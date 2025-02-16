Мюнхенская конференция по безопасности-2025 превратилась в разборки членов западной коалиции между собой

19:50 16.02.2025

Новый шериф в городе, или Кто теперь на Западе злой полицейский?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал европейцев и киевлян в Мюнхене



16.02.2025 | Алексей БЕЛОВ



Мюнхенская конференция по безопасности-2025, вероятно, впервые за долгие годы превратилась вместо единого похода стран Запада против внешних врагов в разборки членов западной коалиции между собой. И началось это вовсе не с заявления нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Европе нужно искать врагов внутри себя, а не в лице России, Китая или кого-то еще, как можно было бы подумать.



Нет, начало отчужденности и даже откровенной враждебности между союзниками было уже зафиксировано в докладе, подготовленном к мероприятию в Мюнхене самими европейцами. Докладе, в котором было сказано, что главная угроза западному миру – Дональд Трамп, стремящийся к переделу территорий и "захвату земель".



Об этом, в частности пишет британская The Guardian.



"Предложенные Дональдом Трампом "захваты территорий" означают, что Соединенные Штаты теперь воспринимаются "не как оплот стабильности, а скорее как риск, от которого следует себя защитить", заявили организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в своем отчете, опубликованном перед саммитом. Авторы доклада предполагают, что отказ США от роли мирового лидера имеет последствия, выходящие за рамки вопросов войны и мира… В докладе отмечается, что в будущем нас ждет мир, в котором "все больше государств будут бороться за влияние", а это означает, что "миропорядок будущего может оказаться более нестабильным"", – говорится в публикации.



При этом, что самое забавное, пожалуй, лучше других опасения европейцев насчет дальнейших отношений с США выразил в своей речи Зеленский:



"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю", – заявил он во время пресс-конференции на полях встречи.



Собственно говоря, вкупе с Зеленским на конференции присутствовало три разных Запада: Запад американский, Запад европейский и украинский недоЗапад, отличавшийся от первых двух максимальным уровнем неадекватности. Вы только послушайте, что там наговорил киевский комик:



"Я не буду встречаться с посланцами России, а только с Путиным, и то только после того, как появится единый список западных условий мира, согласованный США, Европой и Украиной", "я требую, чтобы Трамп сначала встретился со мной, а только потом с Путиным. Никаких решений по Украине без Украины", "я отказываюсь убирать со стола вопрос членства Украины в НАТО" и еще целый ряд заявлений различной степени безумности.



Впрочем, если представители Европы и казались на фоне Зеленского более разумными людьми, то далеко не все и далеко не во всем. Скажем, убежденность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ее присутствие за столом переговоров по Украине неизбежно, а также обещание ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз и требование к Президенту России доказать свою приверженность миру, были явно под стать риторике украинского узурпатора.



В тоже время нынешний глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус проявил чудеса рассудительности, заявив, что без участия США Европа не сможет обеспечить гарантии безопасности для Украины.



