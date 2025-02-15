|В Таджикистане в бюджет собрали на 10% больше, чем планировали
01:20 17.02.2025
Доходы бюджета Таджикистана в 2024 году превысили плановые показатели
15 февраля 2025
Доходная часть республиканского бюджета Таджикистана в 2024 году перевыполнена. По данным Министерства финансов страны, бюджетные поступления составили 22,7 миллиарда сомони, что на 9,6 % превышает запланированный уровень. Об этом сообщил министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции 13 февраля.
План доходной части местных бюджетов также выполнен с превышением. Согласно официальным данным, поступления в местные бюджеты достигли 10,4 миллиарда сомони, что составляет 106,4 % от запланированного объема.
Общий объем расходов государственного бюджета за январь-декабрь 2024 года составил 45,5 миллиарда сомони. Финансирование осуществлялось в рамках утвержденного плана и фактических доходов, поступивших в бюджет. Средства направлены на развитие ключевых экономических сфер страны, в том числе на социальные программы, инфраструктурные проекты и поддержку предпринимательства.
Эксперты отмечают, что стабильный рост бюджетных поступлений способствует финансированию государственных программ и снижению дефицита бюджета. Однако дальнейшее развитие экономики страны требует эффективного налогового администрирования и стимулирования инвестиционной активности.