Константин Косачев: коллективного Запада больше не существует

12:00 15.02.2025

В Совфеде сообщили о конце эпохи коллективного Запада



15 февраля 2025



Коллективный Запад в своем изначальном виде был похоронен на 61-й Мюнхенской конференции, его больше нет. Об этом 15 февраля заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.



"Коллективного Запада больше не существует. В том смысле, в каком он задумывался. Именно так можно обозначить исход еще не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", - написал сенатор в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что это мероприятие появилось в 1963 году, и его целью было "зацементировать" идеологическое единство Запада. Со временем оно превратилось в площадку, где США как лидеры НАТО учили союзников из Европы транслатлантической солидарности, которая позже выродилась в принцип "рука руку моет". В его рамках всем нарушителям права сходили с рук любые проступки.



Косачев отметил, что после прекращения холодной войны коллективный Запад превратился в мировую угрозу. Он создавал проблемы человечеству, большая часть которого не входила в так называемый "золотой миллиард" и не имела равных с западными государствами возможностей отстаивать свои национальные интересы. Сенатор указал, что президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году говорил об этом и предлагал альтернативные варианты сосуществования стран, но его идеи отвергли.



Спустя 18 лет, на 61-й Мюнхенской конференции, коллективный Запад, как указал Косачев, был похоронен, и это весьма символично. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обозначила свое отдаление от европейских союзников, но это говорит не о планах строить справедливое мироустройство, а лишь о перераспределении ролей, где каждый будет сам за себя. Сенатор подчеркнул, что такой вариант несет в себе еще большие риски, чем однополярный мир.



Косачев добавил, что Мюнхенская конференция никогда не станет площадкой многополярного мира, ведь она упустила этот шанс в 2007 году, и теперь появляются ее альтернативы.







14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сделав акцент на кризисе в Европе, который страны региона сами же и создали. Американский политик назвал самой критической проблемой Евросоюза (ЕС) рекордную массовую миграцию, за которую не голосовал никто из жителей объединения. Вэнс подчеркнул, что, если политики ЕС "в страхе бегут" от собственных избирателей, США здесь ничем не могут помочь.



Трамп назвал речь вице-президента блестящей и одобрил его слова о кризисе, с которым столкнулась Европа.