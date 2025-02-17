|В Душанбе задержаны две женщины за занятия гаданием
14:13 17.02.2025
17 февраля 2025
В столице Таджикистана задержаны две женщины, занимавшиеся гаданием. Как сообщили в УМВД по городу Душанбе, в отношении них составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.
По данным правоохранительных органов, 49-летняя жительница Душанбе Файзиева Басби была задержана участковыми инспекторами ОМВД-1 района Фирдавси за гадание с использованием карт. В отношении нее составлен административный протокол по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, предусматривающей наказание за занятия колдовством и гаданием. Материалы дела направлены в суд для принятия решения.
Еще одна жительница Душанбе, 50-летняя Шарифова Ханифа, была задержана сотрудниками милиции ОМВД-2 района Шохмансур. Согласно информации правоохранительных органов, она также занималась гаданием. В отношении нее составлен административный протокол по той же статье 482 КоАП РТ, и материалы направлены в суд.
Несмотря на регулярные задержания лиц, занимающихся гаданием и колдовством, подобная деятельность по-прежнему остается распространенной в стране. Правоохранительные органы призывают граждан воздерживаться от обращения к гадалкам и другим лицам, предлагающим магические услуги, напоминая, что подобные действия влекут за собой ответственность в соответствии с законом.