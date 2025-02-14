Гражданские силы.ру: Почему у России деликатное отношение к Таджикистану

15:07 17.02.2025

Почему у России деликатное отношение к Таджикистану



14 февраля 2025



Россия и Таджикистан связывают тесные, поступательные отношения, которые проверены временем. Между Москвой и Душанбе есть тесный контакт, позволяющий решать вопросы практически по многоплановым направлениям



Этот момент отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Он, в частности, заострил внимание на поддержке проектов по развитию русскоязычного образования в соседней республике. Лавров также с удовлетворением высказался об образовании. Так, по просьбе Таджикистана на текущий академический год увеличена правительственная квота стипендии до одной тысячи мест. Кроме того, подписано межправительственное соглашение о строительстве центра для одаренных детей в Душанбе, нового здания для драматического русского театра имени Маяковского.



