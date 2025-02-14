Ближний Восток: триумф негодяев, - Сергей Кожемякин

14:48 16.02.2025 Ближний Восток: триумф негодяев



На Ближнем Востоке реализуются самые негативные сценарии. В Сирии исламисты уничтожают политических противников. Руководить Ливаном теперь будут ставленники Запада и арабских монархий. Палестине грозят этнические чистки, инициированные Израилем и США.



Партнеры с большой дороги



Для капитала нет понятия "морально недопустимо". Единственным мерилом для него служит прибыль. Ради нее он готов поддержать любых мерзавцев и совершить любые преступления. Не успели вчерашние террористы захватить власть в Сирии, как перед ними стелют красные дорожки. 2-3 февраля самопровозглашенный президент Ахмед аш-Шараа побывал в Саудовской Аравии, где был принят фактическим правителем страны - наследным принцем Мухаммадом бен Салманом.



Из королевства аш-Шараа отправился в Турцию, выказав по-настоящему сыновнее почтение Реджепу Тайипу Эрдогану. "Сирийский народ никогда не забудет поддержку турецкого государства, - заявил он. - В освободительной борьбе смешалась сирийская и турецкая кровь". Впрочем, "большому брату" мало словесных излияний. Турецкое руководство осуществляет давнюю мечту - превратить Сирию в свой протекторат. В ходе визита были заключены договоренности о стратегическом сотрудничестве в экономической и военной сферах.



Детали обнародовали турецкие и западные СМИ. По их данным, Анкара обучит новую сирийскую армию, обеспечит противовоздушную оборону страны, а главное, разместит военные форпосты. Авиабазы, укомплектованные истребителями F-16 американского производства, появятся в центральной части Сирии - Пальмире и Тиясе. В обмен Дамаск обещает помочь Турции ликвидировать "курдскую угрозу". Боевики-исламисты при поддержке Анкары перешли в наступление, отбив город Манбидж и пытаясь захватить переправы через Евфрат. Количество беженцев идет на десятки тысяч.



Капитулянтской позицией пользуются другие игроки. Израиль не только не покинул занятую в декабре демилитаризованную зону, но и строит там постоянные базы. Захватившие власть силы шлют угоднические послания Западу. "Я уверен, что президент Трамп стремится к миру в этом регионе, снятие санкций является первоочередной задачей", - заявил аш-Шараа. Просьбы находят отклик. Зарубежные визиты новых сирийских руководителей стали возможны благодаря их исключению из списка террористов. Американский минфин разрешил совершать сделки с госучреждениями Сирии по продаже и покупке энергоресурсов.



А что же Россия? Рассчитывать на благосклонное отношение к ней со стороны вчерашних боевиков наивно. Не требуя открыто вывода российских войск, Дамаск, похоже, решил вынудить их уйти. Введен запрет на ввоз товаров из России. Российские грузовые корабли неделями ждут разрешения пришвартоваться в порту Тартуса. Сама морская гавань, напомним, в 2019 году была передана под управление Москвы сроком на 49 лет, но новые власти расторгли соглашение.



Не помог визит в Дамаск замглавы российского МИД Михаила Богданова. Как заявил дипломат, встреча с аш-Шараа прошла в "хорошей атмосфере", от имени российского руководства он высказал "непоколебимую поддержку" единству Сирии и готовность помочь в ее восстановлении. Но у собеседников был другой настрой. Сообщается, что они потребовали от Москвы "признания ошибок", выплаты репараций и выдачи Асада.



Шантаж вполне просчитан и опирается на поддержку Анкары. Та чувствует себя триумфатором, допуская глумливые замечания. Так, глава МИД Хакан Фидан заявил, что во время наступления исламистов на Дамаск Анкара добилась от Москвы отказа от вмешательства. "Скажу честно: русские действовали как рациональный игрок", - добавил он.



Видя в исламистах послушных марионеток, покровители дали им карт-бланш на зачистку политического поля. Аш-Шараа провозглашен президентом на переходный период, который, по его словам, продлиться четыре-пять лет. Отменено действие Конституции, запрещена деятельность правившей свыше полувека Партии арабского социалистического возрождения ("Баас") и ее союзников, включая коммунистов. Под предлогом "нейтрализации боевиков старого режима" проводятся массовые расправы. Только в Хомсе были арестованы почти 600 человек. Более трех десятков из них казнили в конце января. Резне подверглись жители алавитской деревни Арзах в провинции Хама. Среди погибших - старики и дети.



Однако усидеть на штыках узурпаторам будет трудно. Взятый ими курс на приватизацию большинства госпредприятий и сокращение 700 тыс. работников бюджетной сферы из 1,3 млн уже вызвал недовольство. В городе Деръа вышли на улицы работники местного управления здравоохранения, протестуя против увольнений.



Элиты на поводке



Переворот в Сирии привел к драматическим переменам в Ливане. Много лет там соперничали два политических лагеря. Один ориентировался на Запад и арабские монархии, другой - на Сирию и Иран. Стержнем последнего являются шиитские организации "Хезболла" и "Амаль". Вместе с союзниками они блокировали превращение Ливана в антисирийский плацдарм.



Израильская агрессия, приведшая к гибели тысяч людей, бегству 1,2 млн граждан и ущербу на 8,5 млрд долл., а также смена власти в Сирии ослабили силы, выступающие за суверенитет. 9 января депутаты парламента избрали президентом командующего вооруженными силами Джозефа Ауна.



Ставка на него прозападных сил объяснима. Помимо стажировки в военных колледжах США и Франции, Аун получил степень бакалавра политологии в ливанско-американском университете. За время его командования армия прочно "подсела" на иностранную помощь. Половина ее бюджета формируется за счет трансфертов Вашингтона. Неудивительно, что Аун поддержал стратегию максимального ослабления "Хезболлы".



Избранию президента предшествовала настоящая "дипломатическая лихорадка". Спецпредставитель Белого дома Амос Хохштейн побывал в Саудовской Аравии, откуда привез в Бейрут заверения в готовности монархии оказать щедрую помощь в случае победы Ауна. Сами США обещали выделить ливанской армии 170 млн долл. Во время выборов в зале заседаний находились дипломаты США, Саудовской Аравии, Франции, Катара и Египта, оказывая неприкрытое давление на депутатов. "Это нельзя назвать голосованием. Это одобрение того, кого избрали внешние игроки", - прокомментировал независимый депутат Джамиль аль-Сайед.



О подноготной "спецоперации" пишут западные "мозговые центры". "США и Саудовская Аравия инвестировали дипломатический капитал в ливанские выборы. Они донесли бескомпромиссное послание о том, что успех Ауна имеет решающее значение для разблокирования международной помощи", - откровенничает американский институт Ближнего Востока (MEI).



В условиях фактического распада антизападной коалиции "Хезболла" и "Амаль" во втором туре поддержали Ауна. В обмен тот обещал сохранить Наджиба Микати на посту премьера до парламентских выборов 2026 года и учитывать интересы шиитской общины. Однако уже 13 января в главы правительства был выдвинут Наваф Салам. Выходец из политической династии (его дядя и двоюродный брат были премьер-министрами), он учился в Гарварде и Сорбонне, преподавал в Американском университете Бейрута, а в последние годы возглавлял Международный суд ООН.



Как и Аун, Салам находится под влиянием внешних сил. Прибыв в Бейрут, миссия США потребовала не давать "Хезболле" министерские посты. "Мы провели четкие красные линии: "Хезболла" не сможет терроризировать ливанский народ, в том числе находясь в составе правительства", - заявила глава делегации Морган Ортагус.



Сдвиги в ливанской политике на руку Израилю. Напомним, 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня. Его соблюдение крайне условно. Количество зафиксированных нарушений воздушного пространства Ливана превысило 800, от израильских налетов погибли десятки жителей. Под вопросом и вывод сухопутных войск. Процесс должен был завершиться 27 января, однако в Израиле заявили, что останутся до тех пор, пока отряды "Хезболлы" не покинут своих позиций.



Бейрут при посредничестве США согласился продлить срок до 18 февраля, но и эта дата вызывает сомнения. Недавно израильские войска открыли огонь по беженцам, пытавшимся вернуться в свои дома. Погибли 15, ранены 83 человека.



Продолжение геноцида



Самый яркий пример бесчеловечности капитализма в последние годы - это Палестина. За 15 месяцев под израильскими бомбами и снарядами погибли 62 тыс. жителей сектора Газа. Общее число жертв, включая умерших от голода, инфекций и т.п., оценивается в 186 тыс. человек - 8 процентов населения анклава. К людским потерям нужно добавить почти полное уничтожение социальной инфраструктуры. 170 тыс. домов в секторе Газа разрушены полностью, еще 450 тыс. сильно повреждены.



Вина лежит на всем капиталистическом мире. Только за прошлый год США отправили союзнику вооружений на 20 млрд долл. Едва придя к власти, Трамп снял запрет на передачу тяжелых авиабомб. Новая администрация заявила о выходе из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), обвинив их в "агрессивном антисемитизме". Введены санкции против должностных лиц Международного уголовного суда за попытку привлечь к ответственности израильское руководство.



В этих условиях 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня. По его условиям Израиль и ХАМАС обменяются заложниками и заключенными, израильские войска должны вернуться на исходные позиции, а жители - в свои дома, предполагается беспрепятственная доставка гуманитарной помощи.



Однако до завершения акта геноцида, судя по всему, далеко. Ультраправые еврейские политики изначально требовали изгнания палестинцев. Не согласившись с перемирием, несколько членов кабмина подали в отставку. Если их примеру последует глава минфина Бецалель Смотрич, правящая коалиция развалится. Пользуясь этим, тот требует продолжения боевых действий. "Вопрос времени, когда боевики перегруппируются и начнут следующую бойню, - утверждает Смотрич. - Представление, что арабы имеют национальные права на земле Израиля, - это ложь".



Претензии радикальных сил поддержаны Трампом. Во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху он призвал к очищению сектора Газа от арабского населения. "Это площадка под снос… Речь идет о полутора миллионах человек, мы просто вычищаем это и говорим: "Знаете, все кончено!" - заявил Трамп. У стран региона, продолжал он, достаточно средств для размещения палестинцев. Если же они откажутся, то лишатся американской помощи. Также Трамп не исключает возможности американского контроля над сектором Газа и готов отправить туда войска.



Израильская делегация получила и другой "бальзам на душу". Трамп объявил о возобновлении политики "максимального давления" против Тегерана, пригрозив сократить экспорт иранской нефти "до нуля". "Идеи Трампа могут изменить историю", - восторгался Нетаньяху. В США он также встретился с Илоном Маском, а про нацистское приветствие миллиардера на инаугурации Трампа заметил, что того… "ложно оклеветали".



Получив поддержку, Израиль объявил о военной операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Войска целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, разрушая жилые дома, больницы, водопровод. Свыше 40 тыс. человек стали беженцами, десятки погибли. Всего же за последний год на Западном берегу убиты около 1 тыс. человек, более 7 тыс. ранены.



Для Нетаньяху и его подельников это шанс отсрочить справедливое возмездие. 27 января окружной суд Тель-Авива возобновил заседания по делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в отношении Нетаньяху. Расследование начато и в отношении его жены. Она уличена в запугивании свидетелей.



Еще один инструмент правящего класса - преследование оппонентов. В парламенте начат сбор подписей за изгнание депутата от левой коалиции "Хадаш" Аймана Уды. Поводом стали слова, что он "рад освобождению заложников и заключенных". Парламентария обвинили в сравнении "отбросов общества", то есть палестинцев, со "славными сынами и дочерями Израиля".



Комментируя последние события, Компартия Израиля и "Хадаш" отмечают, что перемирия недостаточно - нужны прекращение оккупации и признание права палестинского народа на создание своего государства. "Предлагая массовое изгнание жителей Газы, Трамп реализует мечты ультраправых экстремистов об этнических чистках. Это катастрофическое предложение и военное преступление", - уверены коммунисты.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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