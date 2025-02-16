Разъяснитель и разрушитель. Зачем Дональду Трампу нужен Виктор Орбан, - Геворг Мирзаян

00:17 17.02.2025 Разъяснитель и разрушитель. Зачем Дональду Трампу нужен Виктор Орбан



Геворг Мирзаян

Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ

16 февраля 2025



Толкователи России. На эту роль в Европе раньше претендовали поляки. Польша вложила сотни миллионов долларов в различные проекты (конференции, образовательные мероприятия, публичную дипломатию) для того, чтобы зарекомендовать себя в Европе как страну, понимающую Россию и способную вести с ней диалог от всего Евросоюза. Однако очень быстро выяснилось, что поляки эту роль не тянут - слишком много комплексов, фобий и гонора.



Сейчас же на эту роль выявился другой кандидат - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И в интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, Орбан экзамен на понимание России сдал.



Он - в отличие от поляков - четко объяснил причины войны на Украине, которые кроются отнюдь не в каких-то имперских амбициях и уж точно не в стремлении уничтожить свободный мир. "Для них [России] на первом месте безопасность нации, а уже потом демократия и другие вопросы", - пояснял Орбан.



И поскольку "стратегической причиной войны было расширение НАТО, которое русские не примут и не позволят НАТО приблизиться к их границам", то получается, что (Орбан этого не говорит прямо, но четко намекает) война для РФ имеет оборонительный характер.



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Москва защищает себя и свое - в отличие от Европы, которая как раз в украинском вопросе является агрессором. Брюссель использует ситуацию для того, чтобы нанести стратегическое поражение России, - и кладет на алтарь этих задач европейскую экономику. "Из-за санкций и войны мы ежегодно теряем около 7 миллиардов евро. Для маленькой страны, такой как Венгрия, это огромная сумма", - говорит Виктор Орбан.



Он - в отличие от поляков - прекрасно понимает рецепт выхода из опасной ситуации. И речь не только о том, чтобы понять и принять российские опасения относительно Украины. "Если пытаться решить проблему только в рамках конфликта между Россией и Украиной, решения не будет. Нужно создать более широкую "корзину", включающую вопросы реинтеграции России в международный порядок безопасности, в европейскую систему безопасности, а также восстановление экономического сотрудничества, особенно в энергетике", - говорит Орбан.



То есть, проще говоря, требуется восстановление российско-европейских отношений и принятие принципа сообщества единой судьбы. То есть неделимой безопасности, естественности экономической интеграции между РФ и Евросоюзом и так далее. После чего страны вместе смогут решать проблемы. В том числе и проблемы послевоенной Украины - страны без экономики и с реваншистской элитой.



Реинтегрировать Россию будет непросто. "Если вы изолируете страну политически, уничтожаете ее экономически, а затем поддерживаете ее врага, то после этого сказать: "Вернитесь и сотрудничайте с нами", - не сработает. Мы совершили историческую ошибку, которая будет иметь последствия на сто лет вперед", - заявил Орбан.



А тут еще и эксцесс исполнителей: Еврокомиссия не готова к нормализации отношений с Москвой. "Теперь, из-за решения американцев, пришло время отрезвления. Однако европейские лидеры продолжают "пить", если можно так выразиться. Им нужно время, чтобы изменить курс", - заявил венгерский президент.



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Не исключено, что времени понадобится много, и киевский режим сейчас цепляется за эту возможность. Надеется на то, что Европа продолжит финансировать и вооружать Украину и сможет компенсировать выпадающие американские инвестиции в войну.



"США любят говорить, что оказали больше всего помощи Украине, но в некоторых типах вооружений европейские страны лидируют. Математику нужно учить всем", - говорит советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.



Но, во-первых, военную политику тоже нужно учить всем - и тогда можно будет узнать, что европейские поставки вооружений происходят под гарантии американских компенсаций - финансовых или военных. Проще говоря, устаревшее европейское вооружение уходит на Украину, а вместо него поставляется новая американская техника.



Во-вторых, нужно учить структуру НАТО - и тогда можно будет понять, что без разрешения или как минимум нейтралитета американцев никакая европейская техника на Украину не пойдет.



Наконец, в-третьих, нужно учить этику и историю - тогда можно будет понять, что не стоит хамить своим ключевым спонсорам. По крайней мере, тем, кто хамство не терпит - а Дональд Трамп из таких.



Однако Украине была посвящена лишь половина интервью Виктора Орбана. Вторая касалась Евросоюза как такового.



И тут Орбан говорил как победитель. Как бывший изгой, который с приходом Трампа оказался в европейском политическом мейнстриме.



"В течение 15 лет мы, в Венгрии, шли против либеральных течений. Мы были своего рода островом непохожести в либеральном океане… Сейчас самое страшное позади. Американцы больше не давят на нас, и мы думаем, что жизнь прекрасна. Она станет еще лучше, когда мы избавимся от брюссельских бюрократов", - говорит Орбан.



По его словам, Европейская комиссия, изначально созданная для соблюдения договоров, превратилась в огромный бюрократический аппарат с более чем 30 000 сотрудников. "Они забрали власть у премьер-министров и пытаются руководить Европой, но бюрократы не способны принимать политические решения", - продолжает премьер.



И тем самым дает понять, что является верным и последовательным союзником Трампа в важнейшем направлении американской внешней политики - дискредитации или, еще лучше, ликвидации Еврокомиссии.



Да, формально это нужно и самой Венгрии, которая не найдет с Брюсселем общего языка. "Левые верят в идеи, которые для нас звучат безумно и даже пугающе. Например, они убеждены, что, впуская мигрантов, в основном мусульман, они смогут создать более совершенное и счастливое общество. Но Венгрия не обязана следовать этому пути", - говорит Орбан.



Однако, в то же время, повалить брюссельских бюрократов нужно и Штатам. Вашингтон поставил себе такую цель не только потому, что там сидят идеологические враги Трампа. Как и Россия, США хочет общаться и заключать сделки с отдельными странами ЕС напрямую, а не через Брюссель.



Так легче добиться взаимного понимания (учитывая, что в ряде стран ЕС сидят не либералы, а национально ориентированные правительства), а также оказывать давление в ходе переговоров. Ведь одно дело вести эти переговоры с отдельной слабой страной, а другое - со всем коллективным Евросоюзом.



Поэтому при помощи Орбана, его права вето в ЕС и его атаки на либеральную брюссельскую повестку Трамп сейчас будет ни много ни мало разрушать Евросоюз. И если ЕС сейчас взбунтуется против украинских инициатив Белого дома, то процесс разрушения пойдет лишь быстрее. Источник - REGNUM

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