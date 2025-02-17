Минэкономики Узбекистана опровергло информацию о повышении с марта пособий, пенсий и зарплат

18:25 17.02.2025

Министерство экономики опровергло информацию о повышении с марта пособий, пенсий и зарплат в Узбекистане



17 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Накануне в соцсетях распространились сообщения о предстоящем повышении пособий, пенсий и зарплат. Минэкономики Узбекистана опровергло эти данные, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Информация о том, что с 1 марта и с 1 августа 2025 года зарплаты, пенсии и пособия будут увеличены на 10 %, не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Министерства экономики.



В ведомстве подчеркнули, что данные о зарплатах и пенсиях публикуются в официальных информационных каналах государственных органов, призвали граждан доверять только проверенным источникам и не распространять недостоверную информацию.



Напомним, что накануне депутаты Закпалаты в первом чтении приняли законопроект о переходе на проактивную систему назначения пенсий.