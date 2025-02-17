В Душанбе задержаны две женщины за занятия гаданием

14:13 17.02.2025

17 февраля 2025



В столице Таджикистана задержаны две женщины, занимавшиеся гаданием. Как сообщили в УМВД по городу Душанбе, в отношении них составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.



По данным правоохранительных органов, 49-летняя жительница Душанбе Файзиева Басби была задержана участковыми инспекторами ОМВД-1 района Фирдавси за гадание с использованием карт. В отношении нее составлен административный протокол по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, предусматривающей наказание за занятия колдовством и гаданием. Материалы дела направлены в суд для принятия решения.



