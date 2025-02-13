Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу, - Кирилл Стрельников

11:53 15.02.2025

Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу



Кирилл Стрельников



В то время как международная общественность и экспертное сообщество активно расползаются по политическому спектру и диванам, рассуждая чуть ли не о грядущем разделе мира между Путиным и Трампом, мало кто фокусируется на том, благодаря чему мы, собственно, сейчас все это в принципе обсуждаем.



Вчера немецкое издание Bild привело слова профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала, который подвел итоги трехлетнего конфликта на Украине: "Нам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины. Путин выиграл эту войну".



Бодровская "сила в правде" вполне хороша на гуманитарных форумах, но СВО вывела на первый план совсем другую, древнюю, усталую, окровавленную и циничную максиму: "сила - в силе".



Благодаря этой силе сейчас ведутся ранее совершенно немыслимые переговоры между Путиным и Трампом - и ведутся как переговоры равных соперников и конкурентов, в то время как в слабых бросают поношенный тапок и дают команду принести газету и 500 миллиардов.



Эта сила сейчас продолжает освобождать нашу историческую территорию, огнем и железом превращает наших врагов в безымянные горелые куски мяса и держит в страхе чужие армии. И эта сила днем и ночью кует оружие победы, растит хлеб, строит заводы, качает нефть и создает фундамент кардинально обновленной и увеличивающей мощь страны.



Притом что Бог однозначно на стороне России, миллионы атеистов и верующих своими почерневшими от смазки и избитыми в кровь руками за эти три года сотворили самое истинное чудо. Не так давно китайское издание Sohu написало, что "успехи России в сфере экономики в разгар масштабных санкций Запада можно назвать настоящим чудом" и что наши показатели "являются поразительными".



Седьмого февраля премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что на фоне постоянного действия санкций рост ВВП по итогам 2024-го составил 4,1%, превысив прогнозируемые показатели, а номинальный ВВП достиг рекордной величины в 200 триллионов рублей. В итоге за последние три года Россия переместилась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге ВВП по паритету покупательной способности, обогнав Германию и Японию. И это, по сути, только начало: премьер сделал акцент на том, что по целому ряду направлений (например, топливно-энергетический комплекс, экспортоориентированные и добывающие секторы) еще идет "адаптационный период", то есть на полную мощность мы еще далеко не вышли и пространство для роста ограничено лишь фантазией и волей.



Давайте откроем семейный альбом и заглянем в лучшие годы - например, в 2022-й.



Вот президент США Джо Байден: "Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы".



Вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Дефолт России является вопросом времени".



А вот министр финансов Франции Брюно Ле Мэр: "Мы развернули против России тотальную экономическую войну. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики".



Но не успели мы оглянуться, а юные (и не очень) мечтатели выросли - и получили под елочку настоящие взрослые бумеранги. Теперь в США кризис госдолга (согласно свежей бюджетной резолюции палаты представителей конгресса, он превышает 36 триллионов долларов, или 123% ВВП против российских 15%), и Трамп срочно выбивает из Зеленского 500 миллиардов долларов в виде украинских редкоземов. В ЕС совокупные темпы роста сейчас околонулевые, а на фоне перекладывания расходов на "оборону от России" на мощные плечи европейцев в сумме минимум трех триллионов долларов (на первом этапе) риск дезинтеграции "волшебного сада" стал объективной реальностью.



Циничные международные инвесторы, которые первыми чуют перемену ветров и потенциальную наживу, после разговора Путина с Трампом осадили российские финансовые биржи, благодаря чему цены на порванные в клочки акции отечественных компаний сделали скачок, которому позавидует народная спортсменка Испании Исинбаева. Именитые иностранные производители, которые в свое время гордо хлопнули дверью, сейчас усиленно делают вид, что дверь - вращающаяся. Например, по словам бывшего топ-менеджера ГАЗа и АвтоВАЗа Бу Андерссона, "большинство этих брендов (речь идет о BMW, Mercedes, VW и Toyota) совершенно точно не потеряли интерес к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся: "Очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать".



Россия одновременно вела войну на двух фронтах (военном и экономическом) и, к изумлению и негодованию противников, выигрывает на обоих. Теперь в порывах поменявшего направление ветра слышатся заявления западных лидеров, что, оказывается, "Запад недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации", а "в ЕС недооценили как экономическую устойчивость России, так и ее оборонный потенциал". А раз так - и русский медведь не только не сдох, но и накачал мускулы - генсек альянса Марк Рютте вчера заявил, что "НАТО никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией".



Мило, но поздно.



Да, наше руководство сделало правильные стратегические ставки, которые в итоге сыграли, а наша доблестная армия совершила невозможное. Но мы не будем почивать на лаврах, а будем закреплять и развивать свои успехи и на поле боя, и в тылу, потому что враги обязательно попытаются взять реванш - как всегда в истории. А если на нашей стороне будет не только правда, но и несокрушимая сила, то наши ненавистники сто раз подумают, прежде чем начать мечтать о поражении России опять.