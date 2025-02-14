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Всемирный банк: страны ЦентрАзии по уровню дохода на душу населения и прогноз ВВП на 2025 годВсемирный банк: страны ЦентрАзии по уровню дохода на душу населения и прогноз ВВП на 2025 год
15:50 17.02.2025

Среди стран ЕАЭС и ЦА в число государств с высоким уровнем дохода на душу населения входит лишь Россия. Казахстан отстает

Прогнозы, лидеры и аутсайдеры: какова позиция РК?

За последние 25 лет доля стран с низким уровнем доходов уменьшилась с 30,7% до 11,9%. По данным Всемирного банка, в 2023 году в число стран с низким уровнем валового национального дохода (ВНД) на душу населения вошли лишь 26 государств. Для классификации Всемирный банк использовал ВНД на душу населения: этот показатель включает все доходы, полученные резидентами и предприятиями как внутри страны, так и за рубежом.

В группу государств с низким уровнем доходов были включены страны, где ВНД на душу населения не превышал 1145 долл. США по итогам 2023 года, с уровнем доходов ниже среднего - от 1146 до 4515 долл. США, с уровнем доходов выше среднего - от 4516 до 14005 долл. США, с высоким уровнем доходов - от 14006 долл. США.

Больше всего государств - 86 из 218 - относились к категории стран с высоким уровнем доходов. В их число вошли большинство государств Западной, Северной и Центральной Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Стоит отметить, что среди стран ЦА и ЕАЭС в эту категорию попала только Россия.

Еще 55 стран входили в категорию с уровнем доходов выше среднего. Отдельно стоит отметить Китай, который всего за 12 лет перешел в нее из категории с низким уровнем доходов до выше среднего и стал второй экономикой мира. К категории с уровнем доходов ниже среднего была отнесена 51 страна.

Среди государств ЦА и ЕАЭС в категорию стран с уровнем доходов выше среднего вошли Казахстан, Беларусь, Армения и Туркменистан. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан оказались в числе стран, относящихся к категории с уровнем доходов ниже среднего.

В то же время валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в текущих ценах, по прогнозу Всемирного банка, в 2025 году достигнет в мире 14,5 тыс. долл. США.

В разрезе регионов наблюдается огромный разрыв. Так, наибольший ВВП на душу населения в текущих ценах ожидается в Северной Америке (67 тыс. долл. США), в то время как наименьший показатель придется на Африку (всего 1,9 тыс. долл. США). На Ближнем Востоке и в ЦА прогнозируемый ВВП на душу населения составит лишь 5,9 тыс. долл. США, а в Европе - 38,3 тыс. долл. США.

Страны с самым большим прогнозируемым ВВП на душу населения - Люксембург (141,1 тыс. долл. США), Швейцария (117,7 тыс. долл. США) и Ирландия (107,2 тыс. долл. США), с самым малым - Бурунди (156,5 долл. США), Южный Судан (334,1 долл. США) и Малави (448,3 долл. США).

Среди государств ЦА и ЕАЭС по прогнозируемому ВВП на душу населения в текущих ценах лидируют Казахстан и Россия: по 15,1 тыс. долл. США в каждой из стран. Следом идут Туркменистан (13,7 тыс. долл. США), Армения (9 тыс. долл. США) и Беларусь (8,5 тыс. долл. США). Наименьшие показатели ожидаются в Таджикистане (1,4 тыс. долл. США), Кыргызстане (2,4 тыс. долл. США) и Узбекистане (3,4 тыс. долл. США).

14 Февраль 2025

Источник - finprom.kz
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