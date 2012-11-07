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Страны, куда Британия еще не вторгалась: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан... (уроки истории, карта)Страны, куда Британия еще не вторгалась: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан... (уроки истории, карта)
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Исследование: Великобритания нападала на 90 процентов стран мира

Роберт Шемак
07.11.2012

Туманный Альбион впору переименовывать в "хищный". По крайней мере, такие параллели напрашиваются после ознакомления с данными, которые недавно обнародовала британская газета "Дейли телеграф".

Как пишет издание, к такому плачевному выводу путем несложных экскурсов в прошлое пришел историк Стюарт Лейкок. Оказалось, что подданные Соединенного Королевства за всю историю существования Великобритании вторгались почти в 90% стран мира.

Итоги исследования настолько потрясли ученого, что он написал книгу с длинным, но поучительным названием "Все страны, в которые мы когда-либо вторгались: и всего несколько, до которых не добрались".

Результат исследований показал, что Великобритания не вторгалась только в 22 из почти 200 стран на всех континентах.



Среди фактов, о которых упоминается в книге, "Дейли телеграф" выделяет "самые удивительные записи в списке вторжений", о которых стало известно ученому.

К примеру, интервенция на Кубу. В 1741 году британские силы под командованием адмирала Вернона ворвались на берег острова Куба в бухте Гуантанамо. Вернон переименовал его в Кумберленд Бэй, прежде чем был вынужден отступить перед лицом враждебных местных жителей и вспышкой лихорадки среди его людей. 21 год спустя Гавана и большая часть острова снова покорились британцам после осады, только чтобы вскоре быть переданными испанцам в обмен на Флориду.

Часть стран была в свое время просто под колониальной пятой Великобритании, в другой части в той или иной степени было военное присутствие Альбиона.

Прямое или "опосредованное" поглощение стран британцами происходило по-разному: силой, шантажом, переговорами или подкупом. В книгу Лейкок также включил случаи налетов действовавших с санкции Лондона пиратов или вооруженных первооткрывателей новых земель. Он также нашел доказательства того, что британцы проводили военные операции в России, в 80 км от границы с Монголией.

Как признается автор, после двух лет тщательного изучения вопроса он сам был шокирован ответом. "Я был совершенно потрясен, когда собрал полный список. Мне казалось, у меня достаточно хороший общий уровень знаний. Я был просто в шоке. Другие страны могли бы написать подобные книги, но они были бы намного короче. Не думаю, что кто-то может с этим сравнится, хотя американцы в ХХ веке упорно работали над своим списком".

Список

Страны, куда не вторгалась Великобритания: Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Берег Слоновой Кости (Кот д Ивуар), Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан.

Источник - https://rg.ru/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739739660


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