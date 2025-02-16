 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.02.2025
01:44  Ташкентское метро: новые этапы развития. Готовится выпуск первых девушек-машинисток (видео)
01:34  Сколько женщин отбывают срок в Казахстане. Депутаты готовят подарок к 8 марта
01:20  В Таджикистане в бюджет собрали на 10% больше, чем планировали
01:00  Афганская война. Парень из Нарына в 19 лет попал в легендарную 9-ю роту - как это было
00:43  Туркменистан на Азиаде-2025: дебют в фигурном катании, итоги выступления
00:17  Разъяснитель и разрушитель. Зачем Дональду Трампу нужен Виктор Орбан, - Геворг Мирзаян
00:14  СВО: итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:10  "Просто невозможно": оценена возможность присоединения постсоветских государств к антироссийским санкциям
00:08  Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался на закрытии конференции
00:01  Страны, куда Британия еще не вторгалась: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан... (уроки истории, карта)
Воскресенье, 16.02.2025
23:49  Два сценария весеннего наступления Российской армии
20:48  Племянница президента Кыргызстана выходит замуж за борца Амантура Исмаилова (видео)
19:50  Мюнхенская конференция по безопасности-2025 превратилась в разборки членов западной коалиции между собой
18:13  ЦИК Абхазии: явка на выборах президента 69%, второй тур 1 марта
17:38  Казахстанцы удостоены государственной награды России - Медали Пушкина
14:51  Американский залив, потому что Трамп - двоечник, - Павел Густерин
14:48  Ближний Восток: триумф негодяев, - Сергей Кожемякин
Суббота, 15.02.2025
23:48  Readovka: Трамп и его усилия усадить Украину за стол переговоров с Россией
20:10  Американские аналитики в штатском выдают рекомендации по освоению природных ресурсов Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
13:52  Кэндис Оуэнс: у Макрона очень странные связи с Ротшильдами. Французское расследование американской журналистки
12:00  Константин Косачев: коллективного Запада больше не существует
11:53  Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу, - Кирилл Стрельников
03:43  Критика Вэнса в Мюнхене напомнила речь Путина в 2007-м - Европа испугалась
01:44  Экологи: уровень Каспийского моря упал до рекордно низкой отметки
01:27  Монголия стремится стать страной-разработчиком искусственного интеллекта
Пятница, 14.02.2025
22:28  USAID* гораздо серьезнее и страшнее, чем об этом говорят. "Мягкая сила" США: текущий кризис и риски
22:22  Однажды в Африке. Зеленая повестка на Черном континенте, - Маргарита Образцова
22:14  Специально для RT: бенефис Вэнса, который без предварительных ласк начал возить Европу мордой по столу
22:06  Провокация Киева с ударом по ЧАЭС – итоговая сводка Readovka за 14 февраля
19:39  Страны Средней Азии стали инвестиционной отдушиной для российского бизнеса
19:29  Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко 2025. Регистрация до 16/05
19:23  В китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры. Азиада-2029 пройдет в Саудовской Аравии
19:12  В Казахстане сразу несколько аэропортов хотят включить в специальные экономические зоны
17:34  Журналист и профессиональная этика: в Узбекском государственном университете пройдет SputnikPRO
16:54  Заместителем премьер-министра Казахстана назначен бывший посол в России Ермек Кошербаев
16:44  Золото растет к отметке в 3000 долларов за унцию на фоне опасений торговой войны
16:37  Тот самый Олень: Нетерпеливый "миротворец" Трамп втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом
15:40  Вспоминая героев: в Алматы откроют музей техники времен Великой Отечественной войны
15:38  Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате, - Виктория Никифорова
15:32  В Москве назвали удар по Чернобыльской АЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией
15:23  Съезд Африканского союза пройдет 15 февраля в Эфиопии. Бывшие рабы требуют компенсацию от работорговцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разъяснитель и разрушитель. Зачем Дональду Трампу нужен Виктор Орбан, - Геворг Мирзаян
00:17 17.02.2025

Разъяснитель и разрушитель. Зачем Дональду Трампу нужен Виктор Орбан

Геворг Мирзаян
Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ
16 февраля 2025

Толкователи России. На эту роль в Европе раньше претендовали поляки. Польша вложила сотни миллионов долларов в различные проекты (конференции, образовательные мероприятия, публичную дипломатию) для того, чтобы зарекомендовать себя в Европе как страну, понимающую Россию и способную вести с ней диалог от всего Евросоюза. Однако очень быстро выяснилось, что поляки эту роль не тянут - слишком много комплексов, фобий и гонора.

Сейчас же на эту роль выявился другой кандидат - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И в интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, Орбан экзамен на понимание России сдал.

Он - в отличие от поляков - четко объяснил причины войны на Украине, которые кроются отнюдь не в каких-то имперских амбициях и уж точно не в стремлении уничтожить свободный мир. "Для них [России] на первом месте безопасность нации, а уже потом демократия и другие вопросы", - пояснял Орбан.

И поскольку "стратегической причиной войны было расширение НАТО, которое русские не примут и не позволят НАТО приблизиться к их границам", то получается, что (Орбан этого не говорит прямо, но четко намекает) война для РФ имеет оборонительный характер.

политика
Вот и поговорили. Путин и Трамп начали большую игру, где многим нет места

Москва защищает себя и свое - в отличие от Европы, которая как раз в украинском вопросе является агрессором. Брюссель использует ситуацию для того, чтобы нанести стратегическое поражение России, - и кладет на алтарь этих задач европейскую экономику. "Из-за санкций и войны мы ежегодно теряем около 7 миллиардов евро. Для маленькой страны, такой как Венгрия, это огромная сумма", - говорит Виктор Орбан.

Он - в отличие от поляков - прекрасно понимает рецепт выхода из опасной ситуации. И речь не только о том, чтобы понять и принять российские опасения относительно Украины. "Если пытаться решить проблему только в рамках конфликта между Россией и Украиной, решения не будет. Нужно создать более широкую "корзину", включающую вопросы реинтеграции России в международный порядок безопасности, в европейскую систему безопасности, а также восстановление экономического сотрудничества, особенно в энергетике", - говорит Орбан.

То есть, проще говоря, требуется восстановление российско-европейских отношений и принятие принципа сообщества единой судьбы. То есть неделимой безопасности, естественности экономической интеграции между РФ и Евросоюзом и так далее. После чего страны вместе смогут решать проблемы. В том числе и проблемы послевоенной Украины - страны без экономики и с реваншистской элитой.

Реинтегрировать Россию будет непросто. "Если вы изолируете страну политически, уничтожаете ее экономически, а затем поддерживаете ее врага, то после этого сказать: "Вернитесь и сотрудничайте с нами", - не сработает. Мы совершили историческую ошибку, которая будет иметь последствия на сто лет вперед", - заявил Орбан.

А тут еще и эксцесс исполнителей: Еврокомиссия не готова к нормализации отношений с Москвой. "Теперь, из-за решения американцев, пришло время отрезвления. Однако европейские лидеры продолжают "пить", если можно так выразиться. Им нужно время, чтобы изменить курс", - заявил венгерский президент.

политика
Мюнхенская речь Вэнса в стиле Путина ужаснула европейских "оленей"

Не исключено, что времени понадобится много, и киевский режим сейчас цепляется за эту возможность. Надеется на то, что Европа продолжит финансировать и вооружать Украину и сможет компенсировать выпадающие американские инвестиции в войну.

"США любят говорить, что оказали больше всего помощи Украине, но в некоторых типах вооружений европейские страны лидируют. Математику нужно учить всем", - говорит советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Но, во-первых, военную политику тоже нужно учить всем - и тогда можно будет узнать, что европейские поставки вооружений происходят под гарантии американских компенсаций - финансовых или военных. Проще говоря, устаревшее европейское вооружение уходит на Украину, а вместо него поставляется новая американская техника.

Во-вторых, нужно учить структуру НАТО - и тогда можно будет понять, что без разрешения или как минимум нейтралитета американцев никакая европейская техника на Украину не пойдет.

Наконец, в-третьих, нужно учить этику и историю - тогда можно будет понять, что не стоит хамить своим ключевым спонсорам. По крайней мере, тем, кто хамство не терпит - а Дональд Трамп из таких.

Однако Украине была посвящена лишь половина интервью Виктора Орбана. Вторая касалась Евросоюза как такового.

И тут Орбан говорил как победитель. Как бывший изгой, который с приходом Трампа оказался в европейском политическом мейнстриме.

"В течение 15 лет мы, в Венгрии, шли против либеральных течений. Мы были своего рода островом непохожести в либеральном океане… Сейчас самое страшное позади. Американцы больше не давят на нас, и мы думаем, что жизнь прекрасна. Она станет еще лучше, когда мы избавимся от брюссельских бюрократов", - говорит Орбан.

По его словам, Европейская комиссия, изначально созданная для соблюдения договоров, превратилась в огромный бюрократический аппарат с более чем 30 000 сотрудников. "Они забрали власть у премьер-министров и пытаются руководить Европой, но бюрократы не способны принимать политические решения", - продолжает премьер.

И тем самым дает понять, что является верным и последовательным союзником Трампа в важнейшем направлении американской внешней политики - дискредитации или, еще лучше, ликвидации Еврокомиссии.

Да, формально это нужно и самой Венгрии, которая не найдет с Брюсселем общего языка. "Левые верят в идеи, которые для нас звучат безумно и даже пугающе. Например, они убеждены, что, впуская мигрантов, в основном мусульман, они смогут создать более совершенное и счастливое общество. Но Венгрия не обязана следовать этому пути", - говорит Орбан.

Однако, в то же время, повалить брюссельских бюрократов нужно и Штатам. Вашингтон поставил себе такую цель не только потому, что там сидят идеологические враги Трампа. Как и Россия, США хочет общаться и заключать сделки с отдельными странами ЕС напрямую, а не через Брюссель.

Так легче добиться взаимного понимания (учитывая, что в ряде стран ЕС сидят не либералы, а национально ориентированные правительства), а также оказывать давление в ходе переговоров. Ведь одно дело вести эти переговоры с отдельной слабой страной, а другое - со всем коллективным Евросоюзом.

Поэтому при помощи Орбана, его права вето в ЕС и его атаки на либеральную брюссельскую повестку Трамп сейчас будет ни много ни мало разрушать Евросоюз. И если ЕС сейчас взбунтуется против украинских инициатив Белого дома, то процесс разрушения пойдет лишь быстрее.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739740620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Туркестан получит особый статус: сенаторы одобрили закон
- "AMANAT" сосредоточится на решении насущных проблем казахстанцев
- Олжас Бектенов проверил подготовку Северо-Казахстанской области к паводковому периоду
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана принял Посла Ирана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  