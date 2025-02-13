Оставила США: Узбекская шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова вернулась в сборную Узбекистана

14:54 17.02.2025

Оставила США: Узбекская шахматистка вернулась в сборную Узбекистана



13-02-2025



Известная шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова, представлявшая Соединенные Штаты Америки на протяжении последних пяти лет, официально объявила о своем возвращении в национальную сборную Узбекистана. Федерация шахмат Узбекистана подтвердила эту информацию, вызвавшую широкий резонанс в спортивном сообществе.



Тохиржонова, обладательница звания гроссмейстера с 2016 года и мастера спорта международного класса с 2024 года, объяснила свое решение изменившимся подходом к развитию шахмат в Узбекистане. Спортсменка отметила повышенное внимание к этой дисциплине, прозрачность политики федерации и стремление к справедливости. Эти факторы, по словам Тохиржоновой, подтверждаются успехами узбекских шахматистов на международной арене.



"Мое решение вернуться продиктовано не финансовыми мотивами или обещаниями. Моей главной целью всегда было представлять свою страну и вносить вклад в развитие национальной сборной. Обстоятельства пять лет назад вынудили меня уехать, но сейчас я вижу позитивные изменения в Федерации шахмат Узбекистана и чувствую, что могу реализовать свои спортивные амбиции на родине", – подчеркнула Тохиржонова в комментариях, опубликованных блогером Хушнудбеком Худойбердиевым в его Telegram-канале.



