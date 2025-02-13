Кэндис Оуэнс: у Макрона очень странные связи с Ротшильдами. Французское расследование американской журналистки

13:52 15.02.2025

Невероятные успехи молодого Макрона в ходе его работы в банке Ротшильдов – выдумка с начала и до конца, рассказывает в своем расследовании американская журналистка Кэндис Оуэнс. Он там вовсе не блистал, даже наоборот. Тем не менее его тянули наверх. Почему?



Это продолжение расследования Кэндис Оуэнс про чету Макронов.



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