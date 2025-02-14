ЦИК Абхазии: явка на выборах президента 69%, второй тур 1 марта

18:13 16.02.2025

Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62 процента

ЦИК Абхазии: итоговая явка на досрочных выборах президента составила 68,62%



СУХУМ, 16 фев - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.



"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал он на итоговом брифинге.



В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 960 человек. Из этих цифр также следует, что 2798 бюллетеней признали недействительными, а 1381 избиратель проголосовал "против всех".



Как утром сообщил журналистам председатель Центризбиркома Абхазии, обязательно будет второй тур, в нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.



Маршан также уточнил, что на третьем месте - экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент голосов).



Второй тур выборов пройдет 1 марта.



