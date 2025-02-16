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Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить освещение 30-летия нейтралитета в мировых СМИ
14:15 17.02.2025

16.02.2025

На рабочем совещании с членами Кабинета Министров Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поставил задачу обеспечить масштабное освещение в мировых СМИ предстоящих торжеств, посвященных 30-летию нейтралитета Туркменистана, сообщает Государственное информационное агентство TDH.

"Представителям средств массовой информации необходимо проявить активность и приложить все усилия для широкого освещения праздничных событий на мировых медиаплощадках", – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов в ходе обсуждения программы юбилейных мероприятий.

По его словам, международные торжества должны отразить достигнутый уровень развития страны, ее миролюбивую политику и успехи в социально-экономическом развитии. Статус нейтралитета Туркменистана был дважды признан специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках празднования 30-летия нейтралитета и объявленного "Международного года мира и доверия – 2025" в стране запланированы международные конференции, выставки и культурные мероприятия. Председатель Халк Маслахаты поручил обеспечить координацию всех ведомств для организации торжеств на высоком уровне.

Особое внимание будет уделено приему иностранных гостей в соответствии с традициями туркменского гостеприимства. "Необходимо обеспечить достойный прием делегаций, прибывающих для участия в международных конференциях и праздничных мероприятиях", – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

В заключение совещания Гурбангулы Бердымухамедов призвал все министерства, ведомства, велаяты, хякимлики Ашхабада и Аркадага внести свой вклад в успешное проведение юбилейных торжеств.

Источник - turkmenportal.com
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