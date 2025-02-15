В Таджикистане в бюджет собрали на 10% больше, чем планировали

01:20 17.02.2025

Доходы бюджета Таджикистана в 2024 году превысили плановые показатели



15 февраля 2025



Доходная часть республиканского бюджета Таджикистана в 2024 году перевыполнена. По данным Министерства финансов страны, бюджетные поступления составили 22,7 миллиарда сомони, что на 9,6 % превышает запланированный уровень. Об этом сообщил министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции 13 февраля.



План доходной части местных бюджетов также выполнен с превышением. Согласно официальным данным, поступления в местные бюджеты достигли 10,4 миллиарда сомони, что составляет 106,4 % от запланированного объема.



