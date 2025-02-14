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|Айбек Абдымомунов назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана
14:19 17.02.2025
14.02.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Абдымомунов Айбек Тынчылыкович назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
***
Абдымомунов Айбек Тынчылыкович
Родился 15 октября 1983 года в Иссык-Кульской области.
Образование высшее. ИГУ им.К.Тыныстанова по специальности тренер-преподаватель физической культуры (2004)
Трудовая деятельность:
2002-2005 гг.- СДЮШОР г. Каракол – тренер по боксу.
2005-2010 гг. - ДЮСШ с. Тюп Иссык-Кульской области – тренер по боксу.
2010–2011 гг. - СДЮСШОР по боксу г. Бишкек – зам. директора по учебной части.
2011-2014 гг. - Частный предприниматель.
2014–2015 гг.- СДЮСШОР по боксу г. Бишкек – директор.
2015-2016 гг.- СДЮСШОР по спортивным единоборствам г. Бишкек – зам. директора.
2016-2017 гг.- Дирекция по Олимпийским видам спорта Кыргызской Республики – старший тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу.
2017-2018 гг. - Директор Иссык-Кульской областной СДЮШОР г. Каракол.
2018 г.- Инструктор по спорту в ГУ "УССиСО" г. Бишкек.
2018-2019 гг.- Начальник противопожарной службы в ГУ"УССиСО" г. Бишкек.
2019-2020 гг. - Управляющий Стадиона им Д. Омурзакова г. Бишкек.
2020-2023 гг.- Директор ГУ "УССиСО" при Департаменте физической культуре и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.
С 2023 г - Заместитель министра-директор Департамента физической культуры и спорта при МКИСМП КР
Спортивные достижения:
Мастер спорта международного класса по боксу.
- 5-кратный Чемпион Кыргызкой Республики.
- 2-кратный победитель Спартакиады Кыргызской Республики.
- Серебряный призер Чемпионата Азии 2004 г. в г. Манила (Филиппины)
- участник Олимпийских игр 2004 г. в г. Афины (Греция)
- Чемпион Мира среди молодежи 2004 г. в г. Сеул (Корея)
- Неоднократный победитель международных турниров.
Награды:
Отличник Физической культуры и спорта Кыргызской Республики.
Судья Национальной категории по боксу.
Благодарственное письмо Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.