СВО: итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:14 17.02.2025 Путин и Трамп провели телефонные переговоры, а Киев обвинил Москву в ударе по ЧАЭС



Виктор Зотов



СВО



Главным событием уходящей семидневки стал телефонный разговор лидеров России и США о конфликте на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи. Киев устроил очередную провокацию, нанеся удар беспилотником по ЧАЭС и обвинив в произошедшем ВС РФ. В зоне СВО ВСУ безуспешно попытались срезать западную дугу охвата Покровска с Мирноградом. В Курской области русская армия продвигается к трассе 38К-004, через которую идет снабжение группировки противника в приграничной Судже. ВС РФ сжимают горловину "Даченского мешка", блокируя пути отхода неприятеля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирное население РФ не гибнет в результате действий ВСУ. На Украине сравнили требования США по передаче полезных ископаемых Вашингтону с поведением европейских колонизаторов по отношению к африканским странам.



Покровское направление



Фактором, определившим развитие ситуации на данном участке линии соприкосновения в течение последней недели, стало стремление украинского командования любыми способами срезать западную дугу охвата Покровско-Мирноградской городской агломерации. В первую очередь противник силами 42-й и 32-й ОМБр при поддержке подразделений нацгвардии попытался прорваться со стороны Новоалександровки в район Новотроицкого. Однако вместо формирования большого кулака для нанесения удара командование ВСУ пошло по пути использования имеющихся боевых ресурсов для осуществления серии дозированных накатов. Как следствие, русская армия в очередной раз перемолола брошенные на убой украинские подразделения, после чего взяла под контроль село Успеновка, тем самым расширив дугу на запад.



Параллельно с этим противник предпринимал попытки атаковать со стороны самого Покровска. На этот раз в бой были брошены сводные силы 68-й егерской бригады и 425-го отдельного штурмового полка. Удар было решено нанести через населенный пункт Зверево, с дальнейшим выходом на Песчаное и продвижением в район Волково. Неприятель таким образом надеялся обесценить осенне-зимние успехи ВС РФ на данном направлении и помешать дальнейшему наступлению русской армии на Удачное. Однако достижение желаемого в очередной раз оказалось за пределами его возможностей. Хоть ВСУ и удалось временно восстановить контроль над населенным пунктом Зверево, но взятие Песчаного оказалось не по зубам украинскому генштабу. Как итог – угроза в виде западной дуги полуохвата Покровска с Мирноградом не была устранена. Вместо этого противник в очередной раз пустил в расход имевшиеся ресурсы, что в конечном счете снизило его собственную обороноспособность на данном направлении. Таким образом, можно предположить, что "зверевская перемога" аукнется ВСУ уже в следующем акте.



Курская область



Подразделения ВС РФ не останавливают продвижение к Судже, которая является ключевой точкой для украинской группировки в Курской области. Однако процесс освобождения усложняется организованными оборонительными позициями ВСУ. Предпринятая ранее неприятелем попытка прорыва свидетельствует об отчаянном желании Киева удержать занятые территории и вернуть утраченные ключевые точки контроля. Ради этого украинское командование готово без раздумий кидать на убой технику и личный состав. Однако если копнуть глубже, то можно заметить, что основным каналом подпитки ВСУ в Судже является трасса 38К-004. Перехватив контроль над ней, можно существенно упростить задачу по освобождению приграничных районов.



События уходящей недели свидетельствуют о том, что именно в этом направлении и движется русская армия. Однако заход будет осуществляться с противоположной по отношению к Судже стороне. Для этого подразделения ВС РФ сосредоточили усилия по освобождению Свердликово. Под натиском наших бойцов противник был вытеснен из самого населенного пункта, откатившись к его восточным окраинам. Потенциально это открывает просторы для совершения марш-броска по трассе 38К-030 до Заолешенки с Гончаровкой. Однако ситуация с излишне быстрым отходом ВСУ из Свердликово может представлять собой попытку подловить передовые отряды ВС РФ на прорыве по трассе с последующим фланговым ударом из Лебедевки и Казачьей Локни. Именно поэтому можно предположить, что наше командование предпочтет сделать ставку на надежность и следующим шагом переключит основной напор на зачистку самой Лебедевки, пресекая возможную засаду противника. Дополнительно этот же шаг позволит обнажить тылы украинских подразделений, дислоцирующихся в районе Малой Локни.



Южно-Донбасское направление



В ходе минувшей семидневки русской армии удалось сломить сопротивление противника в Андреевке. Он оставил населенный пункт, сохранив за собой лишь контроль над полевыми позициями за его пределами. Ключевым фактором, определяющим значимость взятия Андреевки под контроль ВС РФ, является выход русской армии к долине реки Волчья. Теперь подразделения ВСУ, сохранявшие свое присутствие в "Даченском мешке", оказались фактически запертыми, так как лишись последнего пути отхода. Попытки противника прорваться – как через долину Волчьей, так и по трассе Н-15 – заранее обречены на провал, поскольку данная зона напрямую простреливается русской армией.



Определить точную численность попавших в "Даченский мешок" пока затруднительно. Известно лишь, что в этой местности дислоцировались 33-я ОМБр, 79-я ОДШБр, 214-й отдельный штурмовой батальон и 101-я бригада охраны генштаба. Однако нужно понимать, что фактически они были представлены лишь отдельными подразделениями, степень наполнения которых находится под вопросом. Предположительно, в "мешке" все еще остается несколько сотен украинских военнослужащих. В основном они занимают полевые укрепления к западу от населенного пункта Дачное и села Улаклы. Потенциально силы противника еще могут попытаться предпринять попытку вырваться из "мешка", однако шансы на успех этого мероприятия существенно сокращает фактор простреливаемости пути, да и наши операторы БПЛА неусыпно следят за этим участком.



"Переговоры?"



В середине недели стало известно, что состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом продлилась порядка полутора часов. В ходе нее лидеры двух стран договорились о том, что их команды начнут переговоры по урегулированию конфликта. С американской стороны их будут вести госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Отмечается, что в ходе беседы российский лидер поддержал необходимость решения украинского конфликта мирным путем, но подчеркнул, что следует устранить его первопричины.



Кроме того, было достигнуто соглашение об организации личной встречи глав России и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву. Позже американский президент сообщил журналистам, что его первая встреча с российским лидером может состояться в Саудовской Аравии. Он также ожидает ответного визита Путина в США. Песков подтвердил, что Эр-Рияд фигурировал в переговорах, но окончательное решение пока не принято.



Произошедшее наделало шума среди европейских политиков, которые начали наперебой заявлять, что достигнуть мира на Украине без участия ЕС не получится, а также о необходимости дальнейшей накачки незалежной оружием, так как РФ якобы угрожает безопасности всей Европы.



Кроме того, Трамп анонсировал возможную встречу представителей России и США в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Однако позже на этом варианте поставил крест руководитель мероприятия Кристоф Хойсген, заявив об отсутствии аккредитации у российской делегации. В этот раз напор Трампа разбился о европейскую бюрократию. Позже стало известно, что высокопоставленные официальные лица США отправилась в Саудовскую Аравию для встречи с переговорщиками РФ. Пока о каких-то итогах говорить преждевременно, но очевидно, что некоторые подвижки наблюдаются. К чему это в конечном итоге приведет, покажет только время, а пока русская армия продолжает выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО.



Мюнхенская какофония



Знаковым событием, завершающим нынешнюю неделю, стала Мюнхенская конференция по безопасности, где обсуждались ситуация на Украине и дальнейшие варианты развития событий. Однако на фоне активизации Трампа статус мероприятия и значимость происходящего немного подувяли. На это обратил внимание президент Финляндии Александр Стубб, который назвал Мюнхенскую конференцию "дипломатической какофонией". По его словам, если ранее данное мероприятие было его любимым, то теперь пришло время прислушаться к тому, что говорят США, и взять на себя ответственность.



Стоит отметить, что пока Вашингтон рассуждал о необходимости движения к переговорам и завершению конфликта, европейские политические деятели продолжают пытаться делать упор на поддержании борьбы до последнего украинца. При этом представители Евросоюза, как и прежде, отказываются замечать те преступления, что совершили ВСУ за все последние годы. В подтверждение этой позиции глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные россияне не гибнут в результате украинского конфликта. Обнародованные факты совершенных ВСУ зверств в Курской области для нее все еще не существуют. Кроме того, Каллас обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом перераспределить ресурсы внутри объединения, чтобы продолжить поддержку и финансирование киевского режима.



В свою очередь, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог решил немного охладить пыл европейских деятелей. В своем выступлении он заявил, что для ЕС не будет места за столом переговоров. По его словам, там должны быть лишь Россия, Украина и США. В качестве аргументации такой позиции он привел пример переговоров в Минске, в которых принимало участие большое количество сторон, но достигнутые договоренности в итоге не были воплощены в жизнь. Говоря о сроках, Келлог отметил, что ему потребуется около полугода для задействования всех сторон конфликта, чтобы завершить его "быстрее, чем через год". При этом, по его словам, ради заключения мира России потребуется пойти на ряд уступок, отказаться от части территорий и сократить численность ВС РФ. Кроме того, представить США высказался о недопустимости формирования альянса между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.



Посетил данное мероприятие и Зеленский, чье появление в западной прессе сравнили с криком о помощи. Примечательно, что его попытку говорить в своем выступлении на украинском оперативно отклонили, намекая на слегка изменившийся вектор ситуации. Кроме того, он отметился рядом неоднозначных высказываний, в том числе касающихся выборов в незалежной. Зеленский отверг идею их проведения, заявив, что тем украинцам, кому не нравится такой расклад вещей, стоит сменить гражданство. Однако каким образом им это можно сделать в условиях закрытых границ, глава Банковой уточнить не удосужился.



Пациент начал что-то подозревать



Западным СМИ стали известны подробности соглашения, которое США предлагали подписать Украине. Выяснилось, что администрация Дональда Трампа рассчитывала в качестве компенсации своих вложений в киевскую аферу получить права на контроль за добычей лития, графита и урана. Все, как в старом стендапе Эдди Мерфи: при разводе у тебя отбирают половину. Однако такой расклад не устроил Киев, и Зеленский отчего-то не стал подписывать бумажку, которую ему показали только перед самой встречей с американским министром финансов Скоттом Бессентом. Вместо этого начались разговоры о том, что Банковой нужно предоставить какие-то гарантии и прочее. Хотя бесконечные хотелки Киева уже давно никого не удивляют, примечательна тут риторика, которая прозвучала из уст украинского чиновника, сравнившего происходящее с событиями XVIII века. Он увидел аналогию с тем, как европейцы делили африканские колонии в тот период времени. Судя по всему, представители незалежной начали частично прозревать и осознавать, какую именно роль им отвели западные игроки, и как именно Украина воспринималась "партнерами" все это время.



Масла в огонь решил подлить и генсек НАТО Марк Рютте, озвучивший ту самую правду, которую всеми силами пытается отрицать Владимир Зеленский. Глава организации заявил, что Украине никогда и не обещали членство в Альянсе в рамках мирного соглашения. При этом он лишь подтвердил ранее озвученную позицию министра обороны США Пита Хегсета о том, что Вашингтон не рассматривает такую возможность в рамках предстоящих переговоров. Присоединение Украины назвали "непрактичным". Использовать в качестве расходного материала? Безусловно, да. Пустить за большой стол? Ни в коем разе. Красивая сказка о том, что нужно лишь подождать и делать все, что тебе говорят старшие ребята, и тебя примут в свою компанию, рассыпается.



Колония, которой предстоит платить по всем счетам и отдавать любые ресурсы за бесценок. Никакого вступления в ЕС и НАТО никогда и не было на горизонте. Пора бы уже принять эту правду. Но до этого еще нужно пройти все остальные шаги. Судя по всему, Киев пока пытается задержатся на этапе торгов. Однако конечный итог уже давно известен. Принятие реалий неизбежно.



Чернобыль-2025



Уходящая неделя в очередной раз подтвердила аксиому о том, что не стоит ожидать чего-то адекватного от Украины. Пока весь мир увлеченно обсуждает перспективы возможных переговоров, Киев решил устроить очередную безумную провокацию. На этот раз противник не стал размениваться по мелочам и нанес удар дроном по Чернобыльской АЭС. Прилет пришелся на кровлю саркофага над 4-м энергоблоком станции. В результате удара произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов обшивки крыши. Сразу после совершения диверсии Киев поспешил обвинить в произошедшем Россию. Однако подобные выходки Банковой на Западе уже давно не воспринимают всерьез, что косвенно является причиной роста безумия их масштабов.



Если же копнуть фактологию произошедшего, то топорность провокации становится все более и более очевидной. На фотографиях с места инцидента фигурирует некий двигатель, который может использоваться в БПЛА "Герань-2" (именно этот беспилотник участвовал в "атаке", по заверениям Киева). Деталь явно фотографировали с лучшего ракурса для пущей убедительности. Вот только найти какие-то обломки "Герани-2" на Украине явно не составляет труда по причине интенсивного использования русской армией этих дронов для поражения военных целей. Если же посмотреть на само место удара на тех же самых фотографиях, то вся легенда о "русском следе" начинает разваливаться прямо на глазах. Характер повреждений говорит о том, что мощность взрыва составляла порядка 15-20 кг в тротиловом эквиваленте. Хотя боевая часть "Герани-2" существенно выше и равна 50 кг. Для сравнения можно найти фотографии последствий реального применения этого дрона, которые услужливо публиковали украинские источники. Несостыковочки очевидны. Версия с меньшим боезарядом также не выдерживает критики, так как нет никакого смысла для нанесения удара уменьшать его силу. Только если целью атаки не был показ новой серии шоу по обвинению России во всех бедах на свете. Киев явно заигрался и уже не в состоянии отдавать себе отчет в степени безумия совершаемых деяний. Это в очередной раз подтверждает необходимость остановить заигравшегося соседа, пока он не натворил еще больших бед.



Главным событием прошлой недели стала попытка прорыва ВСУ в Курской области. Русская армия в очередной раз успешно пресекла действия противника. Источник - Readovka

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