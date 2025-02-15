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|Манас Токтомуратов назначен первым замминистра здравоохранения Кыргызстана
18:29 17.02.2025
"Здоровье" (АКИpress) - Токтомуратов Манас Азимжанович назначен первым заместителем министра здравоохранения, сообщила пресс-служба Кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев 14 февраля 2025.
Ранее эту должность занимал Медербек Исмаилов.