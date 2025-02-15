Туркменистан на Азиаде-2025: дебют в фигурном катании, итоги выступления

00:43 17.02.2025

Туркменские фигуристки дебютировали на Азиатских играх



15.02.2025



Туркменистан дебютировал в фигурном катании на Азиатских играх. Столь знаменательное в истории отечественного спорта событие состоялось на IX зимней Азиаде в китайском Харбине.



Нашу страну на проходящих под патронажем Олимпийского совета Азии (ОСА) раз в четыре года крупных комплексных соревнованиях в женском одиночном фигурном катании представляли двукратная чемпионка Туркменистана Лариса Вахитова и студентка Туркменского государственного института физкультуры и спорта, участница первых зимних международных спортивных игр "Дети Азии" в 2019 году в Южно-Сахалинске, а также Кубка Босфора в Турции и международного турнира в ОАЭ Айна Экаева.



Борьбу за медали в этом виде программы вели 25 фигуристок из 14 стран. Лучшей в нашей команде стала Лариса Вахитова. В короткой программе она показала 14-й результат, а в произвольной – 13-й. В итоге с оценкой 112,24 балла подопечная тренера Яны Вахитовой заняла 13 место, опередив 12 участниц, в том числе оказавшуюся за чертой 24 финалистов Айну Экаеву.



Фигурное катание, как вид спорта, стало культивироваться в Туркменистане после введения в эксплуатацию в 2006 году первого в Ашхабаде Ледового дворца. На сегодняшний день в стране функционируют пять ледовых арен, в том числе четыре в столице и одна в Национальной туристической зоне "Аваза".



На зимних Азиатских играх в Харбине Туркменистан был представлен в трех видах спорта – фигурном катании, шорт-треке и хоккее с шайбой.



На предыдущих VIII зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония) туркменские хоккеисты в общем зачете заняли 11-е место среди 18 команд, а на нынешних, проиграв в матче за 9-е место со счетом 4:8 Кувейту, – 10-е среди 14 участвовавших в турнире сборных.



Следующие, Х зимние Азиатские игры пройдут в 2029 году в Саудовской Аравии, которая впервые примет белую Азиаду.