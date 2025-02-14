Сколько женщин отбывают срок в Казахстане. Депутаты готовят подарок к 8 марта

01:34 17.02.2025

Сколько женщин отбывают срок в Казахстане



Азамат Сыздыкбаев

Корреспондент



В Министерстве внутренних дел озвучили статистические данные касательно женщин-заключенных, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее депутаты Мажилиса предложили амнистировать некоторые категории осужденных женщин.



Согласно информации МВД, на сегодняшний день 6 399 женщин отбывают наказание за совершение уголовных правонарушений, из них 2 692 содержатся в местах лишения свободы, а 3 707 находятся под пробационным контролем (ПК).



"Согласно статье 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан, от отбывания наказания могут быть освобождены 1 220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, в том числе 157, находящиеся в местах лишения свободы, 1 064 – под пробационным контролем. Кроме того, за преступления, не связанные с насилием, были осуждены 2 002 женщины, из которых 1 766 – впервые, а 150 – за преступления небольшой и средней тяжести", - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.



Отмечается, 5 055 женщинам (из них 2 535 – в местах лишения свободы, 2 520 – под пробационным контролем), осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут сократить срок наказания.



При рассмотрении вопроса об амнистии, помимо тяжести совершенного преступления, предлагается дополнительно учитывать социальное положение осужденных:



• 29 женщин с инвалидностью (I группа – 3, II группа – 3, III группа – 15),

• 243 женщины старше 60 лет (из них 152 – в местах лишения свободы, 91 – под пробационным контролем),

• 13 беременных женщин,

• 58 женщин, имеющих малолетних детей (до 3 лет),

• 226 многодетных матерей.



Для женщин, имеющих непогашенные иски, а таких насчитывается 3 910 человек, возможно смягчение наказания путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания.



Напомним, депутат Мажилиса Каракат Абден предложила амнистировать некоторые категории осужденных женщин. Кроме осужденных за преступления, не связанные с насилием, депутат предложила освободить многодетных и беременных, женщин с малолетними детьми на руках, отбывших половину срока, а также женщин старше 60 лет.