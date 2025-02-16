Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить освещение 30-летия нейтралитета в мировых СМИ

14:15 17.02.2025

16.02.2025



На рабочем совещании с членами Кабинета Министров Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поставил задачу обеспечить масштабное освещение в мировых СМИ предстоящих торжеств, посвященных 30-летию нейтралитета Туркменистана, сообщает Государственное информационное агентство TDH.



"Представителям средств массовой информации необходимо проявить активность и приложить все усилия для широкого освещения праздничных событий на мировых медиаплощадках", – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов в ходе обсуждения программы юбилейных мероприятий.



По его словам, международные торжества должны отразить достигнутый уровень развития страны, ее миролюбивую политику и успехи в социально-экономическом развитии. Статус нейтралитета Туркменистана был дважды признан специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.



В рамках празднования 30-летия нейтралитета и объявленного "Международного года мира и доверия – 2025" в стране запланированы международные конференции, выставки и культурные мероприятия. Председатель Халк Маслахаты поручил обеспечить координацию всех ведомств для организации торжеств на высоком уровне.



Особое внимание будет уделено приему иностранных гостей в соответствии с традициями туркменского гостеприимства. "Необходимо обеспечить достойный прием делегаций, прибывающих для участия в международных конференциях и праздничных мероприятиях", – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.



В заключение совещания Гурбангулы Бердымухамедов призвал все министерства, ведомства, велаяты, хякимлики Ашхабада и Аркадага внести свой вклад в успешное проведение юбилейных торжеств.