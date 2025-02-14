Афганская война. Парень из Нарына в 19 лет попал в легендарную 9-ю роту - как это было

01:00 17.02.2025 Парень из Нарына в 19 лет попал в легендарную 9-ю роту на войне - как это было



Turmush - Житель села Жерге-Тал Ак-Талинского района Нарынской области Мамбеткалый Артыков - один из участников Афганской войны.



Артыков Мамбеткалый Тойчунович родился 2 августа 1962 года в селе Чолок-Кайын. В Ленинской средней школе №1 (ныне имени Бердалы Календерова) в селе Чолок-Кайын проучился до 8 класса, а после поступил в профессиональный лицей в городе Нарын.



Успешно окончив профлицей, по направлению он отправился в Индустриальный педагогический техникум в городе Караганда (Казахстан). Будучи студентом техникума, 4 апреля 1981 года был призван на службу в ряды Советской армии. Затем Мамбеткалыя отправили в Афганистан, до этого в течение 2 месяцев был на курсах в Самарканде [Узбекистан]. В зоне боевых действий в Афганистане находился в течение 2 лет и 1 месяца. После возвращения продолжил учебу в Караганде. Трудовую деятельность начинал мастером по производственному обучению в профессиональном учебном заведении №27 в городе Фрунзе [ныне Бишкек], после трудился заместителем начальника отдела на заводе "Фрунзе".



Когда СССР распался, стали образовываться фермерские хозяйства, он приехал в село и стал работать учителем труда и довоенной подготовки в школе имени Бердалы Календерова.



В 1996 году получил земельную долю в селе Жерге-Тал, в последующем так и остался там жить. Сейчас Мамбеткалый Артыков работает сторожем в детском саде "Аруу-Нур", занимается пчеловодством и производит мед. Вместе с супругой воспитал 6 детей - троих сыновей и трех дочерей. Был удостоен звания "Почетный гражданин села Жерге-Тал" и "Почетный гражданин Ак-Талинского района".



По словам Мамбеткалыя Артыкова, они прибыли в Афганистан 5 июня 1981 года. "Нас доставили сначала в Кабул, а оттуда отправили в 66-ую мотострелковую бригаду в городе Желалабад [пятый по величине город Афганистана, административный центр провинции Нангархар, важный торговый центр на востоке страны], где был принят на службу гранатометчиком. В связи с показателями по службе мне было присвоено звание младшего сержанта, потом стал сержантом. В 1983 году оказался в провинции Асадабад. Наверное, все знают знаменитый российский кинофильм "9 рота". Именно в этой роте проходил службу и я. Был в группе по организации засад. Если где-то должен был пройти караван, или появлялись склады [с продовольствием или боеприпасами], или наблюдалось скопление вражеских сил, то по полученной от разведки информации мы под покровом ночи отправлялись на место и занимали позиции. Из всего срока службы чаще всего был в засадах в составе таких разведывательных групп. Если говорить о местах военных действий, то это было подобно "змеиному логову", где не было возможности отдыхать.



События, которые показаны в фильме "9 рота", на 80-85% мы переживали на собственной шкуре в те дни. Когда тебе 18 лет, а рядом с тобой молодые ребята, не повидавшие жизнь, гибнут на поле боя от пуль, от разрывающихся снарядов, ты видишь их изуродованные тела, видишь тех, кто получил ранения - эмоции, чувства, переживания не передать никакими словами... Спускать по горным ложбинам, скалистой местности тела погибших, раненых было очень сложно", - вспоминает ветеран Афганской войны.



Спустя 15 дней после прибытия на место, Артыкова отправили на задание. "Когда шли к месту назначения, то по другой берег реки, со стороны гор стали звучать выстрелы. Это был враг. Для меня – парня, который никогда не видел такой шквал огня, это было неожиданно. Побежал куда-то. Там улегся в укрытие. Пробыл там достаточно долго. Командиром роты тогда был казах, сейчас он жив, дослужился до звания генерала. Вдруг слышу, как он кричит: "Вставай, вставай, нужно укрываться среди камней!". Звук стрельбы нарастал, спустя короткое время пришел в себя, встал и побежал в сторону камней. Уже потом сослуживцы говорили: "В 1-1,5 метрах от тебя пролетали пули, ты успел скрыться среди камней, молодец". Они видели, как простреливали землю в 1 метре от меня. Тогда меня бросило в холодный пот, стал трястись, оказался в каком-то неестественном для меня состоянии. Смутно помню те моменты. Конечно, в первое время было сильное чувство страха. Уже после 2-3 боестолкновений ты перестаешь боятся. Когда близился дембель, время подходило к отправке [домой], стал задумываться над тем, как бы не погибнуть спустя 2 года нахождения тут, стал более осторожным. Говорят же, что у человека есть "седьмое чувство" [истолковать его можно, как способность человека, мгновенно на бессознательном уровне, проанализировать ситуацию, с такой большой скоростью, что наше сознание даже не может уловить этот огромный вычислительный поток мыслей]. По пути на задание стал интуитивно предполагать на каком участке может начаться стрельба. Когда шли в составе группы, иногда шел чуть впереди, бывало, что немного отставал от группы. Потому что, когда они начинали стрелять, то вели прицельную стрельбу по нижней части участников колонны, в середину или в замыкающих. Таким образом, они вводили в состояние паники. Солдаты паниковали, бегали туда-сюда, громкий шум не давал сконцентрироваться. В это время они [вражеские формирования] начинали атаковать. У них была такая тактика. Чувство страха появилось незадолго до того, как мне уже нужно было уезжать [со службы в Афганистане]", - говорит ветеран.



Мамбеткалый Артыков сообщил, что большую часть время приходилось бывать на боевых заданиях. "Когда возвращались в войсковую часть, то находились там всего 4-5 дней, не больше. В остальное время неделями, а порой и месяцами ходили по скалам, по ущельям. Помню, как однажды были около месяца на задании, произошло боестолкновение с врагом, оказались в 20 метрах друг от друга, вступили в бой. Все смешалось, шел дождь, в роте было всего 90 военнослужащих. Командир получил ранение бедра – это было сквозное ранение. Слава богу, кость не была повреждена. Было сильное боестолкновение, мы были вынуждены отступить назад. Тогда из 90 солдат в живых остались лишь 28. У нас были проводники, это местные афганцы. Они надевали нашу военную форму, и сопровождали нас до места назначения. После прибытия на место, ранним утром вновь переодевались, и исчезали из поля зрения. Однажды они нас так сопровождали, шли вдоль речки и вдруг встретили врага. Между нами было всего 15-20 метров, вступили в бой. На тот момент были мысли, что нас специально завели туда, где уже была организована засада. Враг был по тот берег реки, была стрельба. Хорошо, что мы были на хороших позициях у реки, и удалось избежать больших потерь. Один военнослужащий-казах получил смертельное ранение. Было много сложных дней, о которых можно долго рассказывать. Климат в Желалабаде был очень жарким местом, а во фляжку можно налить всего пол-литра воды. Мы растягивали эту воду на двое суток. Было время, когда сидели вовсе без воды. На тот момент две капли воды делили на себя и товарища, такие были правила. Немного смочил рот водой из фляжки, и все, этого достаточно. Если глотнул, то потом будешь сидеть без воды", - вспоминает ветеран.



По словам Артыкова, когда они после очередного задания возвращались живыми в войсковую часть, то сослуживцы-земляки ("кыргыз балдар") устраивали своего рода праздник. "Они с холма высматривали и ждали нашего возвращения с очередного задания. Когда возвращался отряд Сагынбека, ребята-кыргызы с нетерпением ждали меня. Увидев нас, они подбрасывали шапки и кричали "Оо, ак жолтоюм Каленбай, аман-эсен келе жатасыңбы!".["О, наш дорогой Каленбай, ты благополучно вернулся!"]. Ту радость от нашей встречи невозможно передать словами. Сразу же накрывали стол из тех продуктов, что были в наличии, просили рассказать, как прошел наш очередной боевой выход. Одним словом, наше возвращение с задания превращалось в прекрасный праздник. Хотел бы отметить еще один момент – в этом году празднуется 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Вместе с тем, исполнилось 45 лет с того момента, как началась война. Когда началась война, был одним из первых отправился в зону, где разворачивались боевые действия", - говорит он.



По словам Мамбеткалыя Артыкова, одной из причин, почему он занялся пчеловодством, стало участие в войне в Афганистане. "После возвращения из Афганистана, состояние здоровья ухудшилось. Лишь по 2 часа в сутки спал, замучила бессоница, головные боли. Каждый год проходил курс лечения в больнице для афганцев. Во время одного из таких курсов мне попалась книга о пчеловодстве, о полезных свойствах меда. Там было написано, как мед помогает избавиться от головных болей, как помогает с сердечно-сосудистыми заболеваниями, от различного рода нервных расстройств и вообще, от многих недугов. Тогда меня заинтересовало пчеловодство.



На тот момент был жив Азим, который возглавлял объединение "Кыргыз бал челек". Встретился с ним, прошел 15-дневные обучающие курсы по пчеловодству, после приобрел 13 ульев и занялся этим делом. Пчеловодством занимаюсь вот уже на протяжении 13 лет, сейчас у нас 50 ульев. Обучил навыкам сына. Сейчас врачи удивляются: "Кален байке, как вам удалось поправить свое здоровье?". Даже в исламе говорится, что мед исцеляет от множества болезней. Простой пример – ближе к обеду пчелы выбираются из ульев, ты в это время ходишь мимо ульев, даже это приносит пользу для здоровья. Если раньше спал по 2 часа, то теперь словно ребенок порой могу спать до 8 часов. Вообще, не мог спать [после возвращения из Афганистана]. Кроме того, открыли зону отдыха "Кален-Бак". Также работаю в мастерской – по дереву и металлу. Изготавливаю юрты, шахматные доски и другие необходимые в быту вещи", - рассказал ветеран Афганской войны. Источник - Turmush

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