|Ташкентцы приняли корпоративный забег китайских граждан за митинг
14:31 17.02.2025
15 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сотрудники китайской компании сегодня вышли на привычную пробежку и вызвали нешуточный переполох в социальных сетях. Группу иностранных граждан, собравшихся в Национальном парке Ташкента, приняли за митингующих.
Видео с места событий быстро разлетелось в интернете. На нем бегуны держали плакаты и скандировали на китайском "Мы сильны". Это, видимо, и натолкнуло на мысль о митинге.
Однако, как выяснилось, таким образом проводят каждые выходные сотрудники Huawei – бегают, заряжаются энергией, сплачиваются.
"На баннерах написано: "Спорт – залог здоровья, бегайте и будьте здоровыми", – отметил руководитель пресс-службы МВД Шохрух Гиясов, опровергая слухи об акции протеста.
Он также добавил, что с китайцев следовало бы брать пример сотрудникам наших ведомств.
В столичном хокимияте тем временем не преминули напомнить, что узбекистанцам гарантирована свобода слова, однако за недостоверность распространяемой информации грозит ответственность.