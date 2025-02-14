|Гражданские силы.ру: Почему у России деликатное отношение к Таджикистану
15:07 17.02.2025
Почему у России деликатное отношение к Таджикистану
14 февраля 2025
Россия и Таджикистан связывают тесные, поступательные отношения, которые проверены временем. Между Москвой и Душанбе есть тесный контакт, позволяющий решать вопросы практически по многоплановым направлениям
Этот момент отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Он, в частности, заострил внимание на поддержке проектов по развитию русскоязычного образования в соседней республике. Лавров также с удовлетворением высказался об образовании. Так, по просьбе Таджикистана на текущий академический год увеличена правительственная квота стипендии до одной тысячи мест. Кроме того, подписано межправительственное соглашение о строительстве центра для одаренных детей в Душанбе, нового здания для драматического русского театра имени Маяковского.
"У Таджикистана самая протяженная граница с Афганистаном. Понятно, что у России есть в этом регионе стратегические интересы, - подчеркнул в беседе с нашим изданием политолог и общественный деятель Георгий Федоров. - В Таджикистане расположена наша крупнейшая зарубежная сухопутная военная база, центр оптико-электронного слежения за космическим пространством".
Отсюда идет очень деликатное отношение Кремля к проблемам, например, миграции, найма рабочей силы, инвестированию в различные экономические проекты, развитию торговли, продолжил эксперт.
"И это правильно. Тем не менее, полагаю, имеет смысл привнести в наш союз "американский подход" - когда каждый вложенный в рубль должен приносить адекватную отдачу", - заключил Георгий Федоров.
Напомним, дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года, основой для них служит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Таджикистан в 2025 году председательствует в органах СНГ, сменив Россию.
Дмитрий Тарасов