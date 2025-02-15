Ташкентцы приняли корпоративный забег китайских граждан за митинг

14:31 17.02.2025

15 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сотрудники китайской компании сегодня вышли на привычную пробежку и вызвали нешуточный переполох в социальных сетях. Группу иностранных граждан, собравшихся в Национальном парке Ташкента, приняли за митингующих.



Видео с места событий быстро разлетелось в интернете. На нем бегуны держали плакаты и скандировали на китайском "Мы сильны". Это, видимо, и натолкнуло на мысль о митинге.



Однако, как выяснилось, таким образом проводят каждые выходные сотрудники Huawei – бегают, заряжаются энергией, сплачиваются.



"На баннерах написано: "Спорт – залог здоровья, бегайте и будьте здоровыми", – отметил руководитель пресс-службы МВД Шохрух Гиясов, опровергая слухи об акции протеста.



Он также добавил, что с китайцев следовало бы брать пример сотрудникам наших ведомств.



В столичном хокимияте тем временем не преминули напомнить, что узбекистанцам гарантирована свобода слова, однако за недостоверность распространяемой информации грозит ответственность.



