, жизненно важной для миллионов людей в пяти прикаспийских странах.

Источник - 24.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739573040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Туркестан получит особый статус: сенаторы одобрили закон
- "AMANAT" сосредоточится на решении насущных проблем казахстанцев
- Олжас Бектенов проверил подготовку Северо-Казахстанской области к паводковому периоду
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана принял Посла Ирана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  