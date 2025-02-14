|ЦИК Абхазии: явка на выборах президента 69%, второй тур 1 марта
18:13 16.02.2025
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента
ЦИК Абхазии: итоговая явка на досрочных выборах президента составила 68,62%
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал он на итоговом брифинге.
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней признали недействительными, а 1381 избиратель проголосовал "против всех".
Как утром сообщил журналистам председатель Центризбиркома Абхазии, обязательно будет второй тур, в нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.
Маршан также уточнил, что на третьем месте - экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент голосов).
Второй тур выборов пройдет 1 марта.
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
ЦИК Абхазии: Гунба и Ардзинба вышли во второй тур президентских выборов в стране
СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", - сказал он.
Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресенье.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.