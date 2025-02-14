Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе

15:14 17.02.2025 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

14.02.2025



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работы, проделанной в отраслях экономики в январе текущего года, а также рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни.



Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о деятельности по совершенствованию законодательной базы страны.



Вместе с тем сообщалось, что, исходя из национального опыта и общепринятых норм международного права, осуществляется разработка новой редакции Гражданского кодекса, проекта Закона "О едином государственном реестре избирателей", вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Административно-процессуальный, Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный кодексы, Закон "Об административном производстве", а также в ряд действующих правовых актов, связанных с регулированием преобразований, реализуемых в отдельных отраслях экономики.



Кроме того, с участием депутатов организованы производственно-практические семинары "Повышение профессионального уровня служащих государственных органов" для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.



Как сообщалось, приняты верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады. В рамках укрепления межпарламентских контактов и расширения сотрудничества с международными организациями проведены 3 встречи.



Наряду с этим депутаты Меджлиса приняли участие в 8 семинарах по вопросам модернизации законотворческой деятельности и обеспечения претворения в жизнь госпрограмм, организованных соответствующими учреждениями страны совместно со структурными подразделениями ООН и авторитетных международных организаций.



Отмечалось, что народные избранники осуществляют работу в целях выполнения поручения по совершенствованию законотворчества, данного Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Героем-Аркадагом на заседании Государственного оргкомитета, а также проводят разъяснительные мероприятия о значении девиза и эмблемы Международного года мира и доверия.



Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что принимаемые новые законы должны содействовать дальнейшему развитию Отчизны, успешной реализации утвержденных программ, последовательному повышению благосостояния народа. В данной связи была отмечена важность продолжения работы по совершенствованию законодательства страны в соответствии с современными реалиями.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о макроэкономических показателях за январь текущего года.



Как сообщалось, в результате принимаемых комплексных мер ВВП за рассматриваемый период увеличился на 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе темп роста составил 1 процент, в строительстве – 2 процента, в транспортно-коммуникационном секторе – 11,1 процента, в торговле – 9,9 процента, в сельском хозяйстве – 4,2 процента, в сфере услуг – 9 процентов.



В сопоставлении с аналогичным периодом 2024 года объем произведенной продукции вырос на 9,2 процента, по отраслям достигнуты положительные производственные показатели.



За отчетный период розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1 процента, внешнеторговый оборот – на 1,1 процента.



Доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 101,9 процента, а расходная – 97,4 процента.



Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2024 года за январь выше на 10,6 процента. Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.



По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, с начала нынешнего года объем капиталовложений, освоенных за счет всех источников финансирования, увеличился на 27,3 процента.



Было также доложено о ходе реализации Национальной сельской программы.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения соответствующей работы для успешного решения задач, определенных на 2025 год в Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.



Следует принять необходимые меры по эффективному использованию инвестиций, направляемых на рост экономики и повышение социально-бытового уровня жизни населения, а также по поддержанию стабильного темпа роста ВВП, обеспечению скоординированного развития отраслей, отметил глава государства, адресовав в этой связи вице-премьеру конкретные поручения.



Затем об итогах работы курируемых сфер за январь текущего года отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов.



Сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата. В частности, план по добыче нефти Государственным концерном "Türkmennebit" выполнен на 104,3 процента.



Как отмечалось, в отчетный период выполнение плана по переработке нефти составило 100,7 процента, по производству бензина – 100,2 процента, дизельного топлива – 100,7 процента, полипропилена – 103,8 процента, смазочных масел – 113,8 процента. Темп роста по производству сжиженного газа обеспечен на уровне на 124,2 процента.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности последовательного совершенствования деятельности нефтегазового комплекса страны, наращивания объемов добычи природного газа и нефти, принятия комплексных мер для содержания производственных объектов в надлежащем эксплуатационном состоянии.



Подчеркнув также необходимость дальнейшего повышения эффективности геологоразведочных и буровых работ, глава государства адресовал вице-приемьеру соответствующие поручения.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил об итогах деятельности курируемых отраслей за январь нынешнего года, в том числе о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны.



Сообщалось, что в целом по АПК темп роста объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 125,9 процента. По Министерству сельского хозяйства данный показатель равен 123,5 процента, Министерству охраны окружающей среды – 101,4 процента, Государственному комитету водного хозяйства – 149,7 процента, Государственному концерну "Türkmenpagta" – 104,4 процента, Государственному объединению "Türkmengallaönümleri" – 269,6 процента, Государственному объединению "Türkmenobahyzmat" – 110,4 процента, Государственному объединению пищевой промышленности – 106,4 процента, Государственному объединению животноводческой и птицеводческой промышленности – 101,2 процента, по Государственному объединению "Türkmen atlary" – 101,4 процента.



За отчетный период выполнение плана по освоению инвестиций в сельскохозяйственном секторе составило 388,5 процента.



В настоящее время в велаятах осуществляется уход за пшеницей, подготовка площадей и семян к посевной хлопчатника и других сельхозкультур. Принимаются необходимые меры для проведения весеннего сева картофеля.



Наряду с этим в регионах страны ведутся работы по сбору воды в водохранилищах, очистке оросительных и дренажных сетей, а также по ремонту водохозяйственных сооружений.



Заслушав отчет и отметив важность комплексного развития аграрного сектора, планомерного укрепления его материально-технической базы, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился постоянно держать в центре внимания наращивание объемов производства отраслевой продукции и повышение ее качества.



В целях увеличения урожайности сельхозпродукции глава государства также поручил вице-премьеру осуществлять строгий контроль за своевременным выполнением в регионах сезонных сельскохозяйственных работ в соответствии с нормами агротехники.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об итогах деятельности за январь в строительно-промышленном комплексе.



Как отмечалось, в обозначенный период план по произведенной комплексом продукции и проделанным работам выполнен на 126,7 процента.



По Министерству строительства и архитектуры в первом месяце текущего года план выполнен на 111,8 процента.



По Министерству промышленности и строительного производства выполнение плана по выпуску продукции и осуществлению работ составило 122,4 процента.



В отчетный период Министерством энергетики план по производству продукции и проведенным работам выполнен на 108 процентов.



По Государственному концерну "Türkmenhimiýa" этот показатель равен 156,6 процента.



В январе текущего года Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог план по осуществленным работам выполнен на 113,6 процента, а хякимликом города Ашхабад – на 106,7 процента.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность обеспечения функционирования предприятий строительно-промышленного комплекса на полную мощность, организации деятельности отечественных химических производств согласно требованиям времени, а также неослабного внимания к последовательному наращиванию потенциала энергетической отрасли.



Глава государства сделал акцент на необходимости продолжения на плановой основе строительства новых и реконструкции существующих дорог, поручив вице-премьеру держать под строгим контролем своевременное и качественное завершение возведения зданий и сооружений, сдача в эксплуатацию которых намечена на текущий год.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Атагулыев доложил об итогах работ, выполненных в январе в курируемых министерствах и отраслевых ведомствах, а также в предпринимательском секторе.



По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста торгового оборота составил 105,4 процента, производства продукции – 100,1 процента.



По Министерству текстильной промышленности темп роста производства продукции был обеспечен на уровне 117,7 процента. В том числе в сопоставлении с аналогичным периодом минувшего года выпуск хлопковой пряжи равен 154,1 процента, хлопчатобумажной ткани – 157,9 процента, готовых швейных и трикотажных изделий – 108,5 процента, кожаных изделий – 142,4 процента.



План производства продукции по Государственному объединению "Türkmenhaly" выполнен на 104,8 процента.



Государственной товарно-сырьевой биржей за отчетный период проведено 26 торговых сессий, на которых зарегистрировано 2 тысячи 178 договоров.



Темп роста по работам, осуществленным Торгово-промышленной палатой за январь текущего года, составил 113,9 процента.



По Союзу промышленников и предпринимателей в прошедшем месяце темп роста производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции равен 106,4 процента, промышленной продукции – 105 процентам.



Заслушав отчет и сделав акцент на важности держать под постоянным контролем снабжение рынков, торговых точек страны товарами народного потребления, а также цены на них, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует и впредь предпринимать надлежащие шаги по стабильному обеспечению населения качественными продуктами питания.



Подчеркнув необходимость продолжения мер по созданию новых рабочих мест за счет расширения системы торговли и услуг, увеличения количества современных предприятий, налаживания работы текстильных производств согласно требованиям времени, глава государства дал вице-премьеру соответствующие поручения.



Затем об итогах деятельности в курируемом секторе за январь отчиталась заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Сейидова.



Как сообщалось, в рассматриваемый период по случаю праздников проведены различные конференции, творческие встречи, выставки, агитационно-просветительские и песенно-музыкальные мероприятия.



В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Magtymguly – dünýäniň akyldary" ("Махтумкули – мыслитель мира").



По случаю провозглашения 2025 года Международным годом мира и доверия и в целях широкой популяризации значения его эмблемы, проведена торжественная конференция.



В рамках международного сотрудничества организованы различные мероприятия, туркменские специалисты посетили с рабочими визитами зарубежные страны.



Вместе с тем, в городе Аркадаг состоялись торжества, посвященные присуждению наград Группе национальных конных игр "Galkynyş", принявшей участие в 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло (Княжество Монако).



Было также доложено о работе, проведенной в отчетный период театрами, цирками, кинотеатрами, киноконцертными центрами, библиотеками, музеями, Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, Туркменской государственной издательской службой, Объединением "Türkmenfilm" имени Огузхана, средствами массовой информации.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность организации в соответствии с современными требованиями деятельности сферы культуры, контроля за надлежащей работой библиотек, учреждений культуры на местах, а также принятия на системной основе необходимых мер по бережному сохранению историко-культурных памятников. В данном контексте глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Ораздурдыева отчиталась об итогах работы в курируемых сферах в январе нынешнего года.



Как отмечалось, в обозначенный период была продолжена деятельность по воспитанию образованного поколения, изданию учебников. Учащиеся школ завоевали 12 медалей на международных интернет-олимпиадах.



Целенаправленная работа продолжается и в научной сфере. Утверждены квоты приема аспирантов, докторантов в аспирантуру и докторантуру по направлениям науки, регистрации соискателей ученых степеней, а также приема ординаторов в клиническую ординатуру в текущем году.



В январе в лечебно-профилактических учреждениях осуществлена плановая работа по направлениям медицины. За счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова юным пациентам проведены различные операции и лечение.



В рассматриваемый период была продолжена деятельность по развитию физической культуры, спорта и олимпийского движения, подготовке спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам и крупным международным соревнованиям.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость обеспечения надлежащей работы систем науки, образования, здравоохранения и спорта.



Глава государства поручил вице-премьеру уделять особое внимание проведению научно-образовательной деятельности на современном уровне в образовательных учреждениях, постоянно держать под контролем работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и трудолюбия, строительство новых профильных объектов, а также обеспечение высококвалифицированными кадрами.



Далее об итогах деятельности МИД за январь в контексте претворения в жизнь внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана, решения поставленных задач и выполнения данных главой государства поручений отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов.



Следуя курсом конструктивного сотрудничества, реализуемым под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, наша страна последовательно развивает дружественные и добрососедские отношения, а также плодотворное партнерство в двустороннем и многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных и региональных организаций.



В данном контексте отмечалось, что 19–20 января Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Княжество Монако.



О динамичном характере отношений с государствами мира свидетельствуют состоявшиеся в январе визиты в Туркменистан иностранных делегаций и визиты отечественных делегаций за рубеж. Проведены встречи различного уровня в режиме онлайн. В Туркменистане также были организованы официальные переговоры и встречи с представителями зарубежных стран и международных организаций. На данный момент подписано 6 международных документов.



На регулярной основе развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств. Важным вектором внешней политики Отчизны также является укрепление и расширение дипломатических отношений через посольства. В данном направлении проводится соответствующая работа.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что предстоит ряд международных мероприятий, к которым необходимо основательно подготовиться.



В этой связи, акцентировав внимание на мероприятиях, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана, глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел обеспечить высокий организационный уровень их проведения.



Затем об итогах деятельности в курируемых сферах за январь отчитался генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.



В рассматриваемый период по данному комплексу темп роста по выполненным работам и оказанию услуг достиг 113,1 процента.



За январь текущего года темп роста в сфере грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта составил 101,9 процента, а по пассажироперевозкам – 104,8 процента.



В отчетный период темп роста по оказанию услуг по агентству "Türkmendemirýollary" равен 104,1 процента, агентству "Türkmenawtoulaglary" – 111 процентов, агентству "Türkmenhowaýollary" – 116,3 процента, агентству "Türkmendeňizderýaýollary" – 116,6 процента, агентству "Türkmenaragatnaşyk" – 117,1 процента.



Сообщалось также о предпринимаемых шагах по реализации "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы".



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность совершенствования функционирования международных транспортных коридоров, создания благоприятных условий для транзитных перевозок, увеличения их объемов посредством эффективного использования выгодного расположения нашей страны.



Подчеркнув необходимость реализации целевых мер по наращиванию пассажирских и грузовых перевозок, улучшению предоставляемого пассажирам сервиса, организации на должном уровне работы в данной сфере, масштабному внедрению в отрасли цифровой системы, глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.



Далее, обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что по итогам января темп роста ВВП равен 6,3 процента, что свидетельствует о достигнутом устойчивом развитии отраслей национальной экономики.



Объем капиталовложений, освоенных в стране в минувшем месяце за счет всех источников финансирования, составил более 3 миллиардов манатов. Это дает возможность для значительного улучшения социально-бытовых условий жизни народа и создания в велаятах дополнительных рабочих мест.



В данной связи глава государства подчеркнул важность продолжения эффективной работы по реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году.



Президент Сердар Бердымухамедов также констатировал, что 18 февраля будет отмечаться День дипломатических работников Туркменистана. Подчеркнув, что сотрудники дипслужбы независимой нейтральной Родины добросовестно трудятся в целях надлежащего решения поставленных задач, глава государства, пользуясь случаем, сердечно поздравил их с профессиональным праздником.



На заседании также был рассмотрен ряд других приоритетных вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.



Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Туркменистана пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны. Источник - turkmenistan.gov.tm

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