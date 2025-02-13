|Оставила США: Узбекская шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова вернулась в сборную Узбекистана
14:54 17.02.2025
Оставила США: Узбекская шахматистка вернулась в сборную Узбекистана
13-02-2025
Известная шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова, представлявшая Соединенные Штаты Америки на протяжении последних пяти лет, официально объявила о своем возвращении в национальную сборную Узбекистана. Федерация шахмат Узбекистана подтвердила эту информацию, вызвавшую широкий резонанс в спортивном сообществе.
Тохиржонова, обладательница звания гроссмейстера с 2016 года и мастера спорта международного класса с 2024 года, объяснила свое решение изменившимся подходом к развитию шахмат в Узбекистане. Спортсменка отметила повышенное внимание к этой дисциплине, прозрачность политики федерации и стремление к справедливости. Эти факторы, по словам Тохиржоновой, подтверждаются успехами узбекских шахматистов на международной арене.
"Мое решение вернуться продиктовано не финансовыми мотивами или обещаниями. Моей главной целью всегда было представлять свою страну и вносить вклад в развитие национальной сборной. Обстоятельства пять лет назад вынудили меня уехать, но сейчас я вижу позитивные изменения в Федерации шахмат Узбекистана и чувствую, что могу реализовать свои спортивные амбиции на родине", – подчеркнула Тохиржонова в комментариях, опубликованных блогером Хушнудбеком Худойбердиевым в его Telegram-канале.
Напомним, что в 2020 году Тохиржонова покинула узбекскую сборную из-за конфликта с руководством Федерации, связанного, по ее словам, с действиями бывшего первого заместителя главы Федерации Хусана Турдиалиева. В видеообращении, опубликованном в январе 2022 года, шахматистка заявила, что ей и ее сестрам, Хулкар Тохиржоновой и Нафисе Муминовой, препятствовали в участии в соревнованиях в составе сборной Узбекистана. Также она упомянула отсутствие финансовой поддержки со стороны федерации на протяжении 15 лет.
В сентябре 2024 года, во время встречи с шахматистами, вернувшимися с Олимпиады в Ташкенте, председатель Федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев сообщил о ведущихся переговорах с Гулрухбегим Тохиржоновой о ее возможном возвращении. Он выразил надежду, что спортсменка будет представлять Узбекистан на шахматной Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Ташкенте.
После ухода из узбекской сборной Тохиржонова с 2020 года выступала за Федерацию шахмат США, а с 2021 года – за американскую национальную сборную, заняв второе место на чемпионате США. На Олимпиадах 2022 и 2024 годов шахматистка отказалась играть против сборной Узбекистана.