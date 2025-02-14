Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался на закрытии конференции

00:08 17.02.2025

Сначала он сказал невнятные слова в стиле Харрис. А потом разрыдался. Зал поддержал его аплодисментами и объятиями.



Понятно почему глава оргкомитета Мюнхенской конференции разрыдался: на его глазах рушится мир, который он и другие строили десятилетия.



И рушится, потому что оказалось что этот мир Европы - империя Зла. Враги мира, враги свободы и враги демократии. Мюнхенская конфренция стала врагом мира и свободы. И он служил им все эти годы. И этому миру Капут!



