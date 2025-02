Экологи: уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки

01:44 15.02.2025

14.02.2025



Уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки. Экологи бьют тревогу. По их мнению, самой крупной акватории страны грозит экологическая катастрофа.



Проблему и способы ее решения обсудили на круглом столе "Каспий на грани | You.Sea.Problem" в Астане. В мероприятии участвовали экоактивисты, представители общественных организаций, нефтегазовой промышленности и профильных министерств, передает корреспондент "24KZ".



Эльвира Лекерова, корреспондент: - По данным глобального движения Save the Caspian Sea, за последние 18 лет уровень Каспийского моря снизился почти на 2 метра. Прогнозы экологов неутешительны. К 2100 году он упадет до 18 метров. Морское дно ежегодно обнажается на 70 см. В Казахстане в некоторых районах береговая линия отступила на 50 км.



Снижение уровня Каспийского моря прогнозировали еще 40 лет назад. Ученые связывают это с изменением климата - повышением температуры, засухой и недостаточным объемом воды из впадающих рек. По словам основателя глобального экологического движения Save the Caspian Sea Вадима Ни, в период с 2005 по 2023 годы акватория потеряла больше 30 тысяч квадратных километров водной поверхности.







Вадим Ни, основатель глобального экологического движения "Save the Caspian Sea": - Уровень Каспийского моря падает, достиг рекордно низкой отметки; прежняя рекордная отметка была в 1977 году. Есть явные проявления того, что море постепенно умирает, но нет ответственной стороны. Поэтому мы ведем работы, чтобы сегодня сделать ситуацию по Каспию понятной и ясной для общественности, для государственных органов. С помощью ученых, экспертов из разных стран наладить диалог между разными сторонами и найти совместное решение, не только внутри Казахстана, но и на уровне стран, включая Азербайджан, Иран, Российскую Федерацию, Туркменистан.



Экосистеме Каспийского моря угрожает и сокращение биоразнообразия. Популяция тюленей за последние десятилетия уменьшилась с миллиона до 70 тысяч особей. Такие цифры приводит экоактивист Галина Чернова. Ежегодно на побережье Каспия находят тысячи мертвых туш.



Галина Чернова, директор НПО "Глобус": - Мы настаиваем на проведении независимого экологического аудита и более тщательных научных исследований, чтобы обнаружить первопричину, что изменилось в экосистеме и почему живые организмы, которые считали море своей стихией и средой обитания, почему выбрасываются на берег.



Эксперты говорили и о влиянии промышленной деятельности на экосистему. Они призвали нефтяные компании относиться с большей ответственностью за сохранение целостности Каспия. В Минэкологии в свою очередь заявили, что занимаются регулярным мониторингом качества воды.



Наталья Даулетьярова, и. о. директора Департамента экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК: - Министерство экологии в рамках бюджетной программы проводит мониторинг качества Каспийского моря на 50 прибрежных точках. Действительно, как подтверждают все 5 стран, транскордонных, уровень Каспийского моря снижается. Этот вопрос поднимается всеми странами. Обсуждается также в рамках Тегеранской конвенции, стороной которой мы являемся.



Сергей Пономарев, депутат Мажилиса Парламента РК: - Президент страны дал поручение организовать институт Каспийского моря. Сейчас выбрано здание, помещение, штат набирается ученых, чтобы были организованы соответствующие бригады, мониторить побережье всего Каспия, чтобы знать, что происходит, есть ли экологические какие-то пятна на море, если гибнут животные, для того, чтобы мы могли, наши ученые и соответствующие службы, принять экстренные меры.



Круглый стол "Каспий на грани | You.Sea.Problem" стал важной диалоговой платформой. Экоактивисты надеются, что привлечение общественного внимания и поддержки поспособствует реальным действиям для сохранения экосистемы, жизненно важной для миллионов людей в пяти прикаспийских странах.