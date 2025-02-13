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Readovka: Трамп и его усилия усадить Украину за стол переговоров с Россией
23:48 15.02.2025

Евгений Норин

СВО

Событием недели, месяца и года по поводу СВО уже однозначно можно считать настойчивые попытки Трампа провести переговоры в формате Россия – Украина – США. Путин и Трамп переговорили лично, американский лидер пообщался с Зеленским. Президент США прямым текстом утверждал, что в Мюнхене должна состояться первая встреча с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины. Переговоров именно в Мюнхене не случилось. Однако в любом случае попытки наладить контакт будут продолжаться.

Это чрезвычайно важный момент сам по себе, даже в том случае, если в итоге сейчас договориться не удастся. Главное, что произошло – было разрушено официально и многократно озвученное табу на сами переговоры с Россией по поводу ситуации на Украине. Единственное, о чем были готовы говорить Запад и незалежная до сих пор – это условия капитуляции России. Сейчас об этом даже речи не идет, но разговаривать с Москвой они вынуждены.

Означает ли это, что сделка, безусловно, состоится? Нет. Более того, немедленной остановки боевых действий ждать тем более не приходится. Переговоры параллельно продолжающемуся конфликту явление обычное, и мы его наблюдали даже на СВО, в 2022 году, когда пытались договориться в Турции.



Призрак Стамбула вообще давит на все стороны. Тогда условия, представленные Россией, были куда легче тех, которые, очевидно, привезут наши делегаты на этот раз. С другой стороны, Украине очень не хотелось бы соглашаться на действительно тяжелые требования, поскольку собственные избиратели порвут Зеленского на части после того, как тот согласится на еще более скверный результат.

Американские официальные лица уже озвучили ряд тезисов, из которых можно сделать вывод о фактической капитуляции незалежной. Границы не откатятся не то что к состоянию 1991 года, но и 2022, членство Украины в НАТО нереально.

Козыри у Киева на этих переговорах выглядят так себе, но не совсем безнадежно. Оккупацию небольшого города в Курской области за преимущество вообще нельзя считать, наоборот, это осложняет диалог. В активе остается сохраняющаяся способность ВСУ удерживать линию фронта. От этого факта и правда никуда не деться, по крайней мере, на данный момент. Надлом может наступить завтра, через 2 недели, через полгода, никогда – в настоящее время этого пока не произошло. С другой стороны, экономика России серьезно перегрета и хоть и справляется с давлением, но расходует время и ресурсы, которые понадобятся еще для восстановления страны. Все это не радует, все это приводит к мысли о необходимости завершить конфликт в ближайшее время.

Очевидное преимущество РФ – владение стратегической инициативой. ВСУ ушли в глухую оборону, и сколько ни храбрись, но на фронте ситуация для них только ухудшается. Особенно сейчас, когда украинское общество обнадежили возможностью мира, а отнять ее – означает серьезно ударить по и без этого уставшему населению.

Сейчас, обжегшись многократно, уже не веришь хорошим новостям. Однако есть несколько признаков, которые говорят о том, что, похоже, на сей раз стороны всерьез намерены положить конец конфликту. И на Украине, и в России, и в США уже ведут себя так, как будто переговоры – дело самое естественное, осталось согласовать существенные, но все же уже детали. Американцы делают заявления настолько уверенные, что это уже не похоже на обычную браваду. На Украине готовят выборы и одновременно инициируют уголовное преследование Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В России набирают персонал в закрытые из-за СВО южные аэропорты – от Краснодара до Симферополя. Такого не делают синхронно просто так. Похоже, что на сей раз речь идет о мире.

Что может переговоры сорвать? Наиболее настроенными на прочный мир выглядят Россия и США. Зеленского конфликт бережет от очень острых вопросов общества, и он не хотел бы заключать мир, выглядящий совсем уж капитуляцией. Кажется, именно со страхом мира и всего, что за ним последует, связана идиотская выходка Украины с насквозь срежиссированным "налетом" дрона на Чернобыльскую АЭС. Версия о спланированной атаке России выглядит настолько шитой белыми нитками, что не поверят даже неграмотные.

Наконец, Европу вообще поначалу выкинули из уравнения, и непонятно, какую роль она будет играть в переговорах. И здесь можно ожидать скверных сюрпризов. Один из них подоспел буквально только что: ни одного российского представителя в Мюнхен немцы просто не аккредитовали, и диалог сорвался. Позиция Германии, Британии, не говоря уже о Восточной Европе, ястребиная, и эти готовы воевать до последнего украинца. Все это может как минимум сильно затянуть переговоры.

Что за это время должны делать мы? Для России главное – сохранить функционирование экономики и по возможности улучшить ситуацию на поле боя. Мы выходим на финишную прямую.

Но главное – это сам факт начала переговоров. Крестоносное безумие западных и украинских политиков 2022-2024 годов уступает место нормальной политике, которая включает переговоры, сведение позиций и способность слышать оппонента.

Ранее, 14 февраля, Readovka собрала главные события дня в разрезе СВО. В частности, общественное внимание было приковано к попытке Киева устроить провокацию с ударом БПЛА по Чернобыльской АЭС.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739652480


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