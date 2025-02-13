Readovka: Трамп и его усилия усадить Украину за стол переговоров с Россией

23:48 15.02.2025

Евгений Норин



СВО



Событием недели, месяца и года по поводу СВО уже однозначно можно считать настойчивые попытки Трампа провести переговоры в формате Россия – Украина – США. Путин и Трамп переговорили лично, американский лидер пообщался с Зеленским. Президент США прямым текстом утверждал, что в Мюнхене должна состояться первая встреча с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины. Переговоров именно в Мюнхене не случилось. Однако в любом случае попытки наладить контакт будут продолжаться.



Это чрезвычайно важный момент сам по себе, даже в том случае, если в итоге сейчас договориться не удастся. Главное, что произошло – было разрушено официально и многократно озвученное табу на сами переговоры с Россией по поводу ситуации на Украине. Единственное, о чем были готовы говорить Запад и незалежная до сих пор – это условия капитуляции России. Сейчас об этом даже речи не идет, но разговаривать с Москвой они вынуждены.



Означает ли это, что сделка, безусловно, состоится? Нет. Более того, немедленной остановки боевых действий ждать тем более не приходится. Переговоры параллельно продолжающемуся конфликту явление обычное, и мы его наблюдали даже на СВО, в 2022 году, когда пытались договориться в Турции.



