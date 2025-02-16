|Мюнхенская конференция по безопасности-2025 превратилась в разборки членов западной коалиции между собой
19:50 16.02.2025
Новый шериф в городе, или Кто теперь на Западе злой полицейский?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал европейцев и киевлян в Мюнхене
16.02.2025 | Алексей БЕЛОВ
Мюнхенская конференция по безопасности-2025, вероятно, впервые за долгие годы превратилась вместо единого похода стран Запада против внешних врагов в разборки членов западной коалиции между собой. И началось это вовсе не с заявления нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Европе нужно искать врагов внутри себя, а не в лице России, Китая или кого-то еще, как можно было бы подумать.
Нет, начало отчужденности и даже откровенной враждебности между союзниками было уже зафиксировано в докладе, подготовленном к мероприятию в Мюнхене самими европейцами. Докладе, в котором было сказано, что главная угроза западному миру – Дональд Трамп, стремящийся к переделу территорий и "захвату земель".
Об этом, в частности пишет британская The Guardian.
"Предложенные Дональдом Трампом "захваты территорий" означают, что Соединенные Штаты теперь воспринимаются "не как оплот стабильности, а скорее как риск, от которого следует себя защитить", заявили организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в своем отчете, опубликованном перед саммитом. Авторы доклада предполагают, что отказ США от роли мирового лидера имеет последствия, выходящие за рамки вопросов войны и мира… В докладе отмечается, что в будущем нас ждет мир, в котором "все больше государств будут бороться за влияние", а это означает, что "миропорядок будущего может оказаться более нестабильным"", – говорится в публикации.
При этом, что самое забавное, пожалуй, лучше других опасения европейцев насчет дальнейших отношений с США выразил в своей речи Зеленский:
"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю", – заявил он во время пресс-конференции на полях встречи.
Собственно говоря, вкупе с Зеленским на конференции присутствовало три разных Запада: Запад американский, Запад европейский и украинский недоЗапад, отличавшийся от первых двух максимальным уровнем неадекватности. Вы только послушайте, что там наговорил киевский комик:
"Я не буду встречаться с посланцами России, а только с Путиным, и то только после того, как появится единый список западных условий мира, согласованный США, Европой и Украиной", "я требую, чтобы Трамп сначала встретился со мной, а только потом с Путиным. Никаких решений по Украине без Украины", "я отказываюсь убирать со стола вопрос членства Украины в НАТО" и еще целый ряд заявлений различной степени безумности.
Впрочем, если представители Европы и казались на фоне Зеленского более разумными людьми, то далеко не все и далеко не во всем. Скажем, убежденность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ее присутствие за столом переговоров по Украине неизбежно, а также обещание ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз и требование к Президенту России доказать свою приверженность миру, были явно под стать риторике украинского узурпатора.
В тоже время нынешний глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус проявил чудеса рассудительности, заявив, что без участия США Европа не сможет обеспечить гарантии безопасности для Украины.
"Мы должны четко понимать, что у нас большой разрыв в силах сдерживания. Без мощи США мы не будем в состоянии обеспечивать гарантии безопасности для Украины как минимум в ближайшие годы", – почеркнул германский министр.
Но вернемся к речи американского вице-президента, ознаменовавшей начало новой эпохи во взаимоотношениях вчерашних друзей-союзников.
"New Sheriff In Town" (новый шериф в городе) – так Вэнс охарактеризовал ситуацию, сложившуюся на коллективном Западе после прихода к власти в США Дональда Трампа. А заодно, обращаясь к присутствующим, посоветовал им "по-хорошему" сменить прежний курс.
"Хочу спросить европейских друзей: вы считаете, что Россия неправильно делает, когда распространяет такую информацию? Да, мы согласны. Но если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, на которые такая реклама покупается, то такая демократия не очень сильна вообще", – язвительно прокомментировал он официальный повод для отмены результатов первого тура президентских выборов в Румынии.
Кроме того Вэнс раскритиковал политику европейских глобалистов, затыкающих рты всем неугодным, демонстративно отказался встречаться с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем, завив, что разговаривать с человеком, который через пару недель покинет свой пост, просто не о чем, ну и в конечном итоге произнес ту самую фразу, с которой мы начали эту статью, – своих главных врагов европейцам стоило бы поискать не снаружи, а внутри самой Европы.
Сказать, что посланник Трампа шокировал европейских политиков, – не сказать ничего. Как заявил после президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, "у новой американской администрации совершенно иной взгляд на мир, чем у нас, взгляд, который не учитывает установленные правила, партнерство и установившееся доверие".
Еще более откровенной была глава европейской дипломатии Кая Каллас, отметившая, что, "слушая сегодняшнюю речь Дж. Д. Вэнса, ее не покидало ощущение, что США пытаются начать с Европой войну".
Скажем прямо, накануне конференции предполагалось, что главной темой для обсуждения в Мюнхене станут инициативы Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса. Даже высказывались опасения, что Запад попробует разыграть свою любимую игру в злого (Европа) и доброго (Америка) полицейского с тем, чтобы принудить Россию пойти на невыгодные условия мира, видимо, уже кулуарно озвученные представителями Белого дома.
Но в итоге Вэнс все сломал, полностью перетянув на себя информационное "одеяло", при этом самостоятельно выступив в роли как "доброго", так и "злого" полицейского.
Сначала он угрожал России новыми санкциями, намеками на отправку на Украину американских солдат и даже (устами шефа Пентагона Пита Хегсета) заговорил о "передаче Украине ядерного оружия".
А затем, уже прибыв в Мюнхен, Вэнс начала "строить" европейских союзников, недвусмысленно указывая им на их место, соответствующее отношению новой американской администрации к нынешнему руководству Евросоюза.
Получилось то самое прибытие в город нового шерифа, решившего разом приструнить всех нарушителей спокойствия. Вышло эффектно, спорить не стану. Но вот насколько в результате это будет еще и эффективно – тут-то и возникают самые большие сомнения.