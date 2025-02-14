"Просто невозможно": оценена возможность присоединения постсоветских государств к антироссийским санкциям

00:10 17.02.2025

"Просто невозможно": оценена возможность присоединения постсоветских государств к антироссийским санкциям

Эксперт рассказал, отвернется ли Центральная Азия от Москвы в сторону Запада



Последние три года России регулярно пророчат потерю всех ее союзников по постсоветскому пространству, включая ближайших соседей. Апокалиптические сценарии самые разные: Армения выйдет из всех интеграционных проектов и вступит в ЕС, Казахстан развернется в сторону Китая или Запада, Киргизия откажется от платежей из Москвы. Ничего из этого до сих пор не произошло, но в СМИ появляются новые негативные прогнозы. "МК" разбирался, насколько опасения могут быть оправданы и какие вызовы есть в отношениях Кремля со странами региона.



Из последнего – газета FT написала, что страны Центральной Азии извлекли выгоду из антироссийских санкций, вытесняют российский бизнес из своей юрисдикции и готовятся взять под контроль импортные и экспортные потоки. К этому их якобы склонили западные страны – они предложили союзникам РФ доступ к мировым рынкам и цепочкам поставок в обход российской территории.



Тезисы выглядят справедливыми, но лишь на первый взгляд. После начала российско-украинского конфликта представители ЕС участили свои визиты в страны региона. Несколько раз в тур по Центральной Азии отправлялся тогдашний представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



США не только планировали рабочие поездки, но и проводили военные учения: с Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе визитов, безусловно, обсуждался и вопрос соблюдения антироссийских санкций. Вашингтон уже принял меры против казахстанской компании "КБР-Технологии", а также кыргызстанского банка "Кермет" и двух фирм – "Транзит Сервис Бишкек" и "Нова проект".



Перспектива попасть под западные ограничения мало кого может обрадовать. Однако насколько это может заставить бизнес вообще перестать торговать с Москвой – большой вопрос. Россия остается ключевым торговым партнером для центральноазиатских стран. По итогам прошлого года товарооборот с Казахстаном превысил $26 млрд, с Киргизией - $3,2 млрд, с Узбекистаном - $10 млрд, Таджикистаном - $1,98 млрд.



"Опасения, что государства Центральной Азии развернутся в сторону Запада, беспочвенны, - говорит "МК" эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев. - Мы экономически, исторически и геополитически связаны с Россией. Просто взять и развернуться - это просто невозможно".



По его словам, подпитывать подобные подозрения может развитие логистической инфраструктуры региона. Страны вынуждены искать новые пути для выхода на европейский рынок.



Например, Казахстан сосредоточен на поиске новых способов поставок своих энергоресурсов в Европу, в частности, через Транскаспийский маршрут, который приобретает все большее значение для страны. Китай также заинтересован в развитии транспортной системы "Шелковый путь".



"Но эти пути не идут во вред России, - подчеркивает эксперт. - Например, сейчас начали строить маршрут через Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а дальше через Средиземное море в Европу – этот маршрут нужен Китаю, который должен экспортировать свои товары. Для Кыргызстана маршрут предполагает отправку экспорта через Каспийское море. В том числе в Астрахань. То есть: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и дальше в Россию".



Вызовы остаются



Государства Центральной Азии не планируют разворот в Европу или США по одной простой причине - они не готовы к какому-либо соперничеству с крупными гигантами в лице России и Китая, говорит "МК" политолог Ислам Кураев.



"Плюс ко всему, конечно же, еще не ушла эпоха управленцев советского прошлого, - отмечает собеседник газеты. - Чтобы подобный сдвиг произошел, как минимум должна произойти смена поколения. Но если разворот и будет, то не против России, а против Китая. Москва для Запада не представляет угрозу в экономическом плане, в отличие от Пекина. Поэтому, думаю, для РФ - это точно излишняя обеспокоенность".



Однако между странами могут появиться настоящие вызовы. Жители Центральной Азии с тревогой следят за миграционной политикой РФ, которая в последние годы идет по пути ужесточения, признается в разговоре с "МК" Байкадам Курамаев. Большая часть трудовых иностранцев в России – граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.



После теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого были убиты 143 человека, Госдума РФ приняла 14 миграционных законов и поправок. Например, согласно нововведениям, детям иностранцев запрещается посещать школы, если комиссия сочтет их знание русского языка неудовлетворительным.



"Когда высокопоставленные чиновники, в том числе депутаты российского парламента, высказывают негативные заявления в адрес мигрантов из Центральной Азии - это, конечно, создает негативные тенденции, - говорит "МК" Курамаев. - Тем более что Кыргызстан состоит в ЕАЭС. Этот договор предполагает свободный трудовой рынок, и в целом кыргызы имеют те же права, что и российские граждане, за исключением права голоса".



Эксперт подчеркивает, что без четкой информационной кампании о том, как те или иные законы будут применяться, уровень напряжения в отношениях может вырасти. Необходимо понимание, как они будут работать по отношению к странам ЕАЭС и тем, кто в этом союзе не состоит. Безусловно, разворачиваться от России никто не будет, но определенный уровень недопонимания возникнуть может.



Елизавета Лужбина