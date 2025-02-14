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|Бекбосун Борубашов назначен председателем Национальной аттестационной комиссии Кыргызстана
14:09 17.02.2025
14.02.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Борубашов Бекбосун Ишенбекович назначен председателем Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики.
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Борубашов Бекбосун Ишенбекович родился 22 апреля 1955 г. в селе Токтоян Иссыкульской области. 1972 году окончил среднею школу им. С. Токтогула в г. Каракол Иссык Кульской области. 1983 году окончил исторический факультет Кыргызского государственного университета. 1997 году окончил юридический факультет КГНУ имени Ж. Баласагына.
Член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики. Доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор.
С 1983 по 1992 год старший преподаватель, доцент кафедры Политической истории Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына. В периоды с 1992 по 1998 года начальник учебного отдела Академии МВД КР. С 1999 по 2002 год директор Бишкекского филиала Казахского института правоведения и международных отношений (КИПМО). С 1998 по 2007 года доцент, профессор кафедры Теории и истории государства и права Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ). С 2007 года заведующий кафедрой Международного и конституционного права юридического факультета КРСУ.