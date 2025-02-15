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Более 30 человек осуждены по обвинению в попытке теракта накануне Навруза-2024 в Вахдате
14:22 17.02.2025

Они пытались организовать массовое отравление людей на празднике

В Генеральной прокуратуре Таджикистана раскрыли некоторые детали попытки террористического акта в Вахдате перед праздником Навруз в 2024 году. Ведомство сообщило, что в связи с этим преступлением более 30 человек были задержаны и осуждены на срок от 8 до 20 лет. В настоящее время еще 10 человек находятся в розыске.

Летом прошлого года генеральная прокуратура сообщила, что более 20 человек были задержаны за попытку террористического акта путем массового отравления людей перед праздником Навруз-2024, и все они являются членами запрещенной в Таджикистане террористической организации "Исламское государство".

Джумъаназар Саидахмадзода, руководитель Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Генпрокуратуры Таджикистана, на пресс-конференции сегодня, 14 февраля, сообщил, что в связи с террористическими преступлениями, произошедшими в городе Вахдат под руководством Абубакра Хикматова, было возбуждено уголовное дело против более 30 человек, все они были приговорены к срокам от 8 до 20 лет.

На данный момент, по его словам, 10 человек по этому делу находятся в розыске.

"Осужденные - из разных городов и районов страны, они планировали совершить террористический акт, отравив пищу на празднике Навруз в городе Вахдат", - сказал Саидахмадзода.

Информация о мнении самих осужденных, их родственников или защитников о судебном решении не раскрыта.

Впервые об аресте десятков человек, связанных с попыткой теракта в преддверии Навруза в Вахдате, было публично сообщено весной прошлого года, после террористической атаки на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье в марте 2024 года.

Позже, летом того же года, генеральная прокуратура страны подтвердила, что более 20 человек были задержаны за попытку совершить террористический акт перед праздником Навруз 2024 года в стране, и все они были членами "ИГИЛ".

"Действительно, террористический акт с использованием отравления группы людей перед праздником Навруз был предотвращен правоохранительными органами", - заявил тогда Юсуф Рахмон, на тот момент генеральный прокурор Таджикистана.

february 14

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739791320


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