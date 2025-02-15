В Узбекистане поймали группу мошенников, прикрывающихся именем Алишера Усманова

18:20 17.02.2025

В Ахангаране сотрудники правопорядка раскрыли мошенническую схему, в рамках которой группа из семи человек обманывала граждан, используя имя известного предпринимателя Алишера Усманова. Злоумышленники создали более 200 групп в мессенджере Telegram, выдавая их за официальные площадки проведения акции.



Организатором схемы выступил 25-летний Ш.Б., который привлек к преступной деятельности шестерых жителей Ферганской области в возрасте от 18 до 25 лет. Мошенники рассылали сообщения о якобы выигранных призах в несуществующей акции от имени Алишера Усманова. Для получения "выигрыша" жертвам предлагалось оплатить определенную сумму, которую злоумышленники впоследствии присваивали, используя чужие банковские карты.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме Ш.Б. был проведен обыск. Сотрудниками правопорядка изъяты четыре компьютера, одиннадцать мобильных телефонов, Wi-Fi-роутеры и несколько банковских карт, которые предположительно использовались для совершения преступлений.



Предварительное следствие установило четкое распределение ролей внутри группы: один участник занимался подделкой чеков и администрированием Telegram-групп, другой отвечал за рекламу и привлечение новых "клиентов", третий непосредственно общался с потерпевшими, а четвертый обналичивал похищенные средства через банкоматы.



В настоящее время в отношении всех семерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления и точное количество пострадавших.