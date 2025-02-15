В Узбекистане запущено движение "Здоровый человек – здоровая нация". Малоподвижный образ жизни ведет 40% населения...

16:00 17.02.2025

Почти 40% населения Узбекистана ведет малоподвижный образ жизни



13 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное вопросам общественного здоровья. В ходе встречи было объявлено о запуске общенационального движения "Здоровый человек – здоровая нация", направленного на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания среди населения.



По данным исследований, значительная часть населения Узбекистана пренебрегает принципами здорового образа жизни. Так, 44% граждан не ведут активного образа жизни, предпочитая малоподвижный образ существования. Кроме того, 36% населения не придерживается принципов рационального питания.



Президент Мирзиеев выразил обеспокоенность по поводу снижения потребления населением таких важных продуктов, как молоко, зерновые, фрукты и овощи. В то же время, наблюдается тревожный рост популярности фастфуда, что, по словам главы государства, ведет к увеличению числа заболеваний и росту показателей преждевременной смертности.



В связи с этим, президент поручил ответственным ведомствам разработать и реализовать комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни. Одной из ключевых задач станет донесение информации о принципах правильного питания и физической активности до каждой семьи в Узбекистане. Движение "Здоровый человек – здоровая нация" призвано стать всеобъемлющей инициативой, интегрирующей принципы здорового образа жизни в повседневную жизнь каждого гражданина. Планируется проведение широкой информационной кампании с привлечением различных средств массовой информации и общественных организаций.



Глава государства подчеркнул важность формирования культуры здорового образа жизни с раннего возраста, отметив необходимость активного вовлечения образовательных учреждений в реализацию программы. Ожидается, что реализация данной инициативы позволит существенно улучшить показатели общественного здоровья и повысить качество жизни населения Узбекистана.