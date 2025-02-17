Казахские писатели и другие зиялы кауым хоть на что-то влияют? И как?

15:22 17.02.2025

Казахские писатели и другие зиялы қауым хоть на что-то влияют? И как?



автор Сауле Исабаева

17.02.2025



Мы продолжаем обсуждать интервью Толена Абдика газете "Егемен Қазақстан", на которое отреагировал сам глава государства, выразивший признательность писателю. В то же время для широкой публики это, можно сказать, уникальное событие осталось незамеченным – даже в литературных кругах оно не удостоилось ни дискуссии, ни тем более поддержки. О том, с чем это может быть связано, мы беседуем с журналистом и публицистом Джанибеком Сулеевым.



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- Джанибек Азатович, как вы считаете, имеют ли сегодня хоть какое-то влияния на умонастроения граждан представители творческой интеллигенции?



- Конечно! Но тут очень важно уточнить, о каком влиянии идет речь и на кого конкретно оно распространяется. Думаю, главным образом на казахскоязычных граждан, участников национального дискурса, на так называемый "казахский космос"...



В связи с этим весьма показательно, что столь неординарное интервью, к тому же опубликованное в главном официозе республики "Егемен Қазақстан", в казахскоязычном публичном поле (в прессе, общественных дискуссиях) практически не получило откликов. Хотя на вербальном уровне оно наверняка обсуждалось, и, по логике, кто-то должен будет рано или поздно высказаться публично на эту тему. Тем более что там действительно есть что обсуждать. Я бы назвал выступление Толена Абдика очень резким, местами даже программным (в идеологическом смысле). Видимо, поэтому те, кому оно было адресовано, решили сделать вид, что ничего особенного не произошло.



В свою очередь русскоязычные СМИ лишь коротко отрапортовали о данном событии, да и то потому, что на него обратил внимание президент. Разве что ваше издание сделало подробный разбор интервью. Плюс оно засветилось в одном из обзоров казахской прессы (на русском языке).



Возможно (хотя я в это не верю), наши национальные витии, поэты, журналисты, владельцы ютуб-каналов (а их очень много, и у каждого значительная армия подписчиков – от десятков тысяч до полумиллиона и более) пропустили мысли Толена Абдика потому, что оказались заняты откровениями Мухтара Магауина, которыми тот поделился в последнем видео-интервью, опубликованном уже после смерти?! Как раз таки на него в казахскоязычных пабликах и во всех соцсетях было полным-полно откликов...



Магауин и Абдик – это люди одного поколения. Их выступления стали своеобразной точкой бифуркации для некой большой дискуссии в казахскоязычном литературном, общественном и даже в какой-то мере научно-политическом дискурсе. Вопрос в том, выплеснутся ли тезисы Абдика на страницы каких-то изданий, прозвучат ли в соцсетях и подкастах? Будем посмотреть.



- Быть может, время этих людей прошло, и их мнение больше никому неинтересно? Я говорю не только про Магауина и Абдика, а в целом про корпорацию "ақын-жазушылар"…



- Скажу прямо. Писатель или поэт интересен публике только в том случае, если это настоящий творец. Его членство в Союзе писателей Казахстана становится второстепенным. Очевидно, казахской литературе и в целом казахской ноосфере пора, наконец, шагнуть в XXI век, который стоит на мировом дворе вот уже 25 лет.



Как мне кажется, Толен Абдик нанес глубокую царапину, скол на устоявшуюся, традиционную патину казахской литературы, которая огромной и самой видной своей частью воспевает нескончаемые тумены Покорителя Вселенной, казахские ханства, и, в принципе, кочевое прошлое… Но склянки ударили – либо начнется другая литература (сюжеты и идеи), либо все застрянет на Мухтаре Магауине вроде старой заезженной пластинки, бессмысленных гонок по овалу в никуда. Потому что его многочисленные последователи не могут превзойти есенберлинско-магауинские вершины…



- Но ведь долгое время члены Союза писателей выполняли роль духовных наставников народа, были как бы выразителями его интересов, "совестью нации". Почему же они обмельчали?



- Потому что пришла новая эпоха. Она не лучше и не хуже предыдущей, но давно уже нет социалистического Казахстана, где безотказно работала идеологическая система. При суверенитете эта система начала давать сбой, и, как ни странно… стала еще более схоластической,



Писатель, романист, поэт-лирик или литературный переводчик в советскую эпоху непременно должен был быть членом Союза писателей, а государство так или иначе помогало ему. Помимо бюрократического аппарата СП, были еще издательства, редакции газет, журналов, альманахов и другие организации, где эти самые романисты и поэты-лирики могли работать, делать карьеру и т.д. Нынешний Союз писателей по-прежнему содержится на госдотации. По идее, рынок должен позволять проявить себя лишь литературно одаренному человеку, отрезав шелуху, но у нас все смешалось - и прошлое, и недоразвитый рынок. В итоге какой-то амок.



Те же Мухтар Магауин, Толен Абдик, Бердибек Сокпакбаев, Мукагали Макатаев и другие состоялись в условиях "клятого" СССР. Вопрос в том, появились ли за последние десятилетия у казахов литераторы их уровня или сильнее? Кто может дать ответ? Лично я таких не знаю.



Вместе с тем известно, что Мухтар Магауин около 20 лет сидел в кресле главного редактора литературного журнала "Жулдыз" и получал твердую зарплату. То есть у него была социальная возможность (назовем это так) от души заниматься творчеством и попутно вести жесткие сражения с противниками (имею в виду "цеховые войны"). Толен Абдик тоже поработал на немаленьких должностях - от ЦК Компартии КазССР до Администрации президента РК.



И таких примеров масса. Советская парадигма, когда выдвигались лучшие из лучших, которые получали сообразные портфели, перетекла в независимый Казахстан... В то же время было немало историй, когда талантливый член Союза писателей, имевший определенную славу среди читателей, проживал жизнь весьма неказистую в плане материального достатка. Да и сейчас подобное не редкость. С той лишь разницей, что у новых поколений для самоутверждения больше дорог, а не только вариант стать писателем и войти в сонм зиялы қауым. Мы ведь перешли на несколько другие рельсы.



В связи с этим вспоминается случай многолетней давности. У меня возникло щепетильное дело с одним из областных акиматов, и решать вопрос в редакцию пришел молодой литератор, пиит. Оказалось, что параллельно он работал чиновником, причем немаленьким. Для меня это стало открытием. А сегодня в соцсетях бродят "новеллы" о том, что этот же человек активно "стрижет капусту" по всей стране, по всем акиматам. Такой вот а-ля литературный чес. Вряд ли он проворачивает такие дела один. Но факт в том, что подобное вполне в духе и традициях как прошлой (совковой), так и современной литературной среды. Естественно, русских (русскоязычных) или представляющих какие-то другие этносы жазушы-ақынов среди этих сборщиков "капусты" нет. И, заметим, уже никогда не будет.



- И что нужно сделать государству и самим писателям, чтобы вернуть зиялы қауым авторитет в обществе? Или в этом уже нет особой необходимости?



- Первая часть вашего вопроса слишком "советская", тогда как на дворе уже давно совсем иные времена. Хотя понятно, что мы строили и продолжаем укреплять независимость Казахстана не на пустом месте. Не будь советской базы, у нас был бы еще более бледный вид. Много чего никогда не появилось бы, в том числе писательского зиялы қауым.



Вообще, под этим термином подразумеваются люди разных специальностей, отраслей, а не только писатели и поэты. И насколько можно судить по развалу былой Академии наук КазССР, которую сегодня вроде как пытаются реанимировать, у нас с зиялы қауым серьезные, если не гигантские проблемы. Мы так и не пришли к пониманию того, каким он должен быть сообразно задачам строительства суверенного Казахстана. Этот, с позволения сказать, институт по факту "хромой", неполноценный, а потому уродливый.



Да и пора бы уже что-то делать с мифом, установкой, что зиялы қауым – это прежде всего ақыны и жазушы. Они у нас и за ученых, и за выразителей общенародного мнения, и за "экономику с кибернетикой", и за казахскую филологию (она тоже больна на всю голову – вспомните ее жалкие потуги с латиницей). А силенок-то, особенно интеллектуальных, "кинуть мазу" за все и про все явно не хватает. Потому-то глава государства и выразил свое одобрение Толену Абдику. Других причин лично я не вижу.