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Более 330 тысяч российских туристов посетили Таджикистан в 2024 году
14:50 17.02.2025

Таджикистан ждет российские компании для развития туристической инфраструктуры

Для предпринимателей в Таджикистане в этой отрасли не будет больших рисков, потому что главная ценность в республике - ее неповторимая природа

ДУШАНБЕ, 15 фев - Sputnik. Таджикистан планирует привлечь компании из России для развития туристической отрасли в республике.

Об этом сообщил глава Комитета по туризмы страны Джамшед Джумахонзода во время отчетной пресс-конференции.

"Исходим из сложившейся международной практики. Есть проекты, которые могут быть построены таджикистанскими предпринимателями, но мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций во все сферы экономики, в частности в туристическую отрасль", - сказал он.

Поэтому инфраструктурные объекты, касающиеся турсферы, могут быть построены и зарубежными партнерами, отметил Джумахонзода.

Так, возможные проекты для инвестиций Таджикистан презентует фирмам из России на различных бизнес-форумах.

"Очень хотели бы, чтобы наши российские друзья, представители бизнеса заинтересовались, потому что огромнейший потенциал", - добавил председатель комитета.

Джумахонзода подчеркнул, что практически во всех сферах туризма можно сделать бизнес, построить инфраструктуру.

При этом, по его словам, для предпринимателей в Таджикистане в этой отрасли не будет больших рисков, потому что главная ценность для путешественников в республике - ее неповторимая природа.

Ранее стало известно, что из России в Таджикистан в прошедшем году приехало 334,5 тыс. туристов.

В связи с растущим спросом власти республики намерены решить проблему информированности путешественников из РФ о достопримечательностях и красивых локациях страны.

Для этого уже разработали и запустили мобильное приложение Tourist Map Tajikistan. Оно содержит всю информацию о маршрутах, гостиницах и ресторанах по стране.

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В Таджикистане выросло число туристов из России

Власти республики также планируют решить проблему информированности российских путешественников о достопримечательностях страны

ДУШАНБЕ, 15 фев - Sputnik. Количество туристов в Таджикистане из России увеличилось.

Об этом заявил глава Комитета по развитию туризма при правительстве республики Джамшед Джумахонзода во время отчетной пресс-конференции.

Он также назвал конкретное число побывавших в Таджикистане российских путешественников.

"334,5 тыс. [российских] туристов, то есть идет увеличение количества туристов, посещающих Таджикистан. Это нас, конечно, радует", - сообщил Джумахонзода.

По его словам, власти республики придают очень большое значение этому направлению - привлечению путешественников из РФ, потому что огромный потенциал.

Глава комитета также, отвечая на вопрос ТАСС, выразил уверенность, что российские туристы заинтересованы в поездках в отпуск в Таджикистан.

При этом, подчеркнул он, в республике еще не решена проблема информированности путешественников из РФ о достопримечательностях и красивых локациях страны.

Напомним, в декабре Таджикистан запустил мобильное приложение для туристов.

Оно называется Tourist Map Tajikistan и содержит всю информацию о маршрутах, гостиницах и ресторанах по стране. Сервис очень удобен в пользовании, поскольку работает даже без интернета, отмечали в Комитете по развитию туризма.

Основная цель приложения - познакомить иностранцев с уникальными природными и культурными достопримечательностями.

Источник - Sputnik
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