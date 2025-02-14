Новости Армении: Туркменистан, Румыния, Грузия и Азербайджан хотят создать коридор в обход России и ...Армении

15:02 17.02.2025

Туркменистан, Румыния, Грузия и Азербайджан хотят создать коридор в обход России



14.02.2025



Состоялась четырехсторонняя рабочая встреча по обсуждению проекта межправительственного Соглашения о создании и реализации международного транзитно-транспортного коридора "Каспийское море – Черное море". Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркменистана.



Во встрече приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, а также министерств и ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии, ответственные за транспортную сферу.



В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся наращивания грузоперевозок и стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Европейским союзом.



Стороны отметили ожидаемый положительный эффект в торговых отношениях всех участников проекта, а также важность привлечения международных организаций в сфере транспортировки грузов для связи европейских и азиатских рынков.



В целях повышения качества транспортных услуг стороны также обсудили возможности использования цифровых технологий.



В завершение встречи участники выразили убежденность, что четырехстороннее межправительственное Соглашение о создании и реализации международного транзитно-транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море", подписание которого запланировано на текущий год, внесет значительный вклад в развитие международных грузовых перевозок между Центральной Азией и Европой.