Казахстанцы удостоены государственной награды России - Медали Пушкина

17:38 16.02.2025

Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации - Медали Пушкина



Из Указа Президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации"



За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить МЕДАЛЬЮ ПУШКИНА



ГРИГОРЬЕВУ Ольгу Николаевну - директора музея А.И.Цветаевой при общественном объединении "Славянский культурный центр" города Павлодара, гражданку Республики Казахстан



МУХИНА Геннадия Леонидовича - директора общественного культурно-просветительского фонда "Старый Уральскъ", гражданина Республики Казахстан



РОМАНОВУ Наталью Сергеевну - директора Коммунального государственного учреждения "Городская универсальная библиотека имени А.С.Пушкина" Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента, гражданку Республики Казахстан



От души поздравляем Ольгу Николаевну, Геннадия Леонидовича и Наталью Сергеевну и благодарим за неоценимый многолетний труд, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, в сближение и дружбу народов России и Казахстана.



Медаль Пушкина учреждена Указом Президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.



