Как Таджикистан теряет наследие Великого Шелкового пути

18:21 17.02.2025

Абдугани Мамадазимов, политолог, специально для Asia-Plus



Когда наша республика, наконец, догонит соседей и превратится в региональную транзитную страну?



В последние пять лет в самом молодом регионе мира – Центральной Азии происходят интересные изменения. В первую очередь, здесь в год рождается более 2 миллионов детей, а значит, через какие-то 10-15 лет в регионе будет жить более чем 100 миллионов людей.



Стомиллионная Центральная Азия сделается привлекательной для всех ведущих и экономически развитых государств мира, которые будут больше вкладывать в национальные экономики стран региона.



Давайте рассмотрим, какие важные секторы таджикской экономики нужно развивать, чтобы быть в радиусе интересов этих государств.



Проект есть, но воз и ныне там...



Один из важнейших векторов развития Центральной Азии – усиленное строительство крупных региональных или национальных инфраструктурно-логистических проектов, таких как: железные дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан или Трансафганская железная дорога (по маршруту Термез – Мазори Шариф – Кабул – граница Пакистана) или уже третья железная дорога Казахстан – Китай, газопровод ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и многого другого.



К огромному сожалению, Таджикистан, занимающий в мировых рейтингах заметное место по качеству современных автомобильных дорог, во многом уступает даже ближайшим соседям по строительству железных дорог.



У нас с опозданием была принята четвертая общенациональная стратегия – ускоренная индустриализация, однако ее долгосрочную успешную реализацию нельзя представить без железнодорожных подходов и узлов.



После успешного ввода в строй участков Кургантеппа – Куляб и Вахдат – Яван, позволяющих завершить южный участок национальной системы железной дороги с Центральной, эксперты ожидали их соединения с северным (согдийским) участком.



Здесь имеется ввиду не только мечта Устода Бободжона Гафурова, который в 1946 году представил перед союзным руководством (Сталиным) проект строительства железной дороги Ташкент – Самарканд – Пенджикент – Айни – Душанбе, а целостная система Куляб – Бохтар (ответвление в Шаартуз – Термез) – Яван – Душанбе – Айни (ответвление в Пенджикент – Самарканд) – Истаравшан (ответвление в Замин – Хавас) – Худжанд – Канибадам (ответвление в Коканд – Андижан) – Исфара – Шураб.



Большие капиталовложения в железную дорогу в горных условиях актуализируют привлечение крупных инвесторов или заинтересованных сторон, поэтому был разработан и предложен перед прошлогодним визитом председателя КНР Си Цзиньпиня проект строительства железной дороги Кашгар – север Памира – Лахш – Рашт – Душанбе (ответвление в Шахритуз – север Афганистана – Герат – Стамбул – Страсбург) – Айни – Пенджикент – Самарканд, а далее в Европу.



Этот проект уникален и перспективен, так как, во-первых, он опирается на ширину стандарта колеи железной дороги Китая, Ирана, Турции и Европы, а, во-вторых, это самый короткий и оптимальный путь из Китая в Европу через Центральную Азию и Средний и Ближний Восток.



Здесь важна существенная экономия времени из-за отсутствия трудоемкой смены колеи от одного локомотива к другому (более суток в стыковочных узлах), и это почти прямая дорога без необходимости огибать моря и большие реки (около 500 километров в горном Таджикистане, а также еще около 500 км по прямой в северном Афганистане до Герата, где уже будет стыковка с иранским Мешхедом).



Хотя именно таджики выступают прямыми наследниками Великого Шелкового пути, давшего миру первую (евразийскую) глобализацию, на сегодняшний день по всем параметрам мы уступаем нашим непосредственным соседям по строительству региональных и трансрегиональных сухопутных транспортных узлов.



Несмотря на то что в заключительном коммюнике пресс-конференции Эмомали Рахмона и Си Цзиньпина (по итогам его июльского визита в прошлом году в Таджикистан) была включена статья по строительству железной дороги (Китай – Таджикистан – Афганистан – Иран – Турция – Европа), воз и ныне там...



Соседи и торгуют лучше, и возрождают исторические торговые пути



Еще один вектор, или сектор развития – международная торговля. И тут мы вновь наблюдаем, как теряется наше наследие Шелкового пути.



По итогам прошлогоднего товарооборота Китая со странами региона, который составил около $95 млрд, доля Таджикистана составила всего $3,8 млрд (4%), а нашего небольшого северного соседа – Кыргызстана – в шесть раз больше ($24 млрд).



Кроме того, недавнее начало строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан выводит его в лидеры, превращает в транзитную страну Центральной Азии.



Символом повышения роли Кыргызстана для Китая в нашем регионе стало приглашение президента этой республики в Пекин в начале текущего года, где ожидается подписание многомиллиардных инвестиций с опорой на эти инфраструктурные проекты.



Признав стратегическую значимость инфраструктурных проектов в рамках китайского мегапроекта "Один пояс, один путь", Кыргызстан, вдобавок к двум КПП (Торугарт и Иркештам), обеспечивающим многомиллиардные перевозки, разработал новый проект автомобильной дороги от южных берегов Иссык-Куля до китайского города Аксу. Это повторение маршрутов согдийских купцов и легендарного китайского буддийского монаха Сюань-цзана.



Другими словами, наши северные соседи-братья (казахи и кыргызы) возрождают исторические торговые пути, основанные предками таджиков (согдийцами, бактрийцами и саками), при нашем безучастном лицезрении.



Как было указано выше, ускоренную индустриализацию, которая среди прочего должна укрепить нашу позицию не только в региональной, но и мировой горнодобыче, никак нельзя представлять без железнодорожной перевозки руд и готовой продукции.



Этот 1000-километровый участок железной дороги (Маркансу (граница с Китаем) – Караколь (Мургаб) – Селдара – Муксу – Лахш – Рашт – Душанбе (ответвление через Бохтар на Запад) – Айни (ответвление в Пенджикент – Узбекистан) – Истаравшан –Худжанд), сопровождающийся параллельным современным автобаном, не только обеспечит успешную реализацию двух из четырех общенациональных стратегий (выход из изолированности и индустриализация), но и выступит становым хребтом как государственного суверенитета, так и его уверенного вхождения в семью успешно развивающихся государств современного мира.



А строительство конечной (альтернативной) автодороги на северо-восток и север по маршруту Душанбе – Рашт – Горная Матча – Деваштич поставит жирную точку в усилиях нашего политического руководства по превращению республики в региональную транзитную страну.