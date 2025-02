Два сценария весеннего наступления Российской армии

23:49 16.02.2025

Reuters: Петля вокруг Покровска затягивается, а за Донбассом до Днепра голая степь, русских не остановить



Константин Ольшанский



Битва за Покровск станет важнейшим сражением весны в ходе СВО. Это очевидный военный прогноз, который приводят все западные аналитики. Расходятся лишь мнения, каковы будут дальнейшие действия Российской армии после освобождения Покровско-Мирноградской агломерации.



Группировка войск "Центр" медленно, но верно затягивает петлю вокруг Покровска, пишет Reuters. Губернатор несуществующей Донецкой области Вадим Филашкин заявил американскому изданию: якобы из довоенного населения в 60 тысяч человек в городе осталось всего 7 тысяч. Последнее почтовое отделение закрылось, и почтовые отправления теперь доставляются только на бронированных грузовиках.



Основные транспортные артерии вокруг Покровска находятся под огневым контролем Российской армии, что значительно затрудняет логистику и снабжение украинской группировки, пишет Reuters. Российские войска достигли главной железнодорожной ветки, ведущей в город из важнейшего логистического узла восточной Украины - Днепропетровска. Теперь все шоссе, проходящие в город с разных направлений, находятся в пределах досягаемости российской ствольной и реактивной артиллерии и ударных БПЛА, что вынуждает автомобилистов использовать объездные дороги. Фактически, это делает невозможным подвоз боеприпасов в Покровск.



Reuters пишет, что Покровск полностью утратил свое ключевое значение как логистический центр для украинских сил, еще в 2024 году обеспечивавший снабжение и поддержку операций ВСУ на западе Донбасса. Когда российским войскам удастся полностью освободить город, это откроет перед ними новые возможности для наступательных действий.



Военный аналитик Майкл Кофман из Центра новой американской безопасности (CNAS) подчеркивает важность транзитных путей через Покровск. В случае падения города российские войска смогут использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения.



- Они [русские] строят и ремонтируют железнодорожные линии, что позволит им подтянуть свои материально-технические средства и продвинуться дальше на запад, - говорит Кофман.



В интервью изданию The Independent заместитель командира 59-й штурмовой бригады ВСУ говорит, что российские войска на Покровско-Мирноградском направлении применяют новые тактики. Они атакуют небольшими группами, используя численное преимущество. При этом российские солдаты умело используют ландшафт и плохую видимость, чтобы скрываться от БПЛА и наносить удары по украинским позициям.



The Wall Street Journal описывает битву за Покровск как "состязание между российскими пехотинцами и украинскими беспилотниками". ВСУ испытывают колоссальную нехватку личного состава, и генералы пытаются восполнить эту нехватку беспилотниками. Например, они полностью заменили разведчиков.



Пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов заявил в интервью Reuters, что российские войска пытаются обойти и окружить Покровск с запада. Это отличается от их подхода к взятию предыдущих крупных городских агломераций, где они предпочитали лобовые атаки и уличные бои. Изменение тактики может свидетельствовать о том, что командование экономит силы и средства. Теперь акцент делается на более гибкие маневры и окружение противника, пишет The Independent.



Беседовавшие с Reuters военные аналитики выделяют два основных сценария для дальнейших действий Российской армии после освобождения Покровска.



Первый - это продвижение на запад. Этот вариант предполагает движение российских войск в малонаселенные равнины на востоке Днепропетровской области, вплоть до Покровского. Здесь территории слабо укреплены и имеют мало естественных препятствий для обороны. Так что сам ландшафт может позволить Российской армии быстро продвинуться вперед и создать угрозу для других украинских позиций.



Второй сценарий - это продвижение на север. Этот сценарий включает наступление на более плотную сеть промышленных городов к северу от Покровско-Мирноградской агломерации, таких как Краматорск и Славянск. Хотя этот путь будет более сложным из-за наличия естественных и городских препятствий, он даст возможность реализовать одну из основных задачу СВО - полностью освободить Донбасс от оккупантов.