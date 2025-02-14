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Ташкентское метро: новые этапы развития. Готовится выпуск первых девушек-машинисток (видео)
01:44 17.02.2025

Новые этапы развития ташкентского метро - видео

С момента открытия подземки в Ташкенте прошло 47 лет, и за это время произошли значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Ташкентское метро: новые этапы развития".

В ней приняли участие главный инженер ГУП "Ташкентский метрополитен" Мирхоким Мирхусанов, начальник Чиланзарского электродепо Рустам Шафиков и начальник пресс-службы Туйчи Мирзаев.



С момента открытия ташкентского метрополитена в 1977 году прошло 47 лет, и за это время он претерпел значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов.

Метро продолжает развиваться, улучшая транспортную ситуацию в городе и снижая уровень пробок. Пассажиропоток значительно возрос: если в 2021 году перевозили 220-250 тысяч человек в день, то сегодня этот показатель превышает 1 миллион. Также ведется замена устаревших эскалаторов и модернизация инфраструктуры для удобства пассажиров.

По словам начальника Чиланзарского электродепо, в феврале 2025 года метрополитен Ташкента получит 12 вагонов.

"А к концу 2025 года для обновления парка и списания старых поездов планируется приобрести еще 56 вагонов", - сказал он.

Кроме этого, в скором времени мы увидим первых девушек-машинисток в столичном метро. На данный момент обучение проходят две группы, которые будут выпущены весной и летом, добавил представитель ГУП "Ташкентский метрополитен".

Источник - Sputnik
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