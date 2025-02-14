Минкультуры Кыргызстана переименовано - исключено слово "спорт"

18:19 17.02.2025

Минкультуры Кыргызстана переименовано - указ президента



14 фев. 2025



Президент КР Садыр Жапаров 11 февраля подписал указ о внесении изменений в структуру кабмина. Согласно документу, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики переименовано в Министерство культуры, информации и молодежной политики.



Из названия ведомства исключено слово "спорт", так как функции в сфере физкультуры и спорта переданы новому Государственному агентству физической культуры и спорта при кабмине КР.



Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.



Отметим, данным указом на базе Госстроя образовано Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР. Кроме того, Департамент физкультуры и спорта, ранее входивший в состав Минкультуры, преобразован в Госагентство физической культуры и спорта.