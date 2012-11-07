Страны, куда Британия еще не вторгалась: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан... (уроки истории, карта)

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Исследование: Великобритания нападала на 90 процентов стран мира



Роберт Шемак

07.11.2012



Туманный Альбион впору переименовывать в "хищный". По крайней мере, такие параллели напрашиваются после ознакомления с данными, которые недавно обнародовала британская газета "Дейли телеграф".



Как пишет издание, к такому плачевному выводу путем несложных экскурсов в прошлое пришел историк Стюарт Лейкок. Оказалось, что подданные Соединенного Королевства за всю историю существования Великобритании вторгались почти в 90% стран мира.



Итоги исследования настолько потрясли ученого, что он написал книгу с длинным, но поучительным названием "Все страны, в которые мы когда-либо вторгались: и всего несколько, до которых не добрались".



Результат исследований показал, что Великобритания не вторгалась только в 22 из почти 200 стран на всех континентах.



